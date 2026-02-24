Előre a jövőbe: maga mögött hagyta a Kádár-korszak örökségét a honvédség

Megújulás földön, vízen, levegőben – így foglalható össze a Magyar Honvédség elmúlt négy éve. Még 2016. december 20-án, Simicskó István akkori honvédelmi miniszter hirdette meg a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programot, amely azt tűzte ki célul, hogy a honvédség a régió egyik legkorszerűbb hadereje legyen 2026-ra. Ugyan a program még közel sem ért véget, de kijelenthető: a 2022-től 2026-ig tartó kormányzati ciklus alatt beérett a tíz éve elindított haderőfejlesztés, és a honvédség mára szinte teljesen le tudta vetkőzni a „posztszovjet típusú hadsereg” jelzőt.

A honvédség Gripenjei az augusztus 20-i ünnepségen (Forrás: Honvédelem.hu)

Olyan modern harckocsik, gyalogsági harcjárművek, légvédelmi rendszerek, helikopterek és szállító repülőgépek álltak hadrendbe, amivel az egyik legmodernebb NATO-haderőt tudja felmutatni Európában. Kétség kívül a haderőfejlesztés egyik leglátványosabb eleme a Leopard 2A7HU harckocsik rendszerbe állítása. A tatai MH Klapka György 1. Páncélosdandárhoz érkező összesen 44 modern harckocsi a korábbi, szovjet eredetű T–72-eseket váltja le.

Egy magyar Leopard 2A7HU harckocsi (Forrás: Honvédelem.hu)

A Leopárdról érdemes tudni, hogy kategóriájában magas sebességgel és manőverezőképességgel rendelkezik. Rendkívül megbízható, jelenleg ez az egyik legmodernebb, sorozatban gyártott harckocsi a világon.

Tűzerejéről egy 120 milliméter űrméretű, Rheinmetall harckocsiágyú gondoskodik, amely lehetővé teszi a pontos tüzelést akár ötezer méterről is.

A harckocsi rendelkezik továbbá egy 7,62 milliméteres párhuzamosított géppuskával, egy 12,7 milliméteres távvezérelt géppuskával, valamint 16 darab 76 milliméteres ködgránátvetővel, amelyek repeszgránátok kilövésére is alkalmasak.

Az új harckocsikkal együtt érkeztek a harckocsik kiszolgálását biztosító, Leopard 2-es alvázra épített Wisent műszaki mentőjárművek és Leguan hídvetők, valamint oktatójárművek is, amelyek a modern páncélos hadviseléshez nélkülözhetetlen támogató képességet biztosítanak.

Főnixként támad fel hamvaiból a tüzérség

Hatalmas mérföldkövet jelentett a PzH 2000 önjáró lövegek hadrendbe állítása is, ugyanis korábban a baloldali kormányok alatt a tüzérség mint haderőnem gyakorlatilag megszűnt. A honvédség összesen 24 darabot vásárolt, a lövegek a tatai MH 25. Klapka György Lövészdandár 101. Tüzérosztályának állományában szolgálnak.