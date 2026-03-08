Orbán Viktor: Mi nem keressük a bajt az ukránokkal + videó

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójában egy fontos, az ukrán olajblokáddal és zsarolással kapcsolatos részletét emelte ki a debreceni háborúellenes gyűlésen elhangzottaknak.
– Én az ukránokkal nem keresem a bajt, ők keresik a bajt – fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette:
„Ez az olajblokád. Nem gondolhatták, hogy blokkolják Magyarország olajellátását, mi meg itt malmozunk
– mondta, hozzáfűzve, hogy nem is érthető, mire gondolhattak az ukránok.
A kormányfő hangsúlyozta, Magyarország kész a megállapodásra, de nem mindenáron. „Szívesen egyezünk meg az ukránokkal sok mindenben, de sohasem egyezünk meg zsarolás terhe súlya alatt.
„Minden zsarolást vissza fogunk utasítani”
– szögezte le.
Orbán Viktor szerint Kijevnek stratégiája van Magyarországgal szemben, de a nemzeti kormánynak is van terve.
„Nekem van egy tervem, mert nyilván az ukránoknak is van, arra, hogy akarják Magyarországot térdre kényszeríteni és elérni, hogy a négy követelésüket Magyarországgal elfogadtassák. Halkan mondom, az én tervem a jobb terv.”
A kormányfő kijelentette:
„Ezért a végén ők hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból.”
Beszéde végén egyértelmű üzenetet küldött: „Nem várok el bocsánatkérést, elég, ha megnyitják a vezetéket.”
