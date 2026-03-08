Forma-1 Ausztrál Nagydíjoscar piastriF1-es futamMax VerstappenLewis Hamilton

Lewis Hamiltont a Ferrari bakijáról kérdezték, ő inkább a Mercedesnek üzent

A 2026. évi Forma–1-es Ausztrál Nagydíj nem Max Verstappen, és még kevésbé Oscar Piastri tervei szerint sikerült. A Red Bull négyszeres világbajnoka a hatodik helyig tudott felzárkózni, míg a McLaren ausztrál versenyzője elrajtolni sem tudott hazai pályán. A hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton eközben továbbra is vár az első ferraris dobogójára, ugyanakkor élvezte a versenyt, és hadüzenetet küldött a Mercedesnek.

2026. 03. 08. 9:18
Lewis Hamilton továbbra is ferraris dobogó nélkül áll Fotó: AFP/Paul Crock
A tavalyi év három legjobb Forma–1-es versenyzői közül Oscar Piastri az ötödik, Lando Norris a hatodik, Max Verstappen pedig a huszadik helyen zárta az idénynyitó Ausztrál Nagydíj szombati időmérő edzését. A vasárnapi futamon aztán a McLaren hazai pilótája a kivezető körén összetörte az autóját, így el sem indulhatott. Csapattársaként Norris címvédő létére a két Mercedes és a két Ferrari mögött ötödik lett, Verstappen pedig a Red Bull-lal a hatodik helyig tudott előrelépni. A két Ferrari közül Charles Leclerc végzett előrébb, így Lewis Hamilton továbbra is dobogó nélkül áll az olasz istálló színeiben.

Lewis Hamiltontól eltérően Oscar Piastri (b) és Max Verstappen csak az Ausztrál Nagydíj előtt volt boldog
Lewis Hamiltontól eltérően Oscar Piastri (b) és Max Verstappen csak az Ausztrál Nagydíj előtt volt boldog. Fotó: AFP/Martin Keep

Oscar Piastri a balesetéről nyilatkozott

– Nagyon csalódott vagyok, egy ilyen helyzetnek egyszerűen nem szabadna megtörténnie. Több tényező is közrejátszott, de szeretném hangsúlyozni, hogy nagy részben az én hibám volt. Egyszerűen sokk és meglepetés ért. Már hátrafelé csúsztam, mielőtt igazán lett volna időm reagálni; minden nagyon gyorsan történt. Ilyen helyzetnek nem szabadna megtörténnie – nyilatkozta Piastri az idő előtti búcsújáról, amivel kapcsolatban megjegyezte: hidegek voltak a gumik és a kanyarodás közben váratlanul kapott plusz 100 kilowatt teljesítményt is az autója.

Max Verstappen a futam után sem volt boldog

Az idéntől érvénybe lépett motor- és szabályváltozásokat korábban is kritizáló holland pilóta az időmérős balesete után kifejezte az érdektelenségét az idény kapcsán, és a versenyen mutatott tizennégy pozíciós javítását követően sem volt sokkal lelkesebb. Bár elmondása szerint kiürült akkumulátorral rajtolt el, utána érezte a potenciált az autóban – csapattársa, Isack Hadjar is a dobogóért harcolt járműve meghibásodásáig –, de a szabályváltozásokat nem kedvelte meg, valamint az előzéseket sem igazán élvezte.

– Káosz volt, nem találok rá megfelelőbb szót. Azt akarom, hogy jobb legyen, úgyhogy remélem, még az idén találnak megoldásokat, hogy mindenkinek élvezetesebb legyen a vezetés. 

Azt akarjuk, hogy ez igazi Forma–1 legyen, az a rendes, szteroidokon nevelt Forma–1, de ma ismét nem ez volt a helyzet

– mondta az idénynyitót követően Verstappen, aki a februári tesztek során a jelenlegi Forma–1-et „szteroidokon nevelt Forma–E-nek" nevezte. Hozzátette, tudja, hogy több riválisa és a szurkolók sincsenek elragadtatva a változásoktól, és ha az észrevételeikre nem érkezik megfelelő reakció a vezetőségtől, akkor megfontolhatja a visszavonulást: – Imádok versenyezni, de az ember csak egy bizonyos pontig bírja, nem igaz? Tudom, hogy az FIA (Nemzetközi Automobil-szövetség – a szerk.) és a Forma–1 vezetősége hajlandó meghallgatni, de tetteket várok – nyilatkozta a holland.

Lewis Hamilton a Ferrari bakijára úgy reagált, hogy hadüzenetet küldött a Mercedesnek

Az olasz istálló versenyzői remekül rajtoltak, és Hadjar kieséséig úgy tűnt, akár a győzelem, Hamiltonnak pedig az első dobogó is meglehet. Ám a Red Bull-pilóta félreállása miatt létrejött virtuális biztonsági autós fázis során a Ferrari versenyzői nem hajtották végre első bokszkiállásukat, míg az ezáltal időt nyerő Mercedes igen – Hamiton a csapatrádióban hiába jelezte, hogy Leclerc-nek vagy neki ki kéne állnia. Így aztán a Mercedesek előnybe kerültek, és a futam második felében nem is volt esélye ellenük a Ferrarinak.

Lewis Hamiltont utólag megkérdezték, kihagyott lehetőségnek érzi-e a kerékcsere elmaradását, ő azonban kitérő választ adott: – Nem tudom, meg kell vizsgálnunk, összességében viszont nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy ilyen állapotba hozta az autót. 

Nem vagyunk olyan gyorsak, mint a Mercedes, és lesz még munkánk, de legalább harcban vagyunk.

Élvezetes verseny volt, az autót jónak éreztem, és ha van még hátra pár kör, elkapom Charles-t is. Jó volt a tempóm, úgyhogy sok pozitívumot lehet találni – mondta a brit versenyző, aki szerint ha az erőforrást jól tudja fejleszteni a Ferrari, akkor a Mercedes kihívójává válhat idén a világbajnoki címért.

Az FIA nem büntetett az Ausztrál Nagydíj után

A Nemzetközi Automobil-szövetség három versenyző ellen is vizsgálatot indított, ám a büntetés minden esetben elmaradt: Esteban Ocon (Haas) és Pierre Gasly (Alpine) az egymással való ütközést, Sergio Pérez (Cadillac) riválisa leszorítását, míg Ocon a virtuális biztonsági autós fázis alatt látott túl lassú tempóját is megúszta következmények nélkül. Ezeknek köszönhetően a végeredmény nem változott, nyolc csapat tíz versenyzője szerzett pontot Melbourne-ben.

A Forma–1-es Ausztrál Nagydíj futamának pontszerzői:

  1. George Russell (brit, Mercedes)
  2. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  4. Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
  5. Lando Norris (brit, McLaren)
  6. Max Verstappen (holland, Red Bull)
  7. Oliver Bearman (brit, Haas)
  8. Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
  9. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
  10. Pierre Gasly (francia, Alpine)

A Forma–1-es idény március 13. és 15. között a sprintfutamos Kínai Nagydíjjal folytatódik Sanghajban.

 

