Négy új Gripen jön Magyarországra – de miért éppen a svéd vadászgépek mellett döntött annak idején a kormány?

Nagyot szólt a hazai sajtóban a hír, hogy a kormány bejelentette: június 30-ig megérkezik a négy új Gripen vadászgép Kecskemétre. Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán Svédországban tárgyalt, illetve a Gripeneket gyártó Saab üzemét is felkereste. A kormánypárti politikus a látogatásról és a haderőfejlesztés eredményeiről is beszámolt közösségi oldalán.

A négy további Gripen vadászgépre vonatkozó szerződés a Försvarets Materielverk (FMV, Svéd Védelmi Anyagi Igazgatóság) és a magyar kormány között 2001 decemberében aláírt, eredeti megállapodás módosításának része. Az eredeti kontraktus tizennégy Gripen C/D vadászgépre vonatkozott, amelyet a kormány a Magyar Légierő számára szerzett be. Az eredeti, tizennégy Saab Gripen, beleértve a cseregépeket is, a lízingszerződés lejártával, 2026 elején teljes egészében a Magyar Légierő tulajdonába került. A Saab 2026 és 2036 között továbbra is támogatást és logisztikát biztosít a Gripen-flotta számára.

Miért éppen a Gripen?

De mit is érdemes tudni a honvédség Gripenjeiről? Egyáltalán miért ezekre a gépekre esett a választás a légvédelem megerősítésénél? Érdemes tudni, hogy a harcirepülőgép-vásárlás hatalmas üzlet, jól át kell gondolni. Nagy dilemmát jelentett a kérdés itthon is a NATO-csatlakozás után, ugyanis a gépek drágák, használatuk során évtizedekig kell alkatrészeket rendelni hozzájuk, és fenntartási költséggel járnak. Minden típus használatához nagy létszámú kiszolgáló személyzetet és pilótákat is ki kell képezni, egy országnak nem éri meg váltogatni a vadászbombázóit, a márkahűség évtizedekre szóló kapcsolatot jelent az eladó és a vevő között.

A honvédség egyik Gripene a pápai repülőtéren (Forrás: Honvédelem.hu)

Az első Orbán-kabinet a NATO csatlakozás után, 2000 októberében első körben tizennégy NATO-országtól kért hivatalosan ajánlatot használt harci repülőgépek vásárlására. A kormány végül válaszút elé került: amerikai F–16-os vagy svéd–brit Saab Gripen? Érvek és ellenérvek mindkettő mellett egyaránt szóltak: az F–16-os akkor is már a világ legelterjedtebb harci repülőgépe volt, sok harctéren bevetették. A Gripen, bár modernebb gép, de akkor még éles bevetésen sohasem használták. Szakmai körökben köztudott volt az is, hogy az F–16-osok alapvetően drágábbak, a Gripeneknél pedig a felfegyverzése, pontosabban az újabb és újabb eszközintegráció jelenti a nagy költséget.