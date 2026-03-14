Mikszáth Kálmán-díjat kapott Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője

Idén már 20. alkalommal ítélték oda a Mikszáth Kálmán-díjat, amellyel a nemzeti, konzervatív, szabadelvű újságírói hagyományokat ismeri el a Mikszáth Kálmán Kulturális és Média Alapítvány kuratóriuma. Idén Csűrös Csilla, Bencsik András, Gulyás István, valamint lapunk főszerkesztője, Néző László vehette át az elismerést.

Dani Áron
2026. 03. 14. 20:31
Idén lapunk főszerkesztője, Néző László is Mikszáth Kálmán-díjat kapott.
A március 14-i rendezvényen a négy díjazottat a Csónak utcai Lónyay–Hatvany-villa Aranybástya szalon és rendezvényteremében laudációkkal és műsorral köszöntötték. Ignácz Lilla műsorvezetőnő felvezetése után Kondor Katalin, a Kossuth rádió egykori főszerkesztője osztotta meg gondolatait az újságírás jelenlegi helyzetéről és szerepéről, majd Simon János kuratóriumi elnök és Pócza István, a Batthyány Lajos Alapítvány szakmai programvezetője és az est házigazdája köszöntötte a vendégeket és a díjazottakat. Simon János beszédében kiemelte, hogy Magyarország egy befogadó ország, majd külön köszöntötte a jelen lévő magyar felmenőkkel rendelkező venezuelaiakat is, akik az elmúlt évek menekülthullámában tértek vissza Magyarországra.

Mikszáth Kálmán-díj a konzervatív, szabadelvű újságírásért

A program kezdéseként Takács Bence versmondó Mikszáth Kálmán Királynő a trónon című írását adta elő a jelenlévőknek, majd kezdetét vette a díjak kiosztása, melyek között Kovács P. József televíziós műsorvezető és előadóművész, Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes, illetve Ónódi Csaba kíséretében dr. Lajos Edina jogász zenés produkcióit is meghallgathatta a közönség.

Az első díjazott Csűrös Csilla rádiós szerkesztő-riporter volt, aki évtizedek óta a közmédia, különösen a Kossuth rádió meghatározó alakja, elsősorban mélyinterjúiról és emberközeli portrébeszélgetéseiről ismert, amelyekben elismert művészekkel, tudósokkal és közösségépítő személyiségekkel beszélget. 

Őt követte Bencsik András újságíró, a Magyar Demokrata hetilap, korábban pedig olyan meghatározó jobboldali sajtótermékek főszerkesztője, mint a Pesti Hírlap vagy a Demokrata, aki drámaíróként is tevékenykedik: legutóbbi darabját, az Attila Ravennábant februárban mutatták be az Újszínházban.

A harmadik díjat Gulyás István, az M5 kulturális csatorna jelenlegi igazgatója és műsorvezetője vette át, aki pályafutása során végigjárta a ranglétrát a riporteri munkától a főszerkesztői, majd csatornaigazgatói posztig. Gulyás István köszöntőbeszédében idézte fel a ’89-es romániai forradalom és a ’91-es ukrajnai orosz puccs eseményeit, és hogy ezek az élmények végül miként terelték végérvényesen az újságírói pályája felé.

Ezután lapunk főszerkesztője, Néző László vehette át a Mikszáth Kálmán-díjat, aki korábban hosszú ideig dolgozott a Hír TV szerkesztőjeként, jelenleg is a Sajtóklub című vitaműsor meghatározó véleményformálója, de dolgozott a Magyar Jelen főszerkesztő-helyetteseként is. A kezdetekről szólva Néző László felidézte, amikor 1986-ban kirúgták a Kelet-Magyarország újságíróiskolájából egy Csoóri Sándorról írt cikke miatt. „Akkor olyat éreztem, amit Antall József már megfogalmazott, de akkor még nem tudtam: »Lemerülök és kibekkelem őket.« Eltelt pár év, és utána már nekik kellett lemerülni.” 

Az azóta eltelt negyven év alatt egy nagyon fontos mondatot mindenképpen rendszeresen felidéz:

A világ helyzete sohasem reménytelen, mert sohasem azokon múlik, akik nem hisznek az életben, hanem azokon, akik hisznek benne. Mi, akik itt vagyunk, hiszünk  az életben, hiszünk Magyarországban és hiszünk abban, hogy a következő évtizedekben is keresztény, konzervatív, nemzeti kormányzás lesz!

 

A Mikszáth Kálmán-díj a Mikszáth Kálmán Kulturális és Média Alapítvány által 2006-ban létrehozott elismerés, amelynek célja az évszázados magyar hagyományokra épülő, nemzeti, konzervatív, szabadelvű újságírói hagyományok ápolása, polgári értékek felkarolása. Működtetője a Mikszáth Kálmán Kulturális és Média Alapítvány. Az alapítvány kuratóriumát jelenleg Simon János, Nagy Katalin, Kondor Katalin, Vass István Zoltán és Fricz Tamás alkotja. A kuratórium szellemi orientációját az általuk díjazottak köre is jól mutatja: 2021-ben Járai Judit, Nyakas Szilárd és Faggyas Sándor, 2022-ben Siklósi Beatrix, Pilhál György és Stefka István, 2023-ban Kondor Katalin, Horváth Szilárd, Kakuk L. Tamás, Császár Attila és Szilágyi Ákos, 2025-ben pedig Halász Zsuzsa, Kovács P. József, Mohai Gábor, valamint Huth Gergely kapta meg az elismerést.

 

 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelektárkányi zsolt

A 444 és az elvek

Bayer Zsolt avatarja

Sz…rjankók munka közben, néhány tételben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
