Öt megkerülhetetlen tény, amely a családoknak hatalmas segítséget jelent

Amikor a Magyar Péter vezette Tisza Párt, és a hátországához tartozó, a függöny mögött szorgoskodó balliberális gazdasági szakemberek szemrebbenés nélkül beszélnek adóemelésről, a családpolitikai intézkedések megvágásáról, érdemes áttekinteni, mi is kerül veszélybe. Röviden: a családok jelenlegi életszínvonala. Többek között az anyák szja-mentességét is beáldozná– a szokásos gyakorlat szerint – a balliberális gazdaságpolitika, egy eddig ismeretlen „magasabb jóért”, az ígéretek szerint. De valahogy mindig szűk esztendők, munkanélküli tömegek, államcsőd szélén billegés lett a baloldal gazdálkodásából – a történelmi tapasztalat szerint.

Az szja-mentesség a családpolitika fő pillére lesz, sokkal több marad a családok kasszájában (Fotó: Shutterstock)

Az az életszínvonal kerül veszélybe, amelyet a koronavírus és az orosz–ukrán háború okozta instabil európai gazdasági környezet ellenére az elmúlt években sikerült javítani. A kormányzat az elvonások csökkentésével és egyéb intézkedésekkel elérni, hogy jóval több pénzből gazdálkodhatnak a dolgozó szülők. Öt megkerülhetetlen tény, hogy több maradt a családok zsebében.

1. Az édesanyák szja-mentessége

Az idén az egyik legfontosabb családpolitikai intézkedés az anyák személyi jövedelemadó-mentességének kiterjesztése volt, amely 2025. október 1-jén lépett hatályba. Az új szabályok szerint a legalább három gyermeket nevelő anyák munkából származó jövedelme teljes egészében mentesül a 15 százalékos szja megfizetése alól. A jogosultság nem életkorhoz kötött: nemcsak azok az édesanyák élhetnek vele, akik jelenleg nevelik gyermekeiket, hanem azok is, akik korábban legalább 12 éven keresztül jogosultak voltak családi pótlékra három gyermek után, még akkor is, ha gyermekeik már felnőttek. Az intézkedés a gyakorlatban azonnali nettó jövedelemnövekedést eredményez:

a minimálbéren dolgozó anyák is közel ötvenezer forinttal többet kapnak,

a bruttó ötszázezer forint fizetést keresők 75 ezer forintot,

a bruttó egymillió forintot keresők 150 ezer forintot.

2026 január 1-jétől a kétgyermekes, negyven év alatti anyákra is kiterjed az adómentesség, családok tízezrei kerülnek be a kedvezményezettek körébe.

2. A családi adókedvezmény megduplázása

2025-ben jelentős változás történt a családi adókedvezmény rendszerében is: a kormány döntése alapján megkezdődött a kedvezmény összegének megduplázása, több lépcsőben.

Az első emelés 2025. július 1-jén lépett hatályba, amikor a kedvezmény mértéke ötven százalékkal nőtt,

majd 2026. január 1-jétől válik teljessé a duplázás.

A végleges rendszerben