Szijjártó Péterlitván külügyminiszterhadifoglyok

Szijjártó Péter keményen visszaszólt volt kollégájának

A külgazdasági és külügyminiszter lesújtó véleményének adott hangot egy volt kollégája cikkére reagálva. Szijjártó Péter elmondta, hogy a litván ex-külügyminiszter szomorúnak nevezte a két kárpátaljai hadifogoly szabadon engedését, amit a magyar kormány diplomáciai erőfeszítéseivel ért el.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 8:47
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: AFP
Szijjártó Péter újabb érdekes kommentárra hívta fel a figyelmet közösségimédia-bejegyzésében. A külgazdasági és külügyminiszter egy újabb, a magyar hadifoglyok kiszabadítását ekéző politikus megnyilvánulására reagált.

Szijjártó Péter keményen visszaszólt volt kollégájának
Szijjártó Péter keményen visszaszólt volt kollégájának (Fotó: AFP)

A tárcavezető kemény kritikával illette litván kollégáját, Gabrielius Landsbergis-t, aki szerint szomorú, hogy az orosz fél szabadon engedett két magyar hadifoglyot.

A volt litván külügyminiszter-kollégám, egy bizonyos Gabrielius Landsbergis azt írta tegnap egy cikkében, hogy szomorú, hogy az oroszok elengedtek két magyar hadifoglyot

– hívta fel a figyelmet bejegyzésében Szijjártó Péter.

Majd a külügyminiszter így reagált a provokatív kijelentésre:  

Tehát szerinte jobb lett volna, ha az a két magyar ember, akit az ukránok erőszakkal vittek a frontra, hadifogságban marad.

Szijjártó Péter a bejegyzése zárásaként megjegyezte, hogy Landsbergis pártja a Tisza Párttal együtt az Európai Néppárt tagja.

A magyar diplomácia sikere a hadifoglyok kiszabadítása

Ahgy arról korábbi cikkünkben is beszámoltunk, a magyar kormányfőhöz és Szijjártó Péterhez fordult nemrégiben Román Albert, a hadifoglyok egyike, akit az ukránok kényszersorozással vittek a frontra. Végül két kárpátaljai magyar férfi szabadult ki a hadifogságból. 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

