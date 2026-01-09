kézilabdaSipos Adriánmagyar férfi kézilabda-válogatottChema RodríguezRosta Miklós

A románok elleni kiütést magyar sérülés árnyékolta be, megtudtuk, mennyire súlyos

Magabiztosan, 33-23-ra győzött Románia ellen az Európa-bajnokságra készülő magyar férfi-kézilabdaválogatott. A győri mérkőzés után Chema Rodríguez szövetségi kapitány mellett a kisebb sérülést összeszedő Sipos Adrián és a pénteki találkozón legeredményesebb Rosta Miklós is értékelt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 21:06
Sipos Adriánt nem először kellett ápolni a magyar válogatott egy mérkőzésén (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Chema Rodríguez együttese múlt héten Felcsúton kezdte meg a felkészülést az Európa-bajnokságra, pénteken pedig az első edzőmérkőzésre is sor került Győrben, Románia ellen. A magyar férfi-kézilabdaválogatott végig vezetve, nagy különbséggel győzte le a szintén Eb-résztvevő riválist, és a 33-23-as győzelemmel összességében is elégedettek voltak a hazai csapat tagjai.

A Chema Rodríguez vezette magyar férfi-kézilabdaválogatott Bartucz László remeklésének is köszönhetően tíz góllal nyert Románia ellen
A Chema Rodríguez vezette magyar férfi-kézilabdaválogatott Bartucz László remeklésének is köszönhetően tíz góllal nyert Románia ellen (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Chema Rodríguez elégedetten értékelt

– Az eredmény nagyon jó, és védekezésben is szépen fejlődtünk, úgyhogy örülök annak, amit láttam. Teljesen elégedett vagyok. Nem akartuk a titkainkat elárulni, de amit meg akartunk mutatni, azt megmutattuk – nyilatkozta Chema Rodríguez az M4 Sportnak a mérkőzés után.

Sipos Adrián elárulta, jó úton halad a válogatott, de az Eb-ig még több dologban is javulni, a figyelmetlenségek számát és a lerohanásból kapott gólokat pedig még inkább csökkenteni kell jövő hétig. A védőspecialista beálló kisebb kézsérülést is elszenvedett a találkozón, ezzel kapcsolatban elmondta, hogy 

már amúgy is csuklófájdalmakkal is kezdte meg az összecsapást, így folyamatosan fájt a végtagja, a románok elleni incidensnél bele is nyilallt a fájdalom, 

de remélhetőleg nincs még nagyobb gondja, és Imre Bencéhez és Bánhidi Bencéhez hasonlóan Sipos is teljesen felépül az Európa-bajnokság kezdetére – ha már Krakovszki Zsolt biztosan nem tud.

Bánhidi sérülése miatt Rosta Miklós a szokottnál több játékpercet kapott, ezt pedig hat góllal hálálta meg – a románok elleni összecsapás legeredményesebb magyar játékosa szintén arról beszélt, hogy néhány hibát ki kell javítani, de az irány jónak tűnik.

A találkozó szünetében a válogatottól visszavonuló Ancsin Gábort, Balogh Zsoltot és Lékai Mátét is elbúcsúztatták a győri arénában
A találkozó szünetében a magyar válogatottól visszavonuló Ancsin Gábort, Balogh Zsoltot és Lékai Mátét (b–j) is elbúcsúztatták a győri arénában (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

A magyar és a román csapat szombaton Felcsúton, zárt kapuk mögött is összecsap egymással. A dán–svéd–norvég közös rendezésű kontinenstorna kristianstadi csoportjában a magyar együttes jövő pénteken Lengyelországgal, vasárnap Olaszországgal, január 20-án pedig Izlanddal találkozik egyaránt 20.30-tól. A középdöntőbe az első két helyezett jut, a magyar szövetség az Eb-n a legjobb nyolc közé kerülést tűzte ki célként.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekvilágháború

Berlin 80 éve és ma

Bayer Zsolt avatarja

Ma muszlimok tömege imádja Allahot ugyanott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu