Autóbalesetben halt meg a húszéves jégkorongozó Budapesten + videó

Szörnyethalt egy 20 éves fiatalember pénteken éjjel Budapesten, miután autójával a zajvédő falnak csapódott az M3-as autópálya zuglói szakaszán. Információk szerint az áldozat jégkorongozó volt, korábban az Újpest csapatában játszott.

2026. 03. 08. 9:59
Megrázó baleset történt az M3-as autópályán: a hatalmas ütközésben egy 20 éves fiatalember életét vesztette, édesapja súlyosan megsérült. Később kiderült, hogy az áldozat egy tehetséges újpesti jégkorongozó volt – derült ki a TV2 Tények riportjából.

Az édesapát súlyos sérülésekkel vitték kórházba (Forrás: TV2 Tények/képernyőfotó)

A brutális erejű ütközés az M3-as autópálya zuglói szakaszán történt. A fehér személyautó menet közben, egyelőre tisztázatlan okból letért az úttestről, majd nagy sebességgel a szalagkorlátnak és a zajvédő falnak csapódott. A becsapódás akkora erejű volt, hogy a szalagkorlát keresztben átfúródott a jármű elején, az autó pedig szinte teljesen összeroncsolódott.

A személygépkocsit vezető húszéves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők már nem tudtak rajta segíteni, a helyszínen életét vesztette.

Az autóban utasként ott volt a sofőr édesapja is. Ő túlélte a balesetet, de súlyos sérülésekkel került kórházba.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a Tényeknek elmondta:

Egy férfi deréktáji, medence-, mellkasi, illetve fejsérüléseket szenvedett, őt a helyszíni ellátás után azonnal sürgősségi osztályra szállították.

Utánpótlás-válogatott jégkorongozó az áldozat

Kiderült, hogy az áldozat tehetséges jégkorongozó volt: korábban az utánpótlás-válogatottban is szerepelt, a tavalyi szezonban pedig az Újpest (UTE) csapatában játszott. A fiatal sportoló a közösségi médiában is aktív volt, nem sokkal a tragédia előtt még videót is megosztott.

Az első híradásokban nem közölték az áldozat nevét, azonban az újpesti jégkorongcsapat később közösségi oldalán kitett egy posztot. A klub azt írta: „Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Akadémiánk U21-es csapatának játékosa, Borsos Barna tragikus hirtelenséggel elhunyt. Tiszteletére 2026. március 9-én, hétfőn 19 órától gyertyagyújtást szervezünk a Szilágyi utcai Jégcsarnoknál.”

Borítókép: Szörnyethalt egy 20 éves férfi az M3-as autópályán Budapesten. (Forrás: TV2 Tények/képernyőfotó)

