Ez a magyar recept: őrülten kell harcolni minden meccsen!

A két évvel ezelőtti Európa-bajnokságon és a tavalyi világbajnokságon egyaránt ötödik helyen végzett a magyar férfi-kézilabdaválogatott. Chema Rodríguez szövetségi kapitány és csapata ugyan csak ma ismeri meg a Magyar Kézilabda-szövetség hivatalos célkitűzését a jövő héten rajtoló, dán–svéd–norvég közös rendezésű kontinenstornára, de önbizalommal várja az újabb megméretést.

Chema Rodríguez eddig egy olimpián, két világbajnokságon és egy Európa bajnokságon irányította a magyar válogatottat (Fotó: Kurucz Árpád)

Chema Rodríguez „egyszerű” receptje a sikerre

A szövetségi kapitány szerint a siker egyik kulcsa az, ha a játékosok lépésről lépésre haladva a maximumot nyújtják a pályán.

Őrülten kell harcolni, minden meccsen száz százalékot nyújtani. Mindig mondom a srácoknak, hogy élvezzék a játékot, élvezzék a mérkőzést, mert akkor nagyobb esélyünk van a győzelemre. Meccsről meccsre akarunk haladni, és mindig csak a következő összecsapásra fókuszálunk. Természetesen szeretnénk minél tovább jutni, de majd meglátjuk, hova érünk el

– fogalmazott a spanyol szakember.

Átalakult, megfiatalított csapattal és új csapatkapitánnyal, Bánhid Bencével készül az Európa-bajnokságra a magyar válogatott (Fotó: Kurucz Árpád)

Sok vezérből épül az igazi csapat

Chema Rodríguez hetedik éve dolgozik a magyar válogatott mellett, 2022 óta ő a szövetségi kapitány. A keret ez idő alatt teljesen átalakult, a két kétszeres olimpikon, Mikler Roland és Lékai Máté válogatottól való visszavonulásával befejeződött a generációváltás. A kontinenstornára megfiatalított csapattal érkezik a válogatott, ugyanakkor a fiatalabb játékosok is kellő rutinnal rendelkeznek.

Szinte mindannyian komoly nemzetközi tapasztalattal bírnak, rendszeresen magas szintű mérkőzéseket játszanak. A rutin és a fiatalság jó elegyet alkot, egységesek vagyunk: csapatként élünk, dolgozunk és játszunk, ez pedig a siker egyik kulcsa.

Természetesen mindig kellenek vezérek, de nehéz lenne egyetlen játékost kiemelni. Vannak, akik régebb óta itt vannak, mások csak néhány éve dolgoznak velünk, de számomra az a legfontosabb, hogy mindenki segítse a másikat és csapatként jól működjünk – mondta a kapitány.

Meglepetéssel készülnek az Európa-bajnokságra

Az Európa-bajnokságra készülve két hetet dolgozik együtt a keret. Ennek félidejében ma este Győrben, Románia ellen lép pályára felkészülési mérkőzésen (tv: M4, 19.00), majd holnap, zárt kapuk mögött is megmérkőzik egymással a két csapat.

A felkészülés során az a cél, hogy mindenki játsszon, játékba lendüljön, és elkerüljük a sérüléseket. A pénteki televíziós mérkőzésen természetesen nem mutatunk meg mindent a taktikánkból, ahogy más csapatok, úgy mi is tartogatunk meglepetéseket az Európa-bajnokságra. Azokat akkor gyakoroljuk, amikor nincs közönség

– avatott be a felkészülési meccsek menetébe a szövetségi kapitány.