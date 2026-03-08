Szijjártó Péter újabb érdekes kommentárra hívta fel a figyelmet közösségimédia-bejegyzésében. A külgazdasági és külügyminiszter egy újabb, a magyar hadifoglyok kiszabadítását ekéző politikus megnyilvánulására reagált.
Szijjártó Péter keményen visszaszólt volt kollégájának
A külgazdasági és külügyminiszter lesújtó véleményének adott hangot egy volt kollégája cikkére reagálva. Szijjártó Péter elmondta, hogy a litván ex-külügyminiszter szomorúnak nevezte a két kárpátaljai hadifogoly szabadon engedését, amit a magyar kormány diplomáciai erőfeszítéseivel ért el.
A tárcavezető kemény kritikával illette litván kollégáját, Gabrielius Landsbergis-t, aki szerint szomorú, hogy az orosz fél szabadon engedett két magyar hadifoglyot.
A volt litván külügyminiszter-kollégám, egy bizonyos Gabrielius Landsbergis azt írta tegnap egy cikkében, hogy szomorú, hogy az oroszok elengedtek két magyar hadifoglyot
– hívta fel a figyelmet bejegyzésében Szijjártó Péter.
Majd a külügyminiszter így reagált a provokatív kijelentésre:
Tehát szerinte jobb lett volna, ha az a két magyar ember, akit az ukránok erőszakkal vittek a frontra, hadifogságban marad.
Szijjártó Péter a bejegyzése zárásaként megjegyezte, hogy Landsbergis pártja a Tisza Párttal együtt az Európai Néppárt tagja.
A magyar diplomácia sikere a hadifoglyok kiszabadítása
Ahgy arról korábbi cikkünkben is beszámoltunk, a magyar kormányfőhöz és Szijjártó Péterhez fordult nemrégiben Román Albert, a hadifoglyok egyike, akit az ukránok kényszersorozással vittek a frontra. Végül két kárpátaljai magyar férfi szabadult ki a hadifogságból.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
