Lewis Hamiltont a Ferrari bakijáról kérdezték, ő inkább a Mercedesnek üzent

A tavalyi év három legjobb Forma–1-es versenyzői közül Oscar Piastri az ötödik, Lando Norris a hatodik, Max Verstappen pedig a huszadik helyen zárta az idénynyitó Ausztrál Nagydíj szombati időmérő edzését. A vasárnapi futamon aztán a McLaren hazai pilótája a kivezető körén összetörte az autóját, így el sem indulhatott. Csapattársaként Norris címvédő létére a két Mercedes és a két Ferrari mögött ötödik lett, Verstappen pedig a Red Bull-lal a hatodik helyig tudott előrelépni. A két Ferrari közül Charles Leclerc végzett előrébb, így Lewis Hamilton továbbra is dobogó nélkül áll az olasz istálló színeiben.

Lewis Hamiltontól eltérően Oscar Piastri (b) és Max Verstappen csak az Ausztrál Nagydíj előtt volt boldog. Fotó: AFP/Martin Keep

Oscar Piastri a balesetéről nyilatkozott

– Nagyon csalódott vagyok, egy ilyen helyzetnek egyszerűen nem szabadna megtörténnie. Több tényező is közrejátszott, de szeretném hangsúlyozni, hogy nagy részben az én hibám volt. Egyszerűen sokk és meglepetés ért. Már hátrafelé csúsztam, mielőtt igazán lett volna időm reagálni; minden nagyon gyorsan történt. Ilyen helyzetnek nem szabadna megtörténnie – nyilatkozta Piastri az idő előtti búcsújáról, amivel kapcsolatban megjegyezte: hidegek voltak a gumik és a kanyarodás közben váratlanul kapott plusz 100 kilowatt teljesítményt is az autója.

Oscar Piastri has crashed and is OUT of the Australian Grand Prix before it begins 😮#F1 #AusGP pic.twitter.com/5prGby7dNC — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Max Verstappen a futam után sem volt boldog

Az idéntől érvénybe lépett motor- és szabályváltozásokat korábban is kritizáló holland pilóta az időmérős balesete után kifejezte az érdektelenségét az idény kapcsán, és a versenyen mutatott tizennégy pozíciós javítását követően sem volt sokkal lelkesebb. Bár elmondása szerint kiürült akkumulátorral rajtolt el, utána érezte a potenciált az autóban – csapattársa, Isack Hadjar is a dobogóért harcolt járműve meghibásodásáig –, de a szabályváltozásokat nem kedvelte meg, valamint az előzéseket sem igazán élvezte.

– Káosz volt, nem találok rá megfelelőbb szót. Azt akarom, hogy jobb legyen, úgyhogy remélem, még az idén találnak megoldásokat, hogy mindenkinek élvezetesebb legyen a vezetés.

Azt akarjuk, hogy ez igazi Forma–1 legyen, az a rendes, szteroidokon nevelt Forma–1, de ma ismét nem ez volt a helyzet

– mondta az idénynyitót követően Verstappen, aki a februári tesztek során a jelenlegi Forma–1-et „szteroidokon nevelt Forma–E-nek" nevezte. Hozzátette, tudja, hogy több riválisa és a szurkolók sincsenek elragadtatva a változásoktól, és ha az észrevételeikre nem érkezik megfelelő reakció a vezetőségtől, akkor megfontolhatja a visszavonulást: – Imádok versenyezni, de az ember csak egy bizonyos pontig bírja, nem igaz? Tudom, hogy az FIA (Nemzetközi Automobil-szövetség – a szerk.) és a Forma–1 vezetősége hajlandó meghallgatni, de tetteket várok – nyilatkozta a holland.