Schäfer kezdett, csapatával olyan történt, amire 2026-ban még nem volt példa

Schäfer András csapata, az Union Berlin 2026-ban ezelőtt még nem nyert a Bundesligában (négy döntetlen, három vereség), a fővárosi csapatnak a kiesés ellen még így sem kell egyelőre aggódnia, hiszen 22 forduló után hat pontra volt a 16., osztályozót érő pozíciótól. A magyar középpályás az említett meccsek mindegyikén pályára lépett, de csak háromszor volt kezdő. Szombat délután aztán a 2024-es bajnok, a Bayer Leverkusen elleni hazai meccsen Schäfer az első perctől a pályán volt.

Schäfer Andrással a kezdőben az első félidőben vezetést szerzett az Union Berlin a Bayer Leverkusen ellen. Fotó: DPA/Soeren Stache

Schäfer kezdett, 2026-ban először győzött az Union Berlin

A hazaiak edzőjének, Steffen Baumgartnak már a tizedik percben cserélnie kellett, a német Janik Haberert váltotta a 38 éves osztrák, Christopher Trimmel. Az Union közönsége aztán a 28. percben nagy ünneplést csaphatott. Aljoscha Kemlein indította a kilépő Rani Khedirát, a német nagyot küzdött a leverkuseni Robert Andrichhal – aki 2021-ben az Union Berlintől igazolt a gyógyszergyáriakhoz –, a vendégek játékosa nem volt határozott, Khedira ezt kihasználta, és a kapuba emelte a labdát, 1-0. A szünet előtt Schäfer duplázhatta volna meg a hazai előnyt, a 32. percben a tizenhatoson belül szemfüles labdaszerzése után kissé kiszorított szögből lőtt, a kapus kitolta ezt.

A Kicker megjegyezte, a Leverkusen a mostani idényben ötször volt hátrányban a félidőben, a végén mindegyik meccset elvesztette. A csapat szénája Berlinben sem állt jól az első félidő után, nagy helyzetet nem nagyon lehetett feljegyezni az oldalán. A Leverkusen a szünet után sem tudta kihasználni a meddő mezőnyfölényt, a 69. percben Schäfer fontos mentést mutatott be.

Durva belépő a magyar játékos ellen

A 82. percben aztán Schäfer ellen szabálytalankodtak. Jonas Hoffmann ezért sárga lapot kapott. A magyar középpályást ápolták, majd le is cserélték, de sérülésről szerencsére nem lehet beszélni. Schäfer nagy tapsot kapott az Union közönségétől – nem is véletlen: két kaput eltalált lövése mellett háromszor szerelt és kilencből hat földi párharcot megnyert. A hajrában Patrick Schick fejében maradt az egyenlítés. A Leverkusen megint nem tudott fordítani, az Union pedig először nyert 2026-ban, amellyel fellépett a kilencedik helyre.