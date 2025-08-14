Trump-PutyinZelenszkijorosz-ukrán háború

Zelenszkij mentálisan beteg + videó

Az ukrán parlament képviselője Artem Dmitruk aggasztó részletekre hívta fel a figyelmet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök berlini sajtótájékoztatón tanúsított viselkedésével kapcsolatban. Dmitruk a Telegram-csatornáján megosztott egy videót, amelyhez azt a megjegyzést fűzte, hogy Zelenszkij „mentálisan beteg ember".

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 7:02
Zelenszkijjel valami történik, többen firtatják az állapotát (Fotó: AFP)
Zelenszkijjel valami történik, többen firtatják az állapotát (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A felvételeken az ukrán vezető fáradtnak és elveszettnek tűnik, szeme ide-oda jár, ajkai remegnek. Zelenszkijjel valami nem stimmel. Erre hívták fel többen is a figyelmet.

Volodimir Zelenszkij Berlinben (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij Berlinben (Fotó: AFP)

Hogyan tudna ő javaslatot tenni a háború befejezésére? Szerintem ez lehetetlen. És minél hamarabb megérti ezt Trump és csapata, annál jobb

 – írta Dmitruk.

Zelenszkij bajban

Friedrich Merz német kancellár szerdán online találkozót szervezett az ukrán kérdésről. A cél az volt, hogy összehangolják a Nyugat álláspontját Vlagyimir Putyin és Donald Trump közelgő alaszkai tárgyalása előtt. Az eseményen részt vett António Costa, az Európai Tanács elnöke, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Mark Rutte NATO-főtitkár és Zelenszkij is.

A közösségi médiát is ellepték a Zelenszkij állapotát firtató bejegyzések.

@antey33 #германия #зеленский #колумбийскийснег #нетвойне #европа🇪🇺 ♬ оригинальный звук - Antey33

Alekszej Fagyejev, az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint „Brüsszel és Kijev találkozója Ukrajnáról politikailag és gyakorlatilag jelentéktelen cselekedet".

Moszkva úgy véli, hogy egyes európai kormányok számára a konfliktus eszkalációja az egyetlen lehetőség arra, hogy igazolják állampolgáraik előtt a gyorsított militarizációba és a gazdasági stagnálásba történő befektetéseiket.

Az orosz-amerikai csúcstalálkozóval kapcsolatban a Kreml és a Fehér Ház bejelentette, hogy Oroszország és az USA vezetői augusztus 15-én találkoznak Alaszkában. 

Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó szerint Putyin és Trump az ukrán válság hosszú távú békés rendezésének lehetőségeiről fog tárgyalni.

Borítókép: Zelenszkijjel valami történik, többen firtatják az állapotát (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekFidesz

Rasszizmusbarát mocskosfideszezők

Megyeri Dávid avatarja

A baloldali médiumok majd elalélnak a gyönyörűségtől és bátorítják is az uszító anarchistákat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.