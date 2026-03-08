háborúmanfred webertisza pártorbán viktor

Háborús helyzetben nem lenne mozgástere a Tisza Pártnak + videó

A honvédelmi miniszter szerint a baloldali párt nem tudna ellenállni a háborús nyomásnak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 9:39
– Magyarország számára kulcskérdés, hogy kimaradjon a háborúból – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter a Kell még valamit mondanom, Ildikó? című műsor egyik részében arról beszélt, hogy szerinte a Tisza Párt hatalomra kerülve nem tudná megőrizni ezt a mozgásteret.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Fotó: Facebook

A miniszter arról beszélt, hogy szerinte egyértelmű, mit tenne a Tisza Párt, ha hatalomra kerülne. Emlékeztetett, hogy a Tisza az Európai Néppárt tagja, amelynek vezetője Manfred Weber, 

aki európai uniós zászlókat látna szívesen az egyenruhákon, és az az elképzelése, hogy uniós katonák legyenek Ukrajnában.

„Nem tudom, milyen kérdés van még itt. Tudjuk, hogy ők mit csinálnának, ha háború lenne. Hogy mit mondanának, az egy dolog, meg hogy most mit mondanak, az egy dolog, de tök mindegy: nem lesz mozgásterük, bele fogják őket kényszeríteni” – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A honvédelmi miniszter szerint az Orbán Viktor vezette magyar kormány politikai súlya és tapasztalata tette lehetővé, hogy Magyarország eddig kimaradjon a háborúból.

Az Orbán Viktor vezette magyar kormánynak és személyesen a miniszterelnöknek van annyi politikai súlya, annyi tapasztalata, annyi tekintélye, hogy kinn tudtunk maradni már eddig – ez egy hatalmas teljesítmény

– fogalmazott.

A miniszter hangsúlyozta: ezt az álláspontot a jövőben is meg kell őrizni, és nem szabad hagyni, hogy Magyarország belesodródjon a háborúba.

Borítókép: Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

               
       
       
       

