Az Alkotmánybíróság visszautasítja, hogy az alkotmányos rendet igyekszik aláásni a baloldal

Az elmúlt napokban olyan álhír terjedt el, amely szerint az Alkotmánybíróságon az elnöki rendszerre történő áttérésen dolgoznának – írta közleményében a taláros testület. Mint hangsúlyozták, ez az állítás teljességgel megalapozatlan, hamis.

Emlékeztettek: az Alkotmánybíróság feladata a hatályos alaptörvény védelme, amely egyébként egy teljesen más államszervezeti rendszert tartalmaz.

Magyarország Alkotmánybírósága határozottan visszautasít minden olyan próbálkozást, amely álhírek terjesztésével a testület hitelét, ezen keresztül pedig az alkotmányos rendet igyekszik aláásni

– szögezték le.