„Agymosott nép” – nem először rúg bele a magyarokba Kollár Kinga

Egy másik bejegyzésében pedig azt írta, hogy

Magyarországnak fegyvereket kellene küldenie Ukrajnának.

Kollár Kinga ezt egyébként az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi ügyekért felelős főigazgatóságán munkatársaként posztolta. Ráadásul 2006–2008 között, vagyis

Gyurcsány Ferenc országlása idején az Európai Bizottság magyarországi képviseletén keresztül ő felelt az új partnerség kialakításáért a magyar kormányzattal közös kommunikációs kampányok kivitelezéséért.

Brüsszeli zsold, tetemes ingatlanvagyon

Az Európai Parlament honlapjára feltöltött önéletrajza szerint Magyar Péter üdvöskéje régóta Brüsszel szolgálatában gyarapítja a vagyonát, alaposan megszolgálva a jussát. Szakmai pályafutását jellemzi, hogy 2003 és 2012 között az Európai Bizottság (EB) versenypolitikai főigazgatóságán, magyarországi képviseletén, valamint kereskedelmi főigazgatóságán, 2021-től 2024-ig pedig Luxemburgban az EB Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságán dolgozott.

Persze nem lenne igazi balliberális politikus, ha nem vett volna igénybe olyan vívmányt, ami a jelenlegi kormánynak köszönhető: tanulmányai között feltüntette, hogy 2020 és 2022 között a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre is járt, ahol kormányzás és vezetés című mesterkurzust hallgatta.

Amint arról lapunk korábban cikkezett, Kollár Kinga magyarellenes szolgálata kifizetődőnek bizonyult, mivel összesen öt ingatlana van:

fele részben tulajdonosa egy 120 négyzetméteres gödöllői lakóháznak,

egy 114 négyzetméteres erzsébetvárosi ingatlannak,

kizárólagos tulajdonosa egy több mint 100 négyzetméteres alapterületű esztergomi lakóháznak és

egy 30 négyzetméteres I. kerületi ingatlannak.

Ezeken túl Kollár Madeira szigetén is birtokol egy 153 négyzetméteres alapterületű lakóházat, amelyet 2022-ben vásárolt.

A tetemes ingatlanvagyonon kívül is van mit a tejbe aprítania: a politikus több mint 32 millió forintos állampapír-portfólió tulajdonosának mondhatja magát.

Globalista alapbeállítottság

„Az alapbeállítottságom globalista és liberális” – írta magáról Kollár egy évvel ezelőtt, ám ezek a szavak csak most, az Európai Parlamentben történt felszólalása után nyertek értelmet. Amikor a Tisza Párt szimpatizánsainak mutatkozott be, azt is jelezte, hogy nem véletlenül él külföldön.