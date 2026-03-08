Orbán ViktorukrajnazsarolásDebrecenHáborúellenes Gyűlés

Orbán Viktor: Mi nem keressük a bajt az ukránokkal + videó

Fontos részletet osztott meg a debreceni háborúellenes gyűlésen elhangzott beszédéből Orbán Viktor. „Mi nem keressük a bajt az ukránokkal. De azt Zelenszkij elnök sem gondolhatta komolyan, hogy ölbe tett kézzel nézzük, ahogy olajblokád alá veszi Magyarországot” – tette világossá a miniszterelnök a nemzeti kormány álláspontját.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 08. 20:23
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójában egy fontos, az ukrán olajblokáddal és zsarolással kapcsolatos részletét emelte ki a debreceni háborúellenes gyűlésen elhangzottaknak. 

Debrecen, 2026. március 7. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Lázár János építési és közlekedési miniszter a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a debreceni Főnix Arénában 2026. március 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök  és Lázár János építési és közlekedési miniszter a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen 
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

– Én az ukránokkal nem keresem a bajt, ők keresik a bajt – fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette: 

„Ez az olajblokád. Nem gondolhatták, hogy blokkolják Magyarország olajellátását, mi meg itt malmozunk

– mondta, hozzáfűzve, hogy nem is érthető, mire gondolhattak az ukránok. 

A kormányfő hangsúlyozta, Magyarország kész a megállapodásra, de nem mindenáron. „Szívesen egyezünk meg az ukránokkal sok mindenben, de sohasem egyezünk meg zsarolás terhe súlya alatt. 

„Minden zsarolást vissza fogunk utasítani” 

– szögezte le. 

Orbán Viktor szerint Kijevnek stratégiája van Magyarországgal szemben, de a nemzeti kormánynak is van terve.

„Nekem van egy tervem, mert nyilván az ukránoknak is van, arra, hogy akarják Magyarországot térdre kényszeríteni és elérni, hogy a négy követelésüket Magyarországgal elfogadtassák. Halkan mondom, az én tervem a jobb terv.”

A kormányfő kijelentette: 

„Ezért a végén ők hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból.”

Beszéde végén egyértelmű üzenetet küldött: „Nem várok el bocsánatkérést, elég, ha megnyitják a vezetéket.”

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Debrecenben (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lázár Emese
idezojelekMagyar Péter

A hamis pátosz politikája

Lázár Emese avatarja

A politikai show harsány. A retorika túlfűtött. A történelmi párhuzamok egyre meghökkentőbbek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu