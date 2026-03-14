Mikszáth Kálmán-díjat kapott Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője

A március 14-i rendezvényen a négy díjazottat a Csónak utcai Lónyay–Hatvany-villa Aranybástya szalon és rendezvényteremében laudációkkal és műsorral köszöntötték. Ignácz Lilla műsorvezetőnő felvezetése után Kondor Katalin, a Kossuth rádió egykori főszerkesztője osztotta meg gondolatait az újságírás jelenlegi helyzetéről és szerepéről, majd Simon János kuratóriumi elnök és Pócza István, a Batthyány Lajos Alapítvány szakmai programvezetője és az est házigazdája köszöntötte a vendégeket és a díjazottakat. Simon János beszédében kiemelte, hogy Magyarország egy befogadó ország, majd külön köszöntötte a jelen lévő magyar felmenőkkel rendelkező venezuelaiakat is, akik az elmúlt évek menekülthullámában tértek vissza Magyarországra.

Fotó: Havran Zoltán

Mikszáth Kálmán-díj a konzervatív, szabadelvű újságírásért

A program kezdéseként Takács Bence versmondó Mikszáth Kálmán Királynő a trónon című írását adta elő a jelenlévőknek, majd kezdetét vette a díjak kiosztása, melyek között Kovács P. József televíziós műsorvezető és előadóművész, Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes, illetve Ónódi Csaba kíséretében dr. Lajos Edina jogász zenés produkcióit is meghallgathatta a közönség.

Az első díjazott Csűrös Csilla rádiós szerkesztő-riporter volt, aki évtizedek óta a közmédia, különösen a Kossuth rádió meghatározó alakja, elsősorban mélyinterjúiról és emberközeli portrébeszélgetéseiről ismert, amelyekben elismert művészekkel, tudósokkal és közösségépítő személyiségekkel beszélget.

Őt követte Bencsik András újságíró, a Magyar Demokrata hetilap, korábban pedig olyan meghatározó jobboldali sajtótermékek főszerkesztője, mint a Pesti Hírlap vagy a Demokrata, aki drámaíróként is tevékenykedik: legutóbbi darabját, az Attila Ravennábant februárban mutatták be az Újszínházban.

A harmadik díjat Gulyás István, az M5 kulturális csatorna jelenlegi igazgatója és műsorvezetője vette át, aki pályafutása során végigjárta a ranglétrát a riporteri munkától a főszerkesztői, majd csatornaigazgatói posztig. Gulyás István köszöntőbeszédében idézte fel a ’89-es romániai forradalom és a ’91-es ukrajnai orosz puccs eseményeit, és hogy ezek az élmények végül miként terelték végérvényesen az újságírói pályája felé.