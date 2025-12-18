Ebben is lemaradt az EU, Brüsszel képtelen lépést tartani az átalakulással

A 2025. november végén megtartott „Reality Check on the EU framework decision on drug trafficking offences” (ami nagyjából azt jelenti: Valóság-ellenőrzés az Európai Unió drogcsempészeti bűncselekményekkel kapcsolatos kerethatározatáról) című szakmai műhelybeszélgetés fontos fordulópontot jelez az Európai Unió drogpolitikájában – hívta fel a figyelmet Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója.

Illusztráció (Fotó: AFP)

A szakember leszögezte: a rendezvény célja nem pusztán az volt, hogy az Európai Bizottság meghallgassa a tagállami ügyészek, vizsgálóbírók és igazságügyi szakértők tapasztalatait, hanem hogy szembenézzen azzal a ténnyel:

a 2004 óta hatályban lévő kerethatározat mára lényegében nem tud lépést tartani a globális és európai drogpiac átalakulásával.

A műhelybeszélgetés világossá tette, hogy a jelenlegi EU-s szabályozás olyan korszak terméke, amelyben még nem voltak ekkorák az európai amfetamin- és kokainlaborok, nem működtek a modern logisztikai láncok, a csomagküldő szolgáltatások tömege, nem létezett a titkosított digitális kommunikáció és az NPS-ek (új pszichoaktív szerek) gyorsan változó piaca. A drogkereskedelem így ma már kimondottan olyan országokon átívelő, digitális és pénzügyileg összetett bűnözési forma, amelyhez képest a régi uniós jogi keret statikusnak és részben működésképtelennek tűnik.

Jelentős különbségek az uniós tagországok között

A résztvevők elsőként a tagállamok közötti büntetőjogi eltérések problémáját emelték ki. Bár a kerethatározat célja az volt, hogy minimális harmonizációt teremtsen,

a gyakorlatban továbbra is jelentős különbségek vannak a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények definíciójában, súlyozásában és büntetési tételeiben.

Ez nem pusztán elméleti kérdés: a bűnszervezetek folyamatosan keresik a kedvezőbb jogi környezeteket, legyen szó pénzmosásról, logisztikai bázisokról vagy éppen a letartóztatás kockázatának minimalizálásáról. A „forum shopping” (ami magyarul nagyjából bíróságválasztást jelent) jelensége – amelyet a szakemberek egyértelműen megerősítettek – ékes bizonyítéka annak, hogy az EU-n belüli széttöredezettséget a szervezett bűnözés stratégiai előnyként használja ki.