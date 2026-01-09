A románok elleni kiütést magyar sérülés árnyékolta be, megtudtuk, mennyire súlyos

Chema Rodríguez együttese múlt héten Felcsúton kezdte meg a felkészülést az Európa-bajnokságra, pénteken pedig az első edzőmérkőzésre is sor került Győrben, Románia ellen. A magyar férfi-kézilabdaválogatott végig vezetve, nagy különbséggel győzte le a szintén Eb-résztvevő riválist, és a 33-23-as győzelemmel összességében is elégedettek voltak a hazai csapat tagjai.

A Chema Rodríguez vezette magyar férfi-kézilabdaválogatott Bartucz László remeklésének is köszönhetően tíz góllal nyert Románia ellen (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Chema Rodríguez elégedetten értékelt

– Az eredmény nagyon jó, és védekezésben is szépen fejlődtünk, úgyhogy örülök annak, amit láttam. Teljesen elégedett vagyok. Nem akartuk a titkainkat elárulni, de amit meg akartunk mutatni, azt megmutattuk – nyilatkozta Chema Rodríguez az M4 Sportnak a mérkőzés után.

Sipos Adrián elárulta, jó úton halad a válogatott, de az Eb-ig még több dologban is javulni, a figyelmetlenségek számát és a lerohanásból kapott gólokat pedig még inkább csökkenteni kell jövő hétig. A védőspecialista beálló kisebb kézsérülést is elszenvedett a találkozón, ezzel kapcsolatban elmondta, hogy

már amúgy is csuklófájdalmakkal is kezdte meg az összecsapást, így folyamatosan fájt a végtagja, a románok elleni incidensnél bele is nyilallt a fájdalom,

de remélhetőleg nincs még nagyobb gondja, és Imre Bencéhez és Bánhidi Bencéhez hasonlóan Sipos is teljesen felépül az Európa-bajnokság kezdetére – ha már Krakovszki Zsolt biztosan nem tud.

Bánhidi sérülése miatt Rosta Miklós a szokottnál több játékpercet kapott, ezt pedig hat góllal hálálta meg – a románok elleni összecsapás legeredményesebb magyar játékosa szintén arról beszélt, hogy néhány hibát ki kell javítani, de az irány jónak tűnik.

A találkozó szünetében a magyar válogatottól visszavonuló Ancsin Gábort, Balogh Zsoltot és Lékai Mátét (b–j) is elbúcsúztatták a győri arénában (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

A magyar és a román csapat szombaton Felcsúton, zárt kapuk mögött is összecsap egymással. A dán–svéd–norvég közös rendezésű kontinenstorna kristianstadi csoportjában a magyar együttes jövő pénteken Lengyelországgal, vasárnap Olaszországgal, január 20-án pedig Izlanddal találkozik egyaránt 20.30-tól. A középdöntőbe az első két helyezett jut, a magyar szövetség az Eb-n a legjobb nyolc közé kerülést tűzte ki célként.