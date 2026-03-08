Szijjártó Péter keményen visszaszólt volt kollégájának

Majd a külügyminiszter így reagált a provokatív kijelentésre:

Tehát szerinte jobb lett volna, ha az a két magyar ember, akit az ukránok erőszakkal vittek a frontra, hadifogságban marad.

Szijjártó Péter a bejegyzése zárásaként megjegyezte, hogy Landsbergis pártja a Tisza Párttal együtt az Európai Néppárt tagja.

A magyar diplomácia sikere a hadifoglyok kiszabadítása

Ahgy arról korábbi cikkünkben is beszámoltunk, a magyar kormányfőhöz és Szijjártó Péterhez fordult nemrégiben Román Albert, a hadifoglyok egyike, akit az ukránok kényszersorozással vittek a frontra. Végül két kárpátaljai magyar férfi szabadult ki a hadifogságból.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)