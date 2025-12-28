Rendkívüli

Öt megkerülhetetlen tény, amely a családoknak hatalmas segítséget jelent

Öt megkerülhetetlen tény, amely a családoknak hatalmas segítséget jelent

A családok életszínvonala idén jelentős támaszt kapott, hiszen több családpolitikai intézkedés jelentős tízezreket hagy a szülők zsebében. Ha csak az anyák szja-mentességét emeljük ki, még az átlagfizetés esetén is jelentős többletbevételt eredményezett, de egy minimálbéren lévő három gyermekes édesanya is 46 ezer forinttal kap többet. Az átlagkereseű nagycsaládos anyák fizetése mintegy százezer forinttal lesz több az adómentességnek köszönhetően. Több maradt tehát a családok kasszájában? Sokkal több!

2025. 12. 28.
Jelentős lépésekkel segíti a családokat és a fiatalokat is a kormány Forrás: Shutterstock
Amikor a Magyar Péter vezette Tisza Párt, és a hátországához tartozó, a függöny mögött szorgoskodó balliberális gazdasági szakemberek szemrebbenés nélkül beszélnek adóemelésről, a családpolitikai intézkedések megvágásáról, érdemes áttekinteni, mi is kerül veszélybe. Röviden: a családok jelenlegi életszínvonala. Többek között az anyák szja-mentességét is beáldozná– a szokásos gyakorlat szerint –  a balliberális gazdaságpolitika, egy eddig ismeretlen „magasabb jóért”, az ígéretek szerint. De valahogy mindig szűk esztendők, munkanélküli tömegek, államcsőd szélén billegés lett a baloldal gazdálkodásából – a történelmi tapasztalat szerint. 

szja mentesség
Az szja-mentesség a családpolitika fő pillére lesz, sokkal több marad a családok kasszájában (Fotó: Shutterstock)

Az az életszínvonal kerül veszélybe, amelyet a koronavírus és az orosz–ukrán háború okozta instabil európai gazdasági környezet ellenére az elmúlt években sikerült javítani. A kormányzat az elvonások csökkentésével és egyéb intézkedésekkel elérni, hogy jóval több pénzből gazdálkodhatnak a dolgozó szülők. Öt megkerülhetetlen tény, hogy több maradt a családok zsebében.

1. Az édesanyák szja-mentessége

Az idén az egyik legfontosabb családpolitikai intézkedés az anyák személyi jövedelemadó-mentességének kiterjesztése volt, amely 2025. október 1-jén lépett hatályba. Az új szabályok szerint a legalább három gyermeket nevelő anyák munkából származó jövedelme teljes egészében mentesül a 15 százalékos szja megfizetése alól. A jogosultság nem életkorhoz kötött: nemcsak azok az édesanyák élhetnek vele, akik jelenleg nevelik gyermekeiket, hanem azok is, akik korábban legalább 12 éven keresztül jogosultak voltak családi pótlékra három gyermek után, még akkor is, ha gyermekeik már felnőttek. Az intézkedés a gyakorlatban azonnali nettó jövedelemnövekedést eredményez: 

  • a minimálbéren dolgozó anyák is közel ötvenezer forinttal többet kapnak,
  •  a bruttó ötszázezer forint fizetést keresők 75 ezer forintot, 
  • a bruttó egymillió forintot keresők 150 ezer forintot. 

 

2026 január 1-jétől a kétgyermekes, negyven év alatti anyákra is kiterjed az adómentesség, családok tízezrei kerülnek be a kedvezményezettek körébe. 

 

2. A családi adókedvezmény megduplázása

2025-ben jelentős változás történt a családi adókedvezmény rendszerében is: a kormány döntése alapján megkezdődött a kedvezmény összegének megduplázása, több lépcsőben. 

  • Az első emelés 2025. július 1-jén lépett hatályba, amikor a kedvezmény mértéke ötven százalékkal nőtt, 
  • majd 2026. január 1-jétől válik teljessé a duplázás. 

A végleges rendszerben 

  • az egy gyermeket nevelő családok havi húszezer forinttal, 
  • a kétgyermekesek gyermekenként negyvenezer forinttal, vagyis összesen nyolcvanezer forinttal, 
  • míg a három vagy több gyermeket nevelők gyermekenként 66 ezer forinttal csökkenthetik adó- és járulékterheiket.

 

3. Árréstop – az élelmiszerárak kordában tartása

Az idén a kormány fenntartotta és több termékkörre kiterjesztette az árrésstopot, amely közvetlenül a családok mindennapi megélhetési költségeit érintette. Az árrésstop 2025-ben is elsősorban azokat a termékeket érinti, amelyek a gyermekes háztartások bevásárlókosarában rendszeresen szerepelnek, például alapélelmiszereket. A kormány indoklása szerint a cél az volt, hogy az inflációs nyomás mellett is kiszámíthatóbbá és tervezhetőbbé váljanak a havi kiadások, különösen a többgyermekes családok számára. Bár az intézkedés nem jelent közvetlen pénzkifizetést, hatása a gyakorlatban havi szinten érzékelhető megtakarítást eredményezhet, és 2025-ben a családokat védő gazdaságpolitika egyik fontos eleme maradt.

 

4. A 13. havi nyugdíj, de jön majd a 14. havi is

2025-ben a 13. havi nyugdíj kézzelfogható, megkérdőjelezhetetlen pluszjövedelmet jelentett a családok időseb tagjai számára. Februárban a jogosultak teljes összegben megkapták az extra egyhavi ellátást. A parlament elfogadta a 14. havi nyugdíjról szóló törvényt, amely fokozatos bevezetést ír elő 2026-tól. Ennek értelmében 2026 februárjában a nyugdíjasok a rendes havi nyugdíj és a 13. havi juttatás mellé megkapják a 14. havi nyugdíj első részletét, azaz egyheti nyugdíj összegét.

 

5. Otthon start – el tud indulni a nagyobb gyerek is

Az idei év egyik új családpolitikai eleme a szeptemberben indult Otthon start program, amely kifejezetten a nagyobb gyerekek, fiatal felnőttek önálló lakáshoz jutását segíti. A program 2025. szeptember 1-jén indult, és egy államilag támogatott, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt kínál azoknak, akik első saját otthonukat vásárolnák meg. A támogatott hitel felrobbantotta a hitelpiacot,  hiszen a versenyképes alacsony kamatozású, államilag támogatott hitel háttérbe szorította a drágább banki hiteleket. Hatalmas érdeklődés mellett indult el a program, hiszen alacsony önerővel is belevághattak a fiatalok.

