A kritikusok dühösen rohantak ki a Michael Jackson-moziról, a nézők pedig sikítanak örömükben + videó

A filmben a Michaelt kihasználó, az egyéni érvényesülésének gátat szabó apja (Colman Domingo átütőerővel alakítja a fenyegető antagonistát) mondja ki, hogy a fia csak a színpadon él igazán, ami azért különösen ironikus, mert ridegsége ellenére végül önbeteljesítő állításnak bizonyul: a hétköznapi Michael Jackson amellett, hogy híján van minden hétköznapiságnak, teljesen híján van (volt) a reflektorok kereszttüzében látható szexuális energiának, életerőnek és férfiasságnak is. A pop királya a színpadon kívül egy félénk kisfiú, aki csak az állatok és a gyerekek társaságában érzi otthonosan magát.

Ez utóbbival kapcsolatban sokaknak lehet hiányérzete, miután egy 2019-es dokumentumfilm, a Neverland elhagyása tömegeket győzött meg róla, hogy Jackson nemcsak egy traumatizált, zavart ember volt a színpadon kívül, hanem szörnyeteg is.

Jómagam erről csak annyit tudok leírni jó lelkiismerettel, hogy még ha így is lett volna, az HBO filmje akkor is a dokumentumfilm-készítés megcsúfolása lenne, a Michael alkotói és a producerek pedig saját jól felfogott érdeküknek megfelelően nem egy 155 millió dolláros közönségfilmben gondolták ledönteni az ikon szobrát. Épp ellenkezőleg: a ­Michael tovább táplálja a legendát. A Michaelt elmarasztaló kritika – a Rottentomatoes.com kritikaösszegző oldalon a film jeleneg 38%-on áll, szemben a közönség 97%-os értékelésével, ami ordító különbség – is sokkal inkább ennek a hollywoodi mentalitásnak szólhat, semmint a tényleges végeredménynek.