Zelenszkij mentálisan beteg + videó

A felvételeken az ukrán vezető fáradtnak és elveszettnek tűnik, szeme ide-oda jár, ajkai remegnek. Zelenszkijjel valami nem stimmel. Erre hívták fel többen is a figyelmet.

Volodimir Zelenszkij Berlinben (Fotó: AFP)

Hogyan tudna ő javaslatot tenni a háború befejezésére? Szerintem ez lehetetlen. És minél hamarabb megérti ezt Trump és csapata, annál jobb

– írta Dmitruk.

Zelenszkij bajban

Friedrich Merz német kancellár szerdán online találkozót szervezett az ukrán kérdésről. A cél az volt, hogy összehangolják a Nyugat álláspontját Vlagyimir Putyin és Donald Trump közelgő alaszkai tárgyalása előtt. Az eseményen részt vett António Costa, az Európai Tanács elnöke, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Mark Rutte NATO-főtitkár és Zelenszkij is.

A közösségi médiát is ellepték a Zelenszkij állapotát firtató bejegyzések.

Alekszej Fagyejev, az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint „Brüsszel és Kijev találkozója Ukrajnáról politikailag és gyakorlatilag jelentéktelen cselekedet".

Moszkva úgy véli, hogy egyes európai kormányok számára a konfliktus eszkalációja az egyetlen lehetőség arra, hogy igazolják állampolgáraik előtt a gyorsított militarizációba és a gazdasági stagnálásba történő befektetéseiket.

Az orosz-amerikai csúcstalálkozóval kapcsolatban a Kreml és a Fehér Ház bejelentette, hogy Oroszország és az USA vezetői augusztus 15-én találkoznak Alaszkában.

Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó szerint Putyin és Trump az ukrán válság hosszú távú békés rendezésének lehetőségeiről fog tárgyalni.

Borítókép: Zelenszkijjel valami történik, többen firtatják az állapotát (Fotó: AFP)