Pénzeső éttermeknek: minden részlet az új 5+5 milliós finanszírozásról

A kormány vendéglátóipari akciótervének részeként március 23-tól új, kombinált finanszírozás válik elérhetővé az éttermek számára. Az 5+5 millió forintos konstrukcióban 5 millió forint KTH Start hitel mellé ugyanekkora vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek az üzemeltetők. Az összesen 10 millió forintos forrás a versenyképességet erősítheti és segítheti a felkészülést a főszezonra.

Munkatársunktól
2026. 03. 07. 6:32
A kormány 2026 januárjában bejelentett, 5+1 pontból álló vendéglátóipari akcióterve részeként az éttermek számára március 23-tól új, kombinált finanszírozás válik elérhetővé. Az 5+5 milliós pénzügyi konstrukció keretében 5 millió forint összegű KTH Start hitel mellé 5 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz is hozzájuthatnak az éttermek üzemeltetői – tájékoztatott a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont és a Kisfaludy Program. 

5+5 milliós támogatás
Az 5+5 milliós támogatás a kedvezményes hitel és a vissza nem térítendő támogatás előnyeit ötvözi / Fotó: Szabó Gábor / Time Out Market

A közlemény szerint:

a vendéglátóhelyeknek így összesen 10 millió forint jelentős segítséget nyújtanak versenyképességük erősítéséhez, a közelgő főszezonra való sikeres felkészülésükhöz. 

A kormány az 5+5-ös konstrukcióval a kedvezményes hitel és a vissza nem térítendő támogatás előnyeit ötvözve biztosít új lehetőséget növekedésre és fejlődésre a vendéglátószektor üzleti és foglalkoztatási volumenben is legnagyobb szegmensét kitevő éttermek számára.

Láving Gusztáv, a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont (KTH) vezérigazgatója a konstrukciót bemutató sajtótájékoztatón kiemelte: a KTH Start kölcsönök a turizmusban működő mikro-, kis- és közepes vállalkozások mellett az adószámos magánszemélyek és egyéni vállalkozók számára is hozzáférhető finanszírozást biztosítanak növekedési terveik megvalósításához. 

Az éttermek számára hamarosan megnyíló új, 5+5 kombinált konstrukció kapcsán kiemelte: a cél az volt, hogy a vendéglátószektor ezzel is stabil, tervezhető forráshoz jusson a napi működés és a fejlesztések támogatására. A konstrukció sajátossága, hogy az 5 millió forintos támogatás kizárólag 5 millió forint összegű KTH Start hitel mellé igényelhető.

Kizárólag Online igényelhető 5+5 millió forintos konstrukció

A tájékoztatón elhangzott: a kölcsön igénylése kizárólag online, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központból (NTAK) indítható, a teljes folyamat digitális és gyors.  Suhajda-Molnár Anikó, a vissza nem térítendő támogatás forrását biztosító Kisfaludy Program vezérigazgatója szerint a finanszírozás akkor működik jól, ha alkalmazkodik a vállalkozások igényeihez.

Ezért a támogatási részt az éttermek rugalmasan, a legkülönfélébb célokra fordíthatják, így:

  • eszközbeszerzésre, 
  • működési költségeik finanszírozására, 
  • digitalizációra 
  • és a szolgáltatási színvonal emelését szolgáló fejlesztésekre. 

Suhajda-Molnár Anikó jelezte, 

a cél az, hogy az üzemeltetők stabil működési háttérrel, megerősödve készülhessenek fel a következő főszezonra.

Az eseményen elhangzott: az 5+5 akció március 23-tól érhető el, az igénylésről a Kisfaludy Program oldalán olvashatnak további részleteket, a hitelkalkulátor pedig a hitelközpont oldalán található.

Ezek a támogatás feltételei

A vissza nem térítendő támogatás legfontosabb feltételeiről is tájékoztattak. Ezek között szerepel, hogy

  • kizárólag éttermek számára érhető el,
  • egyszer igényelhető,
  • a támogatás igénylése pozitív KTH-hiteldöntéshez és aláírt hitelszerződéshez kötött,
  • a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatszolgáltatásán alapul,
  • az üzemeltető 2025-ben legalább 250 napon át napi zárást, és a nyitva tartott napokra forgalmi adatot küldött az NTAK-ba,
  • az igénylést megelőző 20 napban napi zárást, és a nyitva tartott napokra forgalmi adatot küldött az NTAK-ba,
  • és a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének nettó árbevétele elérte vagy meghaladta a 12 millió forintot az elmúlt 12 hónapban.

A KTH Start hitelekről fontos tudni, hogy fedezet és kezes nélkül igényelhetőek, 3–5 éves futamidőre, fix 2,5 százalékos kamatra, 12 hónap tőketörlesztési türelmi idővel, a turisztikai szezonhoz igazítható törlesztéssel és díjmentes előtörlesztéssel.

Az 5+1-es intézkedéscsomag enyhíti a vendéglátósok adminisztratív, adózási és finanszírozási terheit

Százmilliárd forintos csomaggal segíti a kormány a vendéglátóhelyeket. A szakma üdvözli, úgy vélik, az 5+1-es csomag olyan irányba mutat, amely hozzájárulhat a szektor stabilizációjához.

 

