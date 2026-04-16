Glen Powell új filmjében két nő két világ és néhány gyilkosság között őrlődik

A külvárosi munkásnegyedben felnőtt Becket Redfellow (Glen Powell) hétköznapinak mondható életet él, a belvárosban dolgozik egy öltönyüzletben, szorgalmas és jámbor, de nem különösebben nagyravágyó. Egy nap váratlan vendég csönget be a boltba, gyermekkori szerelme, Julia (Margaret Qualley), aki emlékezteti a férfit arra a mesés vagyonra, amit módjában lenne megörökölni.

Glen Powell a Hogyan kaszálj nagyot című fekete komédiában. Forrás: TMDb

Hogyan kaszálj nagyot

Becket ugyanis a dúsgazdag Redfellow dinasztia sarja, de miután a nagyapja kitagadta az édesanyját a családból, és az örökösödési rangsorban is csak a hetedik helyet foglalja el, ez a lehetőség eddig nem igazán foglalkoztatta. Julia azonban egy olyan világban él, ahová csak dúsgazdagként léphetne be, időközben az állását is elveszti (ironikus módon nepotizmus miatt), ami már elegendő motivációt jelenthetne a vagyon megszerzéséhez. El is játszik a gondolattal, hogy mi lenne, ha megsegítené kicsit az előtte álló örökösök elhalálozását, a gondolatot pedig csakhamar tett követi, még ha komikusan félszeg módon is követi el. Az első áldozat egy nagyképű bróker, aki részegen fetreng a jachtján, és Beckettel együtt mi sem hullatunk érte kövér könnyeket, de az ilyen karikaturisztikus ábrázolásra szükségünk is van egy olyan filmben, ahol a gyilkosnak szurkolunk.

Ezek a jelenetek John Patton Ford fekete komédiájának legviccesebb pillanatai, mivel sorra élcelődik azokon a figurákon, akik valójában nem tesznek hozzá semmi fontosat vagy használhatót a társadalomhoz (sőt, mondhatni élősködnek rajta), akiket legtöbbször mi magunk is megvetéssel figyelünk, hacsak nem kerültünk a hatásuk alá.

A dekadencia és az infantilizmus végtermékei ők: fogalmatlan művészemberek, képmutató influenszerek, gátlástalan pénzemberek vagy paranoiás lelkész-showmanek. John Patton Ford forgatókönyve ügyesen játszik az arányokkal és az árnyalatokkal is, Topher Grace feltűnése az utóbbi szerepben például nem is igényel hosszabb időt egy jelenetnél ahhoz, hogy emlékezetessé váljon, míg a Becketet szárnyai alá vevő nagybácsi, Bill Camp alakításában épp annyi játékidőt kap, hogy később a kezdeti ellenszenvünk ellenére is morális iránytűként tudjon szolgálni. Egy rossz ember, aki megbánja a bűneit, miután alaposan megfizetett értük, nem a vagyonával vagy a státuszával, hanem a lelkével.