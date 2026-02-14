schäfer andrásbundesligaunion berlinhamburg

Kár volt kihagyni őt, Schäfer ezt az óriási ziccert berúgta volna + videó

Hiába szerzett vezetést az Union Berlin a Hamburg otthonában, a fővárosiak 3–2-es vereséget szenvedtek a Bundesliga 22. fordulójában. Schäfer András csak a hajrában kapott lehetőséget, miközben Andrej Ilic, aki a magyar középpályás helyett került a kezdőbe, ordító ziccert hibázott – olyat, amely után sokan joggal mondhatják: a magyar válogatott középpályás ezt berúgta volna.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 19:35
Az Union Berlin 2026-ban még nyeretlen a Bundesligában Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS Forrás: DPA
Rossz passzban van az Union Berlin, hiszen idén még nem nyert mérkőzést a Bundesligában. Személy szerint Schäfer András nincs rossz formában, ám Hamburgban csak a kispadon kezdett. Steffen Baumgart, a berliniek vezetőedzője mindössze egy helyen változtatott az Eintracht Frankfurt elleni, 1-1-re végződő mérkőzéshez képest: a magyar válogatott középpályás helyett éppen Andrej Ilic került a kezdőcsapatba.

Andrej Ilic nem találta el az üres kaput a Hamburg-Union Berlin Bundesliga-meccsen. Schäfer András csere volt, a csapata 3-2-re kikapott
Andrej Ilic nem találta el az üres kaput a  Hamburg–Union Berlin Bundesliga-meccsen. Schäfer András csere volt, a csapata 3-2-re kikapott Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS/DPA

Schäfer helyettese nem találta el az üres kaput

Remek hangulat fogadta a csapatokat a Volksparkstadionban. Az Union azonban nem illetődött meg, és bár támadásban kevés veszélyt jelentett, a 28. percben mégis megszerezte a vezetést.

Egy vitatható büntető után Querfeld állt a labda mögé, és magabiztosan értékesítette a tizenegyest. A fővárosiak előnye azonban nem tartott sokáig. A 35. percben Königsdörffer egy gyors akció végén egyenlített, majd az első félidő hosszabbításában Capaldo fordított.

Ilic, az Union csatára – Schäfer helyettese – másodpercekkel korábban hatalmas lehetőséget kapott: Heuer Fernandes óriási hibája után üres kapura lőhetett, ám – enyhe nyomás alatt – célt tévesztett.

A kihagyott ziccert azonnal megbüntette a Hamburg, amely így 2-1-es előnnyel mehetett szünetre.

@bundesliga Soooooooo close for Union Berlin’s Andrej Ilic 🤏😅 #Bundesliga #fussball #UnionBerlin #HSV ♬ original sound - Bundesliga

Ilic javított, de a hiba sokba került

A második félidőben is a Hamburg maradt élesebb, és végül 3-2-re megnyerte a találkozót. Ilic ugyan a hajrában szépített, de az első félidőben elpuskázott lehetőség rányomta a bélyegét a mérkőzésre.

Schäfer András a 84. percben lépett pályára, amikor az Union már futott az eredmény után. A magyar válogatott középpályás dinamizmusa és érkezései talán jól jöttek volna korábban is – különösen egy olyan mérkőzésen, ahol egyetlen pontos befejezés döntőnek bizonyult.

A vereség ellenére az Union helyzete nem romlott drámaian: az osztályozós helyen álló Werder Bremen és a kieső pozícióban lévő St. Pauli is kikapott, így a berliniek nem sodródtak közelebb a veszélyzónához. Ugyanakkor visszacsúsztak a tizedik helyre, ami intő jel lehet a folytatásra nézve.

A mérkőzés után Steffen Baumgart higgadtan értékelt, nem ejtett szót Ilic ordító hibájáról.

– Jelenleg túl sok hibát követünk el. Valójában többre lennénk képesek, de ma az átmeneteinkkel a saját ellenfelünk kezére játszottunk. Ennek ellenére az akarat tekintetében nem érheti szó a csapatot – mondta az Union vezetőedzője.

Idén még nyeretlen az Union Berlin a Bundesligában

Az Union ráadásul továbbra is nyeretlen 2026-ban a Bundesligában. A hamburgi túra előtt döntetlent játszott a Frankfurttal (1-1), korábban kikapott Hoffenheimben (1-3) és a Dortmundtól (0-3), valamint pontosztozkodással zárt Stuttgartban (1-1), Augsburgban (1-1) és a Mainz ellen (2-2).

Az idei mérleg tehát négy döntetlen és két vereség – győzelem nélkül, ami jól mutatja, miért nő a nyomás Schäfer András csapatán.

Kane már 500 gólnál tart, a Bayern biztos éllovas

Miközben az Union bosszankodhat, Münchenben ismét minden Harry Kane-ről szólt. Az angol csatár a Hoffenheim elleni duplája után a Werder Bremen otthonában is kétszer talált be, ezzel pályafutása 500. gólját is megszerezte.

A Bayern München 3-0-ra nyert, maga mögött hagyta rövid megingását, és továbbra is hatpontos előnnyel vezeti a tabellát a második Borussia Dortmund előtt.

Bundesliga, 22. forduló:

  • Hoffenheim–Freiburg 3-0
  • Bayer Leverkusen–St. Pauli 4-0
  • Hamburger SV–Union Berlin 3-2
  • Werder Bremen–Bayern München 0-3
  • Eintracht Frankfurt–Borussia Mönchengladbach 3-0

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

