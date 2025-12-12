Ilyen illegális cselekményre használhatják a víz alatti drónokat

A globális drogcsempészet az elmúlt évtizedekben folyamatosan alkalmazkodott a hatóságok egyre szigorúbb ellenőrzési módszereihez – közölte a Drogkutató Intézet (DKI). Mint írták, a hagyományos útvonalak és eszközök mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a modern technológiai megoldások, amelyek új kihívások elé állítják a bűnüldöző szerveket. Az egyik leginnovatívabb és legveszélyesebb eszköz a víz alatti drón, amely képes rejtve mozogni a tengerek mélyén.

Ezek a távolról is irányítható járművek nemcsak a határvédelem radarjai és szonárjai elől tudnak elbújni, hanem nagy mennyiségű illegális szállítmányt is képesek célba juttatni.

A víz alatti drónok alkalmazása így nem csupán a bűnözők leleményességét mutatja, hanem rávilágít arra is, hogy a modern technológia árnyoldalai milyen komoly fenyegetést jelentenek a nemzetközi biztonságra.

Illusztráció (Forrás: Northfoto/JLPPA/EvoLogics/Origo)

Bárhonnan lehet őket irányítani

A spanyol rendőrség több, körülbelül 200 kilogramm kábítószer szállítására alkalmas vízalatti járművet foglalt le 2022 júliusában. Nem ez volt az első alkalom, hogy a hatóságok személyzet nélküli hajót kaptak el, amely tiltott anyagokat szállított. Ezek

a távirányítással működő „narco-drónok”, „narco-tengeralattjárók” új korszakot nyitottak a nemzetközi drogcsempészetben.

A kábítószerek és más tiltott áruk immár a világ bármely pontjáról irányító operátor segítségével átszállíthatók az óceánokon.

Hogy áll a nemzetközi jog a víz alatti drónokhoz?

Az alapvető probléma az, hogy a nemzetközi jogban nincs egyetlen, mindenki által elfogadott meghatározása a „hajó” vagy „vízi jármű” fogalmának. Ez megnehezíti annak eldöntését, hogy mikor kapcsolódnak jogok és kötelezettségek egy adott hajóhoz.

A rendvédelmi hatóságok már most is alkalmaznak személyzet nélküli tengeri járműveket rendészeti célokra. Ausztrália tavaly drónokat ajándékozott Srí Lankának, hogy támogassa az embercsempészet elleni fellépésüket. Magáncégek pedig olyan személyzet nélküli felszíni járműveket terveznek, amelyeket az illegális halászat elleni járőrözésre lehet használni.