Kemény kritikát kapott Schäfer a piros lapja után, amely Németországban is nagy vitát szült

Vasárnap az Union Berlin–Werder Bremen Bundesliga-mérkőzésen a kezdőben ott volt Schäfer András is, ugyanakkor a magyar középpályásnak idő előtt véget ért a bajnoki. Az Union a 18. percben tizenegyesből megszerezte a vezetést, de rá egy percre emberhátrányba került, Schäfer kapott piros lapot. A 26 éves középpályás a bíró előtt lépett oda durván Jens Stage középpályásnak, a felvételek alapján azonban nem egyértelmű, hogy Schäfer talpalása a boka fölött vagy alatt találta el az ellenfelet. A berliniek végül 4-1-re kikaptak a lefújás után a hazaiak ki is akadtak Timo Gerach játékvezető döntésére.

Schäfer András Steffen Baumgart edzővel beszélget, miután a magyar játékos piros lapot kapott az Union Berlin–Werder Bremen mérkőzésen Fotó: SOEREN STACHE / DPA

Vita Németországban: jogos volt Schäfer András piros lapja?

A Kicker külön cikkben foglalkozik Schäfer piros lapjával. A 32 éves Rani Khedira nem értett egyet a játékvezető döntésével és a videobíró felelősségét is felhozta.

A bokánál feljebb találta el? Nem. Akkor ez nem piros lap. Ez ilyen egyszerű, ez egy téves döntés.

Hogy miért nem vizsgálta felül a VAR az esetet, azt ne tőlem kérdezzék... Ez az egész nagyon bosszantó. A mérkőzésen a játékvezető azt mondta nekünk, hogy a bokán felül látta a belépőt és ezt a VAR is ellenőrizte. Akkor nem tudom, mit láttak még a kölni pincében – mondta a középpályás, aki már 2021 óta erősíti az Union Berlint.

A fővárosi csapat edzője, Steffen Baumgart szerint a videobíró nehezen tudott volna beavatkozni egy ilyen helyzetben, és ebben vélhetően igaza van: ha a játékvezető csak sárga lapot ad Schäfernek, akkor a VAR sem jelzett volna neki, hogy pirosat adjon, de fordítva sem lehetett szó felülbírálásról, mert annyira egyértelmű felvétel nincs Schäfer belépőjére. – Számomra ez csak sárga lap, mert a boka alatt találta el az ellenfél játékosát.

Az Union Berlin ügyvezető igazgatója, Horst Heldt egyetértett abban, hogy szigorú volt a játékvezető döntése, de szerinte végső soron kár ezen rugózni. Heldt egyetért abban, hogy ez a mérkőzésen fordulópont volt, ugyanakkor az bosszantja, hogy csapata két gólt is pontrúgásból kapott, ezek szerinte elkerülhetőek lettek volna tíz emberrel is.