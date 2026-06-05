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A Netflixen mindent letarolt egy új premier – Kiderült az igazság Michael Jacksonról?

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A Netflix új dokumentumsorozata rövid idő alatt világszerte a nézettségi toplisták élére került. A Michael Jackson 2005-ös ügyét felelevenítő produkció újra felkavarta a több évtizedes vitát arról, mi történt valójában a popikon körül, és hogy a jogi eljárások végül mennyire adtak választ a kérdésekre.

Dani Áron
2026. 06. 05. 13:47
Michael Jackson: bűnös vagy ártatlan?
Michael Jackson: bűnös vagy ártatlan? Forrás: TMDb
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Martin Bashir és az HBO keselyűi

A legismertebb alkotások között szerepel a 2003-as Living with Michael Jackson portréműsor, amely világszerte sokkolta a közvéleményt: az énekes itt teljes nyugodtsággal és nyíltsággal beszélt arról, hogy néha gyermekekkel osztotta meg a hálószobáját. A filmet ugyanakkor számos kritika érte a manipulatív szerkesztés és a kontextus hiánya miatt, ami a bulvártémákban otthonosan mozgó szerkesztő-riporter, Martin Bashir egyik specialitása: az 1995-ös Panorama-interjúval kapcsolatban például kiderült, hogy 

Bashir hamis bankszámlakivonatokat gyártatott, amikkel elhitette a hercegnő öccsével, hogy a királyi udvar és a titkosszolgálat pénzért kémkedik a hercegné után, így a hercegné paranoiáját kihasználva kényszerítette ki a beszélgetést. 

Vilmos herceg később nyilatkozatban ítélte el Bashirt, kijelentve, hogy a riporter hazugságai nagyban hozzájárultak édesanyja mentális állapotának romlásához és későbbi halálához. Bashir 2013-ban pedig az amerikai MSNBC élő adásában olyan durva, trágár és megalázó megjegyzéseket tett a republikánus Sarah Palinra, hogy a hatalmas közfelháborodás miatt kénytelen volt lemondani az állásáról.

Még nagyobb vihart kavart a HBO kétrészes dokumentumfilmje, a sztár halála után készült, a molesztálási gyanúról még több bőrt lenyúzó 2019-es Neverland elhagyása, amely Wade Robson és James Safechuck vallomásaira épült. A produkció komoly szakmai elismeréseket kapott, ugyanakkor a film egyoldalúan mutatta be az eseményeket, és teljesen figyelmen kívül hagyta a vallomások körül felmerült ellentmondásokat. A Neverland elhagyásának tagadhatatlan narratív leleménye, hogy a két férfi egymástól függetlenül, anatómiai és pszichológiai részletességgel írta le a behálózás folyamatát, ugyanakkor a film rendkívül egyoldalú, ellenérveket nem mutat be.

Michael Jackson védelmében

Válaszként több, Jackson mellett érvelő dokumentumfilm is készült, amelyek a vádlók hitelességét kérdőjelezték meg, és a korábbi nyomozások, illetve bírósági eljárások eredményeire hívták fel a figyelmet. A leghíresebb ezek közül a 2019-es Square One című oknyomozó dokumentumfilm, ami visszamegy az „első mérföldkőhöz”, a legelső, 1993-as Jordan Chandler-féle vádakhoz, és bemutatja, hogy a rendőrség semmit sem talált a házkutatások során. A film megszólaltatja az akkori ügyvédek asszisztenseit és tanúkat is, és bizonyítékokkal igyekszik alátámasztani, hogy az egész folyamat a kezdetektől fogva egy pénzkicsikarási kísérlet volt, amelyet kapzsi szülők és dörzsölt polgári peres ügyvédek terveltek ki. A teljes filmet a YouTube-on is meg lehet tekinteni.

Szintén 2019-ben készült el a Michael Jackson: Chase the Truth című produkció, ami közvetlen válaszként érkezett a Neverland elhagyására, alig néhány hónappal annak premierje után. Megszólal benne Mike Smallcombe oknyomozó újságíró és Jackson korábbi testőre is. A film pontról pontra próbálja cáfolni a két fő vádló állításait, ebben a védelem fő érve, hogy rámutat: korábban mindkét férfi eskü alatt védte Jacksont a bíróságon. A film hangsúlyozza az időrendi ellentmondásokat (például a Neverlandben lévő vasútállomás esetét, amely a vádolt molesztálások idején még fel sem épült), és kiemeli, hogy a vádlók több millió dolláros kártérítési pereket indítottak a Jackson-hagyaték ellen, miután hirtelen megváltoztatták a történetüket. 

A Netflix most bemutatott, háromrészes dokumentumsorozatát a Wonderhood Studios gyártotta, eredetileg a brit Channel 4 tévécsatorna számára. Ennek a címe még Michael Jackson: The Trial (Michael Jackson: A tárgyalás) volt, és négy, egyenként 47 perces epizódokkal mutatták be, azonban amikor a produkció felkerült a globális streaming piacra (így a Netflixre is), a nemzetközi terjesztő megváltoztatta a struktúrát és a címet is.

Valószínűleg nem létezik olyan dokumentumfilm, amely végleg pontot tehetne Michael Jackson ügyének végére, és a Netflix új sikersorozata sem ad minden kérdésre egyértelmű választ. A produkció azonban minden korábbinál részletesebben mutatja be a történet jogi hátterét, és nem próbál olyan nyíltan ítéletet hirdetni, mint az HBO korábbi filmje, így nagyobb lehetőséget ad a nézőknek arra, hogy maguk vonják le a következtetéseiket.

 

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