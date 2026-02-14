Kár volt kihagyni őt, Schäfer ezt az óriási ziccert berúgta volna + videó

Rossz passzban van az Union Berlin, hiszen idén még nem nyert mérkőzést a Bundesligában. Személy szerint Schäfer András nincs rossz formában, ám Hamburgban csak a kispadon kezdett. Steffen Baumgart, a berliniek vezetőedzője mindössze egy helyen változtatott az Eintracht Frankfurt elleni, 1-1-re végződő mérkőzéshez képest: a magyar válogatott középpályás helyett éppen Andrej Ilic került a kezdőcsapatba.

Andrej Ilic nem találta el az üres kaput a Hamburg–Union Berlin Bundesliga-meccsen. Schäfer András csere volt, a csapata 3-2-re kikapott Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS/DPA

Schäfer helyettese nem találta el az üres kaput

Remek hangulat fogadta a csapatokat a Volksparkstadionban. Az Union azonban nem illetődött meg, és bár támadásban kevés veszélyt jelentett, a 28. percben mégis megszerezte a vezetést.

Egy vitatható büntető után Querfeld állt a labda mögé, és magabiztosan értékesítette a tizenegyest. A fővárosiak előnye azonban nem tartott sokáig. A 35. percben Königsdörffer egy gyors akció végén egyenlített, majd az első félidő hosszabbításában Capaldo fordított.

Ilic, az Union csatára – Schäfer helyettese – másodpercekkel korábban hatalmas lehetőséget kapott: Heuer Fernandes óriási hibája után üres kapura lőhetett, ám – enyhe nyomás alatt – célt tévesztett.

A kihagyott ziccert azonnal megbüntette a Hamburg, amely így 2-1-es előnnyel mehetett szünetre.

Ilic javított, de a hiba sokba került

A második félidőben is a Hamburg maradt élesebb, és végül 3-2-re megnyerte a találkozót. Ilic ugyan a hajrában szépített, de az első félidőben elpuskázott lehetőség rányomta a bélyegét a mérkőzésre.

Schäfer András a 84. percben lépett pályára, amikor az Union már futott az eredmény után. A magyar válogatott középpályás dinamizmusa és érkezései talán jól jöttek volna korábban is – különösen egy olyan mérkőzésen, ahol egyetlen pontos befejezés döntőnek bizonyult.

A vereség ellenére az Union helyzete nem romlott drámaian: az osztályozós helyen álló Werder Bremen és a kieső pozícióban lévő St. Pauli is kikapott, így a berliniek nem sodródtak közelebb a veszélyzónához. Ugyanakkor visszacsúsztak a tizedik helyre, ami intő jel lehet a folytatásra nézve.

A mérkőzés után Steffen Baumgart higgadtan értékelt, nem ejtett szót Ilic ordító hibájáról.