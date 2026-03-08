Beszólt Brüsszelnek a volt német kancellár

Angela Merkel volt német kancellár, a hamburgi városházán tartott hagyományos vacsorán azt szorgalmazta, hogy az Európai Unió végre álljon ki a saját érdekei mellett. A vacsora kiemelt politikai eseménynek számít és megszakításokkal, 1356 óta rendezik meg. Idén Merkel mellett – díszvendégként – Peter Tschentscher hamburgi polgármester és António Costa, az Európai Tanács elnöke is jelen volt – számolt be róla a Bild.

A vacsora díszvendégei: António Costa, Peter Tschentscher és Angela Merkel

Fotó: AFP

Merkel beszédében kiemelte, hogy az EU nem hagyhatja, hogy a fontos kérdésekben kizárólag az Egyesült Államokra háruljanak a döntések.