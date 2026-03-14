Élet-halál harccá válhat a női kosárlabda vb-selejtező

Váratlan és a magyarok szempontjából nem túl jó dolog történt csütörtök este a női kosárlabda vb-selejtező helyszínén, Isztambulban. A mindenki által előre lesajnált és eltemetett argentin csapat négy ponttal, 59-55-re legyőzte a törököket, akik hazai pályán küzdenek és a nyitónapon elverték azt a kanadai együttest, amely a magyar női kosárlabda-válogatottat a második fordulóban 22 ponttal intézte el. Argentína váratlan győzelme azért is jött rosszul, mert így ellenünk az életükért és persze a vb-kijutásért fognak harcolni. Ez azonban még odébb van, most a szombati Ausztrália elleni mérkőzésre kell koncentrálni.

Lantos Gábor
2026. 03. 14. 6:30
Kanada ellen nem volt esélye a magyar válogatottnak az isztambuli vb-selejtezőn
Kanada ellen nem volt esélye a magyar válogatottnak az isztambuli vb-selejtezőn
Ausztrália a világ egyik legerősebb csapata, amely biztos résztvevője az idei berlini női világbajnokságnak. Jogos a kérdés, hogy akkor mit keres itt, de ezen most tényleg felesleges lamentálni. A FIBA úgy döntött, hogy a biztos vb-résztvevőknek is selejtezniük kell, az eredményeik pedig beleszámítanak a végső helyezésekbe a női kosárlabda vb-selejtezőn. Az ausztrál csapat eddigi két meccsét figyelve, igyekszik komolyan venni a feladatot. Eleve erős kerettel érkezett, és nem úgy tűnik, mintha egy laza felkészülési tornának fogná fel az isztambuli mérkőzéseket.

Völgyi Péter, a magyar női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya
Völgyi Péter, a magyar női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya

Észnél kell lennie a női kosárlabda-válogatottnak

Éppen ezért a magyar szakvezetésnek most tényleg nagyon észnél kell lennie. A magyar válogatott szombaton 12.30-kor (kissé szokatlan időben) játszik az ausztrál csapat ellen, majd másnap 12.30-kor jön Argentína. A korai kezdés sok mindent jelent. Ahogy Völgyi Péter szövetségi kapitány lapunknak elmondta: ilyenkor teljesen más lesz a felkészülés menete. Ebédelni például nem tudnak a játékosok. Aztán jön a csapat fizikális állapota. 

Ahogy telnek a napok és sorjáznak a mérkőzések, úgy lesz mindenki fáradtabb.

Mivel Ausztrália ellen akkor sem mi lennénk az esélyesek, ha ez lenne a torna nyitómeccse és a magyarok tényleg hiba nélkül játszanának, egészen biztosan sokakban felmerül annak a lehetősége, hogy a szombati mérkőzésen mennyire kell (szabad) megterhelni a kulcsjátékosokat, figyelve arra, hogy vasárnap jön az élet-halál meccs az argentinokkal szemben.

Őrületesen nehéz kérdés ez. A sport ugyanis nem arról szól, hogy egy csapat úgy taktikázzon, hogy egy másik meccs megnyerésének reményében eldob vagy felad egy mérkőzést. Eleve nincs az az edző, kapitány, aki komoly szinten ilyet kérhetne egy válogatottól. Ugyanakkor a magyar sportban is volt már olyan eset, amikor jól jöttünk ki abból, hogy egy mérkőzésen nem szaggattuk szét magunkat. 2011-ben Svédországban a férfikézilabda-világbajnokságon előbb a francia, majd a német csapat ellen kellett játszani a középdöntőben. A 2008-as olimpiai bajnok franciák ellen kevés volt az esély, de a két mérkőzésből egyet meg kellett nyerni ahhoz, hogy elérjük az olimpiai selejtezőt. Nos, a francia csapat tizenhárom góllal vert meg minket, de két nappal később mi jöttünk és két góllal legyőztük a németeket. 

Ezzel elértük a hetedik helyet, mehettünk az olimpiai selejtezőre, ahonnan kijutottunk a londoni olimpiára. Ott pedig a negyedik helyen végeztünk. 

Azt nem állítom, hogy Mocsai Lajos szövetségi kapitány tudatosan dobta el a francia meccset, de azt igen, hogy jól mérte fel, mi mennyit ér és mit kell tenni a végső cél elérésének érdekében.

Argentína váratlan győzelme mindent felborított

Nagyon nehéz kérdés ez, s ezzel vissza is kanyarodtunk az isztambuli selejtezőre. Az argentin reakciók most azt tükrözik, hogy a dél-amerikai válogatott nagy dologra készül. A törökök ellen aratott váratlan diadalt egyenesen történelmi győzelemnek tekintik, erről is írnak. A mérkőzés hőse Melisa Gretter volt, aki 16 pont mellett kilenc lepattanóval és hat gólpasszal zárt. 

A kékmezes Melisa Gretter nagyot játszott a török csapat ellen
A kékmezes Melisa Gretter nagyot játszott a török csapat ellen

Nem mindennapi teljesítmény a sokkal esélyesebb török válogatott ellen. A rendkívül fizikális csatát végig jól bírta a dél-amerikai csapat, s ez figyelmeztető jel kell, hogy legyen a magyarok számára. Ausztrália ugyanis pontosan ugyanazt a fizikális kosárlabdát játssza, mint Kanada, csak még pontosabban, még erősebben, még jobban. Ezt bizonyították Japán ellen, egy olyan mérkőzésen, amelyen az ázsiaiak nagyon sokáig vezettek. Ám az utolsó negyedben kijött a két csapat közötti fizikális különbség. Azt a tíz percet ugyanis 23-4-re nyerte meg az ausztrál csapat, ezzel pedig minden kérdést eldöntött.

Egy csodálatos, 46 éves várnai emlék

A magyar válogatott eddigi legnagyobb és legemlékezetesebb győzelmét az 1980-as moszkvai olimpiára zajló selejtezőben aratta Ausztrália ellen. A bulgáriai Várnában zajlott ez a meccs, amelyen az volt a tét, hogy a magyar csapat versenyben marad-e a moszkvai olimpiai szereplésért. 

Nos, ez olyannyira sikerült, hogy a magyarok 76-62-es győzelmet arattak.

Ez volt az a mérkőzés, amelyen 19 pontos magyar vezetésnél a szövetségi kapitány, Killik László rosszul lett a kispadon és be kellett őt támogatni az öltözőbe. Jegyezzük meg azt is, hogy ezen az olimpiai selejtezőn borzalmas csoportba kerültünk, mert az ausztrálok mellett az Egyesült Államok is ott volt a hármasban. Akkor még nem lehetett tudni, hogy a moszkvai olimpia bojkottja miatt az amerikai csapat nem indul el, miként az ausztrál sem. Ausztrália ellen amúgy hét mérkőzést játszottunk eddig, s ötször hagytuk el vereséggel a parkettet. Legutóbb az 1998-as vb-n találkoztunk velük, akkor 92-66-os vereséget szenvedtünk. 

Ausztráliának fontos lesz ez a mérkőzés

Az ausztrálok első két meccsüket megnyerték, s most is azt hangsúlyozzák, mennyire fontos nekik ez a torna. Hogy ezt megértsük, tudni kell, hogy ebben a sportágban egyre kevesebb a komoly válogatott mérkőzés, ami annak is betudható, hogy a klubmérkőzések olyan számban és mennyiségben uralják a kosárlabdát, amely mellett tényleg eltörpülnek a nemzeti válogatottak jelentős csatái. Az ausztrál csapat a 2024-es párizsi olimpia után most újabb világversenyen vesz részt, ezt megelőzően a 2025-ös sencseni Ázsia Kupa volt az, ahol játszott, s ezt a tornát játszi könnyedséggel nyerte meg. 

Kiss Virág a Kanada elleni mérkőzésen
Kiss Virág a Kanada elleni mérkőzésen

A csoportban olyan komolytalan meccseket játszottak, mint a Fülöp-szigetek elleni, 115-39-es ausztrál diadalt hozó összecsapás, meg a Libanon ellen aratott 113-34-es siker. Ezek tehát nem azok a mérkőzések, amelyek egy ilyen szintű csapat fejlődését szolgálják, ugyanakkor Ausztráliának éppen az Ázsia Kupa és annak megnyerése jelentette a belépőt az idei vb-re. Ha mindezt átgondoljuk, máris rájöhetünk, miért veszik komolyan az isztambuli tornát. Eleve három olyan együttessel játszanak itt, amelyikkel akár a vb-n is összecsaphatnak. Éppen ezért nem lehet mit kezdeni azzal a tipikus „magyar gondolkodással”, hogy mit keresnek itt, meg a FIBA mekkorát hibázott azzal, hogy a vb-résztvevőket is elindította a selejtezőben. 

A magyar csapat annak ellenére elszántan készül Ausztrália ellen, hogy nem mi vagyunk az esélyesek.

Kanada ellen sem mi voltunk, Völgyi Péter szövetségi kapitány ennek megfelelően rotálta a csapatot, s adott mindenkinek játéklehetőséget. Minden bizonnyal ez lesz a helyzet szombaton is. Szinte biztosak lehetünk abban, hogy az elején a legerősebb magyar csapat kezd majd, aztán az állás függvényében dől el, kinek hány perc jut majd ezen az összecsapáson. De egyet nem szabad elfelejteni: nekünk ezen az vb-selejtezőn nem Ausztrália, hanem Argentína, Törökország és Japán a három legnagyobb vetélytárs. És ebből a három csapatból egyet legyőztünk, kettővel viszont még játszanunk kell Isztambulban.

 

