Újabb Leopardok érkeztek a honvédséghez, de ez még nem minden + fotók

Ismét három Leopard 2A7HU harckocsival is bővült a tatai MH Klapka György 1. Páncélosdandár eszközparkja és ezzel egyidőben az első Leguan 2HU hídvető is megérkezett az alakulathoz – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a honvédség. Az új harceszközök megérkezéséről a honvédelmi miniszter is posztolt, Szalay-Bobrovniczky Kristóf leszögezte: Magyarországnak erős, modern és ütőképes honvédségre van szüksége.

Mint arról lapunk is beszámolt, a Magyar Honvédség az új Leopard 2A7-ből korábban 44 darabot rendelt, amelyek egytől egyig a tatai páncélosdandárhoz kerülnek majd. De mit is érdemes tudni ezekről a német vasakról? Kategóriájukban magas sebességgel és manőverezőképességgel rendelkeznek, és rendkívül megbízhatók, jelenleg ez az egyik legmodernebb, sorozatban gyártott harckocsi a világon.

Tűzerejéről egy 120 milliméter űrméretű, Rheinmetall harckocsiágyú gondoskodik, amely lehetővé teszi a pontos tüzelést akár ötezer méterről is.

A harckocsi rendelkezik továbbá egy 7,62 milliméteres párhuzamosított géppuskával, egy 12,7 milliméteres távvezérelt géppuskával, valamint 16 darab 76 milliméteres ködgránátvetővel, amelyek repeszgránátok kilövésére is alkalmasak.

Ötvenméteres híd öt perc alatt? Lehetséges!

A három harckocsi mellé ezúttal egy Leguan 2HU is érkezett a laktanyába, amelyből 12 darabot rendelt a honbédség. A Leguanról annyit érdemes tudni, hogy egy katonai hídrendszer, amelyet elsősorban Leopard 2 harckocsi alvázon hordoznak és vetnek be. Az eszköz 14 illetve 26 méter hosszú hídelemeket tud lerakni, amelyek összeillesztésével akár 50 méter hosszú híd is lefektethető, mindössze 5-6 perc alatt.