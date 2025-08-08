Otthon Start ProgramTisza PártMagyar Péter

Magyar Péter és a Tisza teljes gőzzel támadja az Otthon start programot

Magyar Péter semmiben nem különbözik a többi baloldali politikai erőtől, ugyanazt csinálja, mint amit már megszokhattunk: mindent támad, amit a kormány bevezet, függetlenül attól, hogy az a magyar embereknek jó. Ezúttal az Otthon start programot támadja tiszta erőből, ő is azt mantrázza, hogy árrobbanáshoz vezet a kedvezményes hitel.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 16:48
Nincs új a nap alatt: Magyar Péter ismét a kormány ellen uszítja a sajátjait, mondván, nem így kell segíteni a fiatalokat abban, hogy saját otthonhoz jussanak, hanem bérlakásépítéssel. A Tisza Párt elnöke teljes pályás letámadást indított az Otthon start program ellen: először országjárása mezőhegyesi megállóján hergelte a népet. 

– Most is bevezetnek egy programot, aminek az az eredménye, hogy két hét alatt húsz százalékkal nőnek az ingatlanárak, nem csak Budapesten, mindenhol – hangoztatta, majd hosszasan bizonygatta állítása igazát, azzal alátámasztva, hogy állítólag ezt több fiatal is megerősítette neki. Mindezt megtoldották még azzal, hogy a Tisza Párt még Facebookon is szentelt egy posztot a témának, amiben kiemelték, 

az árak a jövő évben még ezenfelül is emelkedni fognak 20 százalékot. 

Magyar Péter a rémhírkeltést folytatta ezután még Gyulán és Tiszakécskén is. A támadássorozat nem is maradt sokáig válasz nélkül, Orbán Viktor miniszterelnök már szerda reggel, a Harcosok Klubjában is reagált rá, majd pedig a ma reggeli Kossuth rádióban adott interjújában is elmondta a véleményét. 

Mint mondta, a vásárlókat támogatják, de meghúztak összeghatárokat, hogy megakadályozzák az áremeléseket, és ne lehessen luxuslakásokat venni a támogatott hitelből. Lakás esetén maximum 100 millió forint értékű vásárolható, ház esetén 150 milliós a határ, és a maximális négyzetméterár pedig 1,5 millió forint. 

Magyar Péter állítása tájékozatlanságról tanúskodik

Szerinte ismerethiány áll amögött, amit Magyar Péter is terjeszt, jelesül, hogy hogy 20 százalékkal nőnek majd a lakásárak rövid időn belül. Nem olvastak eleget, nem beszéltek Panyi Miklóssal, akik ezt állítják. 

„Akik támadják ezt a programot, azok még nem csináltak ilyet, ezért is nem értik”

– mutatott rá.

Emlékezetes, csütörtökön a Harcosok órájában a kormányfő által említett Panyi Miklós sem rejtette véka alá a véleményét a támadásokról. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint Kollár Kinga megszólalása óta nyilvánvaló, hogy ami jó az országnak, az rossz a Tiszának. Ez a program jó, ezért támadják – mutatott rá.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)
Mint mondta, az albérletpiacon kevesebb lesz az albérlő, hiszen a következő egy évben több tulajdonos lesz a piacon, így csökkenni fognak az albérletárak.

Az államtitkár a legutóbbi Kormányinfón azt is közölte: a bankokkal is folyamatos kapcsolatban vannak, a kormány közöttük is nagy versenyre számít, látható a fokozott érdeklődés. Akiknek nem volt lehetőségük saját otthon szerzésére, most lehetőséget kapnak első otthonuk megszerzésére, ahogy azok a tízezrek is jól járnak, akik nem tudták eladni az ingatlanjaikat, de szeretnének nagyobb ingatlanba költözni. A program több tízezer munkahelyet is teremt – jelentette ki. 

A legnagyobb baloldali párttól nem is várható, hogy mást tegyenek, mint szellemi elődjeik, 2010 óta megszokott, hogy az ellenzék mindent támad, amit a kormány vezet be, függetlenül attól, hogy az jó a magyaroknak. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Muzslay Péter)

 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

