Pénzeső éttermeknek: minden részlet az új 5+5 milliós finanszírozásról

A kormány 2026 januárjában bejelentett, 5+1 pontból álló vendéglátóipari akcióterve részeként az éttermek számára március 23-tól új, kombinált finanszírozás válik elérhetővé. Az 5+5 milliós pénzügyi konstrukció keretében 5 millió forint összegű KTH Start hitel mellé 5 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz is hozzájuthatnak az éttermek üzemeltetői – tájékoztatott a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont és a Kisfaludy Program.

Az 5+5 milliós támogatás a kedvezményes hitel és a vissza nem térítendő támogatás előnyeit ötvözi / Fotó: Szabó Gábor / Time Out Market

A közlemény szerint:

a vendéglátóhelyeknek így összesen 10 millió forint jelentős segítséget nyújtanak versenyképességük erősítéséhez, a közelgő főszezonra való sikeres felkészülésükhöz.

A kormány az 5+5-ös konstrukcióval a kedvezményes hitel és a vissza nem térítendő támogatás előnyeit ötvözve biztosít új lehetőséget növekedésre és fejlődésre a vendéglátószektor üzleti és foglalkoztatási volumenben is legnagyobb szegmensét kitevő éttermek számára.

Láving Gusztáv, a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont (KTH) vezérigazgatója a konstrukciót bemutató sajtótájékoztatón kiemelte: a KTH Start kölcsönök a turizmusban működő mikro-, kis- és közepes vállalkozások mellett az adószámos magánszemélyek és egyéni vállalkozók számára is hozzáférhető finanszírozást biztosítanak növekedési terveik megvalósításához.

Az éttermek számára hamarosan megnyíló új, 5+5 kombinált konstrukció kapcsán kiemelte: a cél az volt, hogy a vendéglátószektor ezzel is stabil, tervezhető forráshoz jusson a napi működés és a fejlesztések támogatására. A konstrukció sajátossága, hogy az 5 millió forintos támogatás kizárólag 5 millió forint összegű KTH Start hitel mellé igényelhető.

Kizárólag Online igényelhető 5+5 millió forintos konstrukció

A tájékoztatón elhangzott: a kölcsön igénylése kizárólag online, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központból (NTAK) indítható, a teljes folyamat digitális és gyors. Suhajda-Molnár Anikó, a vissza nem térítendő támogatás forrását biztosító Kisfaludy Program vezérigazgatója szerint a finanszírozás akkor működik jól, ha alkalmazkodik a vállalkozások igényeihez.