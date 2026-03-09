Kemény kritikát kapott Schäfer a piros lapja után, amely Németországban is nagy vitát szült

Schäfer AndrásUnion Berlinpiros lapBundesliga

Németországban is megosztó Schäfer András piros lapja, amelyet a vasárnapi Union Berlin–Werder Bremen Bundesliga-mérkőzésen kapott. Schäfer kiállítása még 1-0-s hazai vezetésnél történt, s csapata sorsát is megpecsételte, a vendégek végül 4-1-re nyertek. A lefújás után Schäfer csapattársai megvédték a magyar játékost, edzője is beszélt a kiállításról.

2026. 03. 09. 6:56
Schäfer András napra pontosan két év után kapott újra piros lapot
Schäfer András napra pontosan két év után kapott újra piros lapot Fotó: SOEREN STACHE Forrás: DPA
Vasárnap az Union Berlin–Werder Bremen Bundesliga-mérkőzésen a kezdőben ott volt Schäfer András is, ugyanakkor a magyar középpályásnak idő előtt véget ért a bajnoki. Az Union a 18. percben tizenegyesből megszerezte a vezetést, de rá egy percre emberhátrányba került, Schäfer kapott piros lapot. A 26 éves középpályás a bíró előtt lépett oda durván Jens Stage középpályásnak, a felvételek alapján azonban nem egyértelmű, hogy Schäfer talpalása a boka fölött vagy alatt találta el az ellenfelet. A berliniek végül 4-1-re kikaptak a lefújás után a hazaiak ki is akadtak Timo Gerach játékvezető döntésére.

Schäfer András Steffen Baumgart edzővel beszélget, miután a magyar játékos piros lapot kapott az Union Berlin–Werder Bremen mérkőzésen
Schäfer András Steffen Baumgart edzővel beszélget, miután a magyar játékos piros lapot kapott az Union Berlin–Werder Bremen mérkőzésen  Fotó: SOEREN STACHE / DPA

Vita Németországban: jogos volt Schäfer András piros lapja?

A Kicker külön cikkben foglalkozik Schäfer piros lapjával. A 32 éves Rani Khedira nem értett egyet a játékvezető döntésével és a videobíró felelősségét is felhozta.

A bokánál feljebb találta el? Nem. Akkor ez nem piros lap. Ez ilyen egyszerű, ez egy téves döntés.

Hogy miért nem vizsgálta felül a VAR az esetet, azt ne tőlem kérdezzék... Ez az egész nagyon bosszantó. A mérkőzésen a játékvezető azt mondta nekünk, hogy a bokán felül látta a belépőt és ezt a VAR is ellenőrizte. Akkor nem tudom, mit láttak még a kölni pincében – mondta a középpályás, aki már 2021 óta erősíti az Union Berlint.

A fővárosi csapat edzője, Steffen Baumgart szerint a videobíró nehezen tudott volna beavatkozni egy ilyen helyzetben, és ebben vélhetően igaza van: ha a játékvezető csak sárga lapot ad Schäfernek, akkor a VAR sem jelzett volna neki, hogy pirosat adjon, de fordítva sem lehetett szó felülbírálásról, mert annyira egyértelmű felvétel nincs Schäfer belépőjére. – Számomra ez csak sárga lap, mert a boka alatt találta el az ellenfél játékosát.

Az Union Berlin ügyvezető igazgatója, Horst Heldt egyetértett abban, hogy szigorú volt a játékvezető döntése, de szerinte végső soron kár ezen rugózni. Heldt egyetért abban, hogy ez a mérkőzésen fordulópont volt, ugyanakkor az bosszantja, hogy csapata két gólt is pontrúgásból kapott, ezek szerinte elkerülhetőek lettek volna tíz emberrel is.

Kritikát is kapott Schäfer András

A helyi lap, a Berliner Zeitung a mérkőzés utáni osztályzataiban az „átlag alatti” csoportba rakta a magyar játékost, ezzel a megjegyzéssel: 

„a magyar játékosnak adott piros lap a vendégek javára fordította a mérkőzést. Csak egy perccel a vezető gól után történt szabálytalansága Stage ellen, ami nagyon csúnya volt. Timo Gerach játékvezető kiállítása kemény, de végül is indokolt döntés volt. Ezzel Schäfer csapattársainak rosszat tett.”

Schäfer a mostani idényben 21 Bundesliga-meccsen játszott a csapatában – egy gólt is szerzett már, amely decemberben három pontot ért Kölnben –, az elmúlt három találkozón a kezdő tagja volt, most a kényszerpihenője után (egy vagy kétmeccses eltiltás várhat rá) újra megküzdhet ezért. Schäfer a berlini időszaka során másodszor kapott piros lapot a Bundesligában.

Nehéz helyzetben az Union Berlin

Az elmúlt tíz mérkőzéséből mindössze egyet nyert meg a fővárosi csapat, ahol sokan már Baumgart menesztését követelik az Union Berlin kispadjáról. Schäferék jelenleg a 11. helyen állnak 25 forduló után, négy pont az előnyük a 16., már osztályozót érő helyen álló Mainzcal szemben. Az Unionnak a következő hetek sem ígérkeznek könnyűnek.

  • Március 15-én a nyolcadik Freiburg otthonában,
  • majd egy héttel később a címvédő és listavezető Bayern München otthonában játszik az együttes.

