81 éves korában leszúrták a Jumanji és a Top Gun hollywoodi veteránját, később belehalt a sérüléseibe
Tragikus és egyelőre sok kérdést felvető körülmények között vesztette életét a több mint négy évtizedes pályafutással rendelkező James Handy, akit a nézők olyan filmekből ismerhettek, mint a Top Gun: Maverick, a Jumanji vagy a Pókiszony. A 81 éves művészt Los Angeles egyik jómódú negyedében találták meg súlyos sérülésekkel, az ügyben emberölés gyanújával indult nyomozás.
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