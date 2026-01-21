Az 5+1-es intézkedéscsomag enyhíti a vendéglátósok adminisztratív, adózási és finanszírozási terheit

Somlyai Zoltán, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöke üdvözli és örömmel fogadta a vendéglátóipart érintő 5+1 elemből álló intézkedéscsomagot, amelyet Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter jelentett be a kormány gazdaságélénkítő akciótervének részeként – tájékoztatott közleményében a szállodaszövetség.
Somlyai Zoltán a közleményben hangsúlyozta:
a vendéglátás és a szállodaipar az elmúlt években rendkívüli terheket viselt, ezért minden olyan intézkedés, amely az adminisztratív, adózási és finanszírozási nyomást enyhíti, érdemi segítséget jelent a vállalkozások számára.
Kiemelte: az 5+1-es csomag olyan irányba mutat, amely hozzájárulhat a szektor stabilizációjához.
Az elnök szerint különösen fontos, hogy a döntéshozók ezzel a támogatással a turizmus GDP-hez való hozzájárulását segítik, elismerve a vendéglátás gazdasági jelentőségét, hiszen a szektor nemcsak jelentős foglalkoztató, hanem a belföldi és nemzetközi turizmus egyik meghatározó pillére is. Somlyai Zoltán kiemelte, hogy a szakma részéről továbbra is elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet, valamint a hosszú távon fenntartható szabályozás, és bízik abban, hogy az 5+1-es intézkedéscsomag a jövőben további, a szektor egészét támogató lépések alapját képezheti.
A bejelentés szerint tehát az intézkedések célja a vendéglátóhelyek működési terheinek csökkentése, valamint a szektor versenyképességének erősítése.
A hat lépésből álló intézkedéscsomagról a szerdai háttérbeszélgetésen kiderült, hogy célja:
- a vendéglátó szektor likviditási helyzetének javítása,
- átmeneti tehermentesítés,
- a szektorban tapasztalt feketemunka visszaszorítása,
- munkahelyi vendéglátás munkaerőelszívásának helyreállítása,
- az éttermek profitábilisabbá tétele.
Ez az intézkedéscsomag hat pontja
Egy mai háttérbeszélgetésen Nagy Márton gazdasági miniszter a hat pontot is ismertette. Eszerint az intézkedések között szerepel
- idén január 1-jétől az éttermi fogyasztáshoz köthető reprezentáció adómentessé tétele, a vállalatok árbevételének egy százalékáig,
- a február 1-et magában foglaló első bevallástól a turizmusfejlesztési hozzájárulás 4-ről 2 százalékra csökkentése az éttermi vendéglátási szolgáltatások esetén,
- a felszolgálási díj kiterjesztése adózási szempontból, az éttermek árbevételének húsz százalékáig,
- kedvezményes hitel a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponttól. Egy újabb hitelkonstrukció, tízmillió forintig, amelynek, ha a cél megvalósul, a felét nem kell visszafizetni.
- úgynevezett Vendéglátó Kisokos,
- a szektor papírmentessé tétele, 2027. január elsejétől a papíralapú számlák kivezetése.
