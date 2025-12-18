Ettől rettegnek a drogterjesztők

A drogpolitikáról szóló vita hosszú ideje két tábor köré rendeződik: a szigorú büntetést hirdetők és a dekriminalizációban hívők közé. A friss kutatások azonban arra utalnak, hogy a kérdés nem egyszerűen az „enyhébb vagy keményebb” tengelyen mozog, hanem sokkal inkább azon múlik, hogy a büntetés kit és milyen módon ér el – közölte a Drogkutató Intézet (DKI). Szerintük ugyanis a terjesztők a tanulmány adatai szerint érzékenyen reagálnak a súlyosabb szankciókra, míg a kényszer vezérelte szerhasználók már kevésbé. Mindez azt sugallja, hogy a zéró tolerancia nem ideológia, hanem gyakorlati szükségszerűség a kínálati oldal megtörésében.

A szigorú büntetés annál működik hatékonyabban, aki kockáztat

A tanulmány első kulcskövetkeztetése az, hogy nem minden szereplőre hat egyformán a hagyományos elrettentéselmélet, amely szerint a bűnös mérlegeli a büntetés súlyát és várható hosszát. A szerhasználó gyakran függőség alapján cselekszik, így rá kevésbé hatnak a szankciók, ám a tipikusan profitorientált, hideg racionalitással mérlegelő terjesztő sokkal érzékenyebb a büntetés súlyára. A kutatás ennek megfelelően kimutatja, hogy

a terjesztésre vonatkozó szigorúbb büntetések azokon a területeken hatékonyabbak, ahol a motiváció pénzügyi és kockázatalapú, míg a használatra vonatkozó enyhítések rendre magasabb halálozáshoz vagy több sürgősségi esetszámhoz vezettek.

A szöveg több ponton is jelzi, hogy az eltérő motivációk miatt eltérő elrettentési stratégiák szükségesek. Az eredmény egyértelmű: a zéró tolerancia ott működik igazán, ahol valódi döntéshelyzet van, vagyis a terjesztők szintjén.

Az enyhébb szabályozás a túladagolások növekedéséhez vezet

A tanulmány arra is rávilágít, hogy a szigorúbb terjesztési büntetéseknek jól mérhető hatásuk van, különösen ahol a népesség sűrűbb, a piac nagyobb és a terjesztői tevékenység kockázata magasabb. Adatelemzés után arra lehetett következtetni, hogy a szigorúbb terjesztési szankciók több esetben negatív kapcsolatot mutattak a nem halálos túladagolási esetekkel. Amerikában ezek főként a demokrata vezetésű, nagy sűrűségű államokban jellemzőek. Ez arra utal, hogy a terjesztési piac visszaszorulása valóban hatással van a droghasználat intenzitására.

A zéró tolerancia logikája tehát működik: ha a büntetés elég súlyos és elég látható, akkor a racionálisan mérlegelők visszavonulnak.

Ezzel szemben a kontroll nélküli enyhítés – amint azt Kalifornia és Oregon példája mutatja – a túladagolási mutatók romlásával jár, mivel a kínálati oldal elleni nyomás megszűnik, a piac pedig szabadabban áramlik. A tanulmány tehát a gyakorlatban is alátámasztja: a fegyelmezett és célzott szigor működő stratégia.