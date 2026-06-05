A Netflixen mindent letarolt egy új premier – Kiderült az igazság Michael Jacksonról?

Martin Bashir és az HBO keselyűi

A legismertebb alkotások között szerepel a 2003-as Living with Michael Jackson portréműsor, amely világszerte sokkolta a közvéleményt: az énekes itt teljes nyugodtsággal és nyíltsággal beszélt arról, hogy néha gyermekekkel osztotta meg a hálószobáját. A filmet ugyanakkor számos kritika érte a manipulatív szerkesztés és a kontextus hiánya miatt, ami a bulvártémákban otthonosan mozgó szerkesztő-riporter, Martin Bashir egyik specialitása: az 1995-ös Panorama-interjúval kapcsolatban például kiderült, hogy

Bashir hamis bankszámlakivonatokat gyártatott, amikkel elhitette a hercegnő öccsével, hogy a királyi udvar és a titkosszolgálat pénzért kémkedik a hercegné után, így a hercegné paranoiáját kihasználva kényszerítette ki a beszélgetést.

Vilmos herceg később nyilatkozatban ítélte el Bashirt, kijelentve, hogy a riporter hazugságai nagyban hozzájárultak édesanyja mentális állapotának romlásához és későbbi halálához. Bashir 2013-ban pedig az amerikai MSNBC élő adásában olyan durva, trágár és megalázó megjegyzéseket tett a republikánus Sarah Palinra, hogy a hatalmas közfelháborodás miatt kénytelen volt lemondani az állásáról.

Még nagyobb vihart kavart a HBO kétrészes dokumentumfilmje, a sztár halála után készült, a molesztálási gyanúról még több bőrt lenyúzó 2019-es Neverland elhagyása, amely Wade Robson és James Safechuck vallomásaira épült. A produkció komoly szakmai elismeréseket kapott, ugyanakkor a film egyoldalúan mutatta be az eseményeket, és teljesen figyelmen kívül hagyta a vallomások körül felmerült ellentmondásokat. A Neverland elhagyásának tagadhatatlan narratív leleménye, hogy a két férfi egymástól függetlenül, anatómiai és pszichológiai részletességgel írta le a behálózás folyamatát, ugyanakkor a film rendkívül egyoldalú, ellenérveket nem mutat be.