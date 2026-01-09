Rendkívüli

Chema Rodriguezkézilabda európa-bajnokságmagyar férfi kézilabda-válogatott

Ez a magyar recept: őrülten kell harcolni minden meccsen!

Önbizalommal várja a jövő héten kezdődő Európa-bajnokságot a magyar férfi-kézilabdaválogatott. Chema Rodríguez szövetségi kapitány szerint a siker kulcsa a csapategység, illetve, hogy lépésről lépésre haladjanak a tornán.

Kibédi Péter
2026. 01. 09. 5:09
Chema Rodrigez bízik a válogatott jó Eb-szereplésében, de óva int mindenkit az elbizakodottságtól
Chema Rodrigez bízik a válogatott jó Eb-szereplésében, de óva int mindenkit az elbizakodottságtól Fotó: www.arpadkurucz.com
A két évvel ezelőtti Európa-bajnokságon és a tavalyi világbajnokságon egyaránt ötödik helyen végzett a magyar férfi-kézilabdaválogatott. Chema Rodríguez szövetségi kapitány és csapata ugyan csak ma ismeri meg a Magyar Kézilabda-szövetség hivatalos célkitűzését a jövő héten rajtoló, dán–svéd–norvég közös rendezésű kontinenstornára, de önbizalommal várja az újabb megméretést. 

Chema Rodríguez eddig egy olimpián, két világbajnokságon és egy Európa bajnokságon irányította a magyar válogatottat
Chema Rodríguez eddig egy olimpián, két világbajnokságon és egy Európa bajnokságon irányította a magyar válogatottat (Fotó: Kurucz Árpád)

Chema Rodríguez „egyszerű” receptje a sikerre

A szövetségi kapitány szerint a siker egyik kulcsa az, ha a játékosok lépésről lépésre haladva a maximumot nyújtják a pályán.

Őrülten kell harcolni, minden meccsen száz százalékot nyújtani. Mindig mondom a srácoknak, hogy élvezzék a játékot, élvezzék a mérkőzést, mert akkor nagyobb esélyünk van a győzelemre. Meccsről meccsre akarunk haladni, és mindig csak a következő összecsapásra fókuszálunk. Természetesen szeretnénk minél tovább jutni, de majd meglátjuk, hova érünk el

– fogalmazott a spanyol szakember.

Átalakult és megfiatalított csapattal, és új csapatkapitánnyal, Bánhid Bencével készül az Európa-bajnokságra a magyar válogatott
Átalakult, megfiatalított csapattal és új csapatkapitánnyal, Bánhid Bencével készül az Európa-bajnokságra a magyar válogatott (Fotó: Kurucz Árpád)

Sok vezérből épül az igazi csapat

Chema Rodríguez hetedik éve dolgozik a magyar válogatott mellett, 2022 óta ő a szövetségi kapitány. A keret ez idő alatt teljesen átalakult, a két kétszeres olimpikon, Mikler Roland és Lékai Máté válogatottól való visszavonulásával befejeződött a generációváltás. A kontinenstornára megfiatalított csapattal érkezik a válogatott, ugyanakkor a fiatalabb játékosok is kellő rutinnal rendelkeznek.

Szinte mindannyian komoly nemzetközi tapasztalattal bírnak, rendszeresen magas szintű mérkőzéseket játszanak. A rutin és a fiatalság jó elegyet alkot, egységesek vagyunk: csapatként élünk, dolgozunk és játszunk, ez pedig a siker egyik kulcsa.

Természetesen mindig kellenek vezérek, de nehéz lenne egyetlen játékost kiemelni. Vannak, akik régebb óta itt vannak, mások csak néhány éve dolgoznak velünk, de számomra az a legfontosabb, hogy mindenki segítse a másikat és csapatként jól működjünk – mondta a kapitány.

Meglepetéssel készülnek az Európa-bajnokságra

Az Európa-bajnokságra készülve két hetet dolgozik együtt a keret. Ennek félidejében ma este Győrben, Románia ellen lép pályára felkészülési mérkőzésen (tv: M4, 19.00), majd holnap, zárt kapuk mögött is megmérkőzik egymással a két csapat.

A felkészülés során az a cél, hogy mindenki játsszon, játékba lendüljön, és elkerüljük a sérüléseket. A pénteki televíziós mérkőzésen természetesen nem mutatunk meg mindent a taktikánkból, ahogy más csapatok, úgy mi is tartogatunk meglepetéseket az Európa-bajnokságra. Azokat akkor gyakoroljuk, amikor nincs közönség

– avatott be a felkészülési meccsek menetébe a szövetségi kapitány.

Chema Rodríguez két évvel ezelőtt ötök helyen zárt az Eb-n a csapatával, ami minden idők legjobb magyar szereplése a kontinestornán
Chema Rodríguez két évvel ezelőtt ötök helyen zárt az Eb-n a csapatával, ami minden idők legjobb magyar szereplése a kontinenstornán (Fotó: Kurucz Árpád)

A magyar válogatott jövő hét pénteken a svédországi Kristianstadban Lengyelország ellen kezdi meg Eb-szereplését, majd kétnaponta Olaszország és Izland ellen játszik a csoportban. A középdöntőbe jutáshoz a csoport első két helyének valamelyikét kell megszerezni. Kemény ellenfelek várnak a válogatottra, de a feladat nem megoldhatatlan.

Minden csoportmérkőzésünk kulcsfontosságú. Jelenleg a lengyelek elleni nyitómeccsre koncentrálunk. Új szövetségi kapitányuk van, honfitársam és jó barátom, Jota González. Biztos vagyok benne, hogy remekül felkészíti a csapatát, és új dolgokat is mutatnak majd. Az első meccs mindig a legfontosabb, mert megalapozza az egész tornát. Olaszország ellen is nehéz lesz, mert más stílusban játszanak, nem könnyű ellenük játszani. Izland fantasztikus csapat, talán jelenleg az egyik legjobb válogatott Európában, világszinten is kiváló játékosokkal. Többen közülük a Magdeburggal nyertek Bajnokok Ligáját júniusban. Három nagyon nehéz mérkőzés vár ránk

– hangsúlyozta a szakvezető.

Chema Rodríguez óva int mindenkit attól, hogy túlzott elbizakodottsággal várja a tornát. Mint mondta, szerénynek kell maradni és kizárólag a saját feladatukra szabad koncentrálni. 

Nagyon sok jó és esélyes csapat szerepel az Eb-n, nincs előre lefutott mérkőzés. Bárkitől ki lehet kapni, és bárkit le lehet győzni, ezt pedig a pályán kell bizonyítani

– zárta gondolatait.

A magyar válogatott Eb-csoportmérkőzései Kristianstadban:

  • január 16., 20.30: Magyarország–Lengyelország
  • január 18., 20.30: Olaszország–Magyarország
  • január 20., 20.30: Magyarország–Izland

