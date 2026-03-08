Orbán Viktor: Mi nem keressük a bajt az ukránokkal + videó

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójában egy fontos, az ukrán olajblokáddal és zsarolással kapcsolatos részletét emelte ki a debreceni háborúellenes gyűlésen elhangzottaknak.

Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

– Én az ukránokkal nem keresem a bajt, ők keresik a bajt – fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette:

„Ez az olajblokád. Nem gondolhatták, hogy blokkolják Magyarország olajellátását, mi meg itt malmozunk

– mondta, hozzáfűzve, hogy nem is érthető, mire gondolhattak az ukránok.

A kormányfő hangsúlyozta, Magyarország kész a megállapodásra, de nem mindenáron. „Szívesen egyezünk meg az ukránokkal sok mindenben, de sohasem egyezünk meg zsarolás terhe súlya alatt.

„Minden zsarolást vissza fogunk utasítani”

– szögezte le.

Orbán Viktor szerint Kijevnek stratégiája van Magyarországgal szemben, de a nemzeti kormánynak is van terve.

„Nekem van egy tervem, mert nyilván az ukránoknak is van, arra, hogy akarják Magyarországot térdre kényszeríteni és elérni, hogy a négy követelésüket Magyarországgal elfogadtassák. Halkan mondom, az én tervem a jobb terv.”

A kormányfő kijelentette:

„Ezért a végén ők hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból.”

Beszéde végén egyértelmű üzenetet küldött: „Nem várok el bocsánatkérést, elég, ha megnyitják a vezetéket.”