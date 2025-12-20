Veszélyes bűnözői csoportok szállták meg a közösségi médiát

A kábítószer-kereskedelem mára nem csupán utcai jelenség: a drogpiac jelentős része a digitális térbe költözött, ahol a dílerek a darknet mellett egyre agresszívebben használják ki a közösségi médiát – közölte a Drogkutató Intézet (DKI). Friss kutatások szerint az online platformok minimális lebukási kockázattal kínálnak új lehetőségeket a droghálózatoknak, miközben a kábítószer-kereskedelem visszaszorítása helyett a politikai moderációra fókuszálnak. A digitális drogpiac térnyerése új biztonsági kihívást jelent, amely kizárólag következetes, zéró tolerancián alapuló online kontrollal kezelhető.

Illusztráció (Fotó: Pexels)

Veszélyes közösségi platformok

Az anonimitás és technológiai rejtőzködés a dílereknek óriási előnyt jelent, hiszen a hatóságok nehezebben követik nyomon a tranzakciókat és a felhasználók mozgását. A digitális drogkereskedelem azonban mára messze túlnőtt a darknet keretein. Az illegális kereskedelem a közösségi média kihasználásával bővült.

A dílerek olyan platformokon keresztül értékesítik a szereket, mint az Instagram, a Snapchat, a TikTok vagy a Messenger. A modern platformok technikai lehetőségei – privát üzenetek, eltűnő tartalmak, zárt csoportok, kódolt kommunikáció – számukra előnyös eszközöket biztosítanak a drogkereskedőknek.

A fiatalok így egy kattintással elérhetnek mindent, ami korábban csak a sötét sikátorokban cserélt gazdát. A fiatalok digitális térben való jelenléte folyamatos, ami sokkal könnyebbé teszi a megközelítésüket a dílereknek. A közösségi média algoritmusai, a peer-hatás, a gyors és közvetlen kommunikáció mind olyan tényezők, amelyek normalizálják a drogok elérését. A fiatalok gyakran nem ismerik fel, hogy illegális tevékenységgel állnak szemben, hiszen az ajánlat sokszor úgy jelenik meg előttük, mint egy mindennapi üzenet vagy poszt.

A digitális térben a klasszikus drogok mellett egyre gyakrabban jelennek meg az új pszichoaktív anyagok, például a designer drogok, a fentanil, a nitazének vagy a xilazin. Ezeket néhány száz forintért lehet beszerezni, miközben

sokkal veszélyesebbek, mint a korábban ismert szerek.

A kontrollálatlan összetétel és a rendkívül erős hatás miatt ezek a szerek néhány dózis után súlyos egészségügyi kockázatot, akár halált is okozhatnak.