Folytatódik a Bors különkiadásának terjesztése, hiába Magyar Péter vergődése

A Bors szerkesztősége és a lapot kiadó Mediaworks tiltakozik a politikai nyomásgyakorlás, az alaptörvényben biztosított jogok durva megsértése ellen.

2025. 12. 19. 14:32
– Magyar Péter legutóbbi facebookos kirohanásában újabb példátlan támadást intézett a szólás és sajtószabadság ellen. A Tisza Párt a Fővárosi Törvényszéken egy eljárási hibáktól hemzsegő olyan eljárásban, amelyben az eljáró bíró Tisza Párthoz való kapcsolódása is felmerült, kezdeményezte, hogy tiltsák be a Bors Tisza-adóról szóló, pró és kontra érveket felsorakoztató különszámát – írja a Bors, miután a Tisza Párt elnöke arról posztolt, hogy a bíróság betiltotta a lap különkiadását. 

– A Bors szerkesztősége és a lapot kiadó Mediaworks tiltakozik a politikai nyomásgyakorlás, az alaptörvényben biztosított jogok durva megsértése ellen – tették világossá. 

A Bors tiltakozik továbbá a bíróság olyan eljárása ellen, amelyben egy fél nap alatt meghozott intézkedéssel, a különszámba foglaltak vizsgálata és érdemi jogorvoslat lehetőségének biztosítása nélkül partner abban, hogy a 2026-os választás egyik legfontosabb témájában a társadalmi párbeszédet a Tisza lefojtsa.

– Nem született ítélet! A Tisza Párt visszaélés-szerűen alkalmaz minden lehetséges jogi eszközt annak érdekében, hogy kiszivárgott szándékait leplezze. Amiről Magyar Péter ír, az csupán olyan döntés lehet, amelyet a bíróság a szükséges bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül hozhatott meg, mindössze fél nap alatt, minden társadalmilag elfogadott alkotmányos alapértéket figyelmen kívül hagyva. A Bors különszámának terjesztője a betiltásra vonatkozó döntést egyébként nem kapott. A különszám terjesztése a törvények tiszteletben tartása mellett és a sajtószabadság jegyében folytatódik – írták.  

A kialakult helyzetre a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté is reagált, aki azt írta: Magyar Péternek nem lesz olyan egyszerű az igazság útjába állnia, ahogy gondolja. 

Arról, hogy Magyar Péter be akarja tiltani az újságot, ami beszámol az adóterveiről, itt írtunk: 

A Fővárosi Törvényszék közleményben jelezte: határozottan visszautasít minden olyan megnyilvánulást, amelyben bíráit elfogultsággal vádolják. Hozzátették: a ilyen eljárások alkalmasak arra, hogy aláássák a bíróságokba vetett közbizalmat.

