Durván sértheti a sajtószabadságot Magyar Péter Bors elleni hadjárata

Mint arról lapunk beszámolt, újabb vörös vonalat lépett át Magyar Péter. Kocsis Máté tájékoztatása szerint ugyanis miután a Tisza elnöke nemrég pert vesztett az Index ellen a Tisza megszorítócsomagja kapcsán, fogta magát, és durván megfenyegette a bíróságot.

Magyar Péterék betiltanának egy újságot, mert az beszámol a baloldali megszorítócsomagról Fotó: Bors

A frakcióvezető felhívta a figyelmet,hogy a Magyar Péterék megszorítócsomagját bemutató újság ellen éppen egy olyan bírónő lépett fel, akinek a neve és a budapesti címe megegyezik a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található nőével.

A Bors különszámát, amely a Tisza Párt megszorítócsomagját mutatja be (és amelynek tartalma korábban már megjárta más ügyben a bírói fórumot), ma betiltatták.

A Fővárosi Törvényszék közleményben jelezte: határozottan visszautasítanak minden olyan megnyilvánulást, amelyben bíráit elfogultsággal vádolják. Szerintük a ilyen eljárások alkalmasak arra, hogy aláássák a bíróságokba vetett közbizalmat.

Ez lenne Magyar Péterék jogállama?

Az ügy kapcsán felmerülő jogi kérdésekről ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogászt kérdeztük.

– Milyen aggályokat vet fel, ha felmerül a gyanúja annak, hogy egy eljárásban a bíró politikai kötődéssel rendelkező személyként a vélelmezhetően általa preferált párt javára dönt? Ilyen esetben milyen jogi lépések lennének indokoltak?

– A független és pártatlan bíróságok által biztosított hatékony bírói jogvédelem, beleértve az alapvető jogok védelmét, elengedhetetlen egy demokráciában.

Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Ezen elv értelmében általánosságban a bíráknak függetlennek kell lenniük a kormánytól, de a mindenkori ellenzéktől is.

Csak független bíróságok képesek megfelelően védeni az alapvető jogokat, és biztosítani, hogy egyenlő bánásmódban részesüljenek a felek.

A bíróságoknak nem szabad előnyben részesíteniük egyik felet sem az eljárás során. Általánosságban, ha a bíró elfogultsága felmerül, kizárása kapcsán az adott eljárásban kifogást lehet előterjeszteni, ha az egyik fél úgy gondolja, hogy az ítésztől nem várható el pártatlan eljárás. Az erről szóló döntést rendes és rendkívüli jogorvoslat keretében, az Alkotmánybíróság előtt, illetve a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán is meg lehet támadni.