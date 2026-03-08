Angela MerkelEurópai UnióHamburg

Beszólt Brüsszelnek a volt német kancellár

Angela Merkel a hamburgi városházán tartott beszédében arra szólította fel az Európai Uniót, hogy végre képviselje megfelelően saját érdekeit, és alakítson ki egységes álláspontot Oroszországgal szemben. Hangsúlyozta, hogy az EU-nak nem csupán katonai, hanem diplomáciai eszközökkel is támogatnia kell Ukrajnát és a háború mielőbbi lezárását.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 11:38
Angela Merkel volt német kancellár Forrás: AFP
Angela Merkel volt német kancellár, a hamburgi városházán tartott hagyományos vacsorán azt szorgalmazta, hogy az Európai Unió végre álljon ki a saját érdekei mellett. A vacsora kiemelt politikai eseménynek számít és megszakításokkal, 1356 óta rendezik meg. Idén Merkel mellett – díszvendégként – Peter Tschentscher hamburgi polgármester és António Costa, az Európai Tanács elnöke is jelen volt – számolt be róla a Bild.

A vacsora díszvendégei: António Costa, Peter Tschentscher és Angela Merkel
A vacsora díszvendégei: António Costa, Peter Tschentscher és Angela Merkel
Fotó: AFP

Merkel beszédében kiemelte, hogy az EU nem hagyhatja, hogy a fontos kérdésekben kizárólag az Egyesült Államokra háruljanak a döntések. 

Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban hangsúlyozta, hogy Európának nem csupán katonai segítséget kell nyújtania Ukrajnának, hanem a diplomácia eszközeivel is elő kell segítenie a konfliktus mielőbbi lezárását.

A volt német kancellár szerint az európai érdekek védelme létfontosságú, és elfogadhatatlan, hogy nincs egységes európai politika Oroszországgal szemben:

Az EU csak akkor lesz erős, ha kialakít egy közös álláspontot. Tapasztalatom szerint: ahol akarat van, ott út is van.

Merkel rámutatott, hogy Trump második ciklusa alatt az Egyesült Államok főként saját érdekeit érvényesíti, és a kölcsönösen előnyös együttműködés helyét egy olyan rend váltotta fel, ahol az erősebb országok érdeke érvényesül. Az EU-nak újra kell definiálnia globális szerepét, különben nehéz lesz megvédenie értékeit, érdekeit és életmódját. A volt német kancellár szólt a digitális tér függetlenségének fontosságáról is.

A közösségi média térnyerése és a mesterséges intelligencia fejlődése oda vezethet, hogy az igazság hazugságnak, a hazugság igazságnak tűnhet. Ezért fontos, hogy Európa a techvállalatok és az amerikai kormány kritikája ellenére kitartson az új technológiai fejlesztések szabályozása mellett és továbbhaladjon ezen az úton. Különösen ebben a kérdésben nem engedhetjük meg, hogy az EU megosztott legyen

– magyarázta.

Borítókép: Angela Merkel volt német kancellár (Fotó: AFP)

