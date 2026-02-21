Union BerlinBayern MünchenSchäfer AndrásBayer LeverkusenBundesliga

Schäfer kezdett, csapatával olyan történt, amire 2026-ban még nem volt példa

Schäfer András az Union Berlin–Bayer Leverkusen német bajnokin kezdett, és a mezőny egyik legjobbja volt. Schäfer a 85. percben jött le, a berlini közönség vastapsa közepette. Az Union Berlin labdarúgócsapata 1-0-ra nyert, így megvan a csapat első sikere az új évben. Mindeközben a Bayern München az Eintracht Frankfurt ellen győzött egy ötgólos mérkőzésen.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 17:40
Schäfer András (balra) kezdett, a 85. percben cserélték le az Union Berlin meccsén
Fotó: DPA/Soeren Stache
Schäfer András csapata, az Union Berlin 2026-ban ezelőtt még nem nyert a Bundesligában (négy döntetlen, három vereség), a fővárosi csapatnak a kiesés ellen még így sem kell egyelőre aggódnia, hiszen 22 forduló után hat pontra volt a 16., osztályozót érő pozíciótól. A magyar középpályás az említett meccsek mindegyikén pályára lépett, de csak háromszor volt kezdő. Szombat délután aztán a 2024-es bajnok, a Bayer Leverkusen elleni hazai meccsen Schäfer az első perctől a pályán volt. 

Schäfer Andrással a kezdőben az első félidőben vezetést szerzett az Union Berlin a Bayer Leverkusen ellen
Fotó: DPA/Soeren Stache

Schäfer kezdett, 2026-ban először győzött az Union Berlin

A hazaiak edzőjének, Steffen Baumgartnak már a tizedik percben cserélnie kellett, a német Janik Haberert váltotta a 38 éves osztrák, Christopher Trimmel. Az Union közönsége aztán a 28. percben nagy ünneplést csaphatott. Aljoscha Kemlein indította a kilépő Rani Khedirát, a német nagyot küzdött a leverkuseni Robert Andrichhal – aki 2021-ben az Union Berlintől igazolt a gyógyszergyáriakhoz –, a vendégek játékosa nem volt határozott, Khedira ezt kihasználta, és a kapuba emelte a labdát, 1-0. A szünet előtt Schäfer duplázhatta volna meg a hazai előnyt, a 32. percben a tizenhatoson belül szemfüles labdaszerzése után kissé kiszorított szögből lőtt, a kapus kitolta ezt.

A Kicker megjegyezte, a Leverkusen a mostani idényben ötször volt hátrányban a félidőben, a végén mindegyik meccset elvesztette. A csapat szénája Berlinben sem állt jól az első félidő után, nagy helyzetet nem nagyon lehetett feljegyezni az oldalán. A Leverkusen a szünet után sem tudta kihasználni a meddő mezőnyfölényt, a 69. percben Schäfer fontos mentést mutatott be. 

Durva belépő a magyar játékos ellen

A 82. percben aztán Schäfer ellen szabálytalankodtak. Jonas Hoffmann ezért sárga lapot kapott. A magyar középpályást ápolták, majd le is cserélték, de sérülésről szerencsére nem lehet beszélni. Schäfer nagy tapsot kapott az Union közönségétől – nem is véletlen: két kaput eltalált lövése mellett háromszor szerelt és kilencből hat földi párharcot megnyert. A hajrában Patrick Schick fejében maradt az egyenlítés. A Leverkusen megint nem tudott fordítani, az Union pedig először nyert 2026-ban, amellyel fellépett a kilencedik helyre.

Nyert a Bayern München is

A címvédő bajorok az elmúlt hetekben újra a régi arcukat mutatják – azután, hogy januárban az Augsburgtól kikapott, majd a Hamburg otthonában is be kellett érnie a döntetlennel –, szombaton mindezt az Eintracht Frankfurt bánta. Vincent Kompany együttese a meccset már az első félidőben eldöntötte, előbb Aleksandar Pavlovic, majd Harry Kane volt eredményes. Az angolnak az elmúlt kilenc meccsén ez már a 11. gólja volt. A Bayern a hajrában majdnem elszórakozta a győzelmét, de végül 3-2-re nyert.

A forduló rangadóját 18.30-kor rendezik, a Gulácsi Péter nélkül felálló RB Leipzig a második Borussia Dortmund otthonában lép pályára. A Bayern előnye az újabb győzelmével már kilenc pont a Dortmunddal szemben.

Bundesliga, 23. forduló:

Péntek:

  • FSV Mainz 05–Hamburger SV 1-1 (1-0)

Szombat:

  • Union Berlin–Bayer Leverkusen 1-0 (1-0)
  • VfL Wolfsburg–FC Augsburg 2-3 (1-0)
  • Bayern München–Eintracht Frankfurt 3-2 (2-0)
  • FC Köln–TSG 1899 Hoffenheim 2-2 (1-1)
  • RB Leipzig–Borussia Dortmund 18.30

Vasárnap:

  • SC Freiburg–Borussia Mönchengladbach 15.30
  • St. Pauli–Werder Bremen 17.30
  • FC Heidenheim–VfB Stuttgart 19.30

A tabellát ide kattintva nézheti meg.

A pénteki Bundesliga-mérkőzés összefoglalója:

