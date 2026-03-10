Ki kell deríteni, hogy a pénzszállításnak köze van-e az ukrán választási beavatkozáshoz + videó

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Hetek Közéleti Klub fórumbeszélgetésén kijelentette, hogy a közelgő választás nemcsak Magyarország, hanem Ukrajna számára is sorskérdés, ugyanis ha a jelenlegi kormány marad hatalmon, akkor hazánk nem fog belecsúszni a háborúba, nem fogja odaadni az emberek pénzét és nem is fogja engedni a szomszédos ország európai uniós csatlakozását.

Szijjártó Péter: Ki kell deríteni, hogy a pénzszállításnak köze van-e az ukrán választási beavatkozáshoz Fotó: MTI

„Tehát mikor arról beszélünk, hogy az ukránok beavatkoznak a magyar parlamenti választásba, akkor az okait onnan érdemes ennek megközelíteni, hogy nekik ez legalább annyira sorskérdés, mint nekünk” – vélekedett.

Aláhúzta, hogy Ukrajna érdekeivel ellentétes lenne, ha április 12. után is fennmaradna a magyar vezetés szuverén politikája.

„Ők egy másfajta jövőt szánnak maguknak, és az a másfajta jövő, amit maguknak szánnak, az úgy érhető el, ha Magyarországon a parlamenti választás eredményeként egy politikai fordulat jön létre, s egy olyan politikai erő veszi át a kormányzást, amely nem mondana ellent azon brüsszeli törekvéseknek, amelyek egybeesvén a kijevi akarattal a kontinens lángba borítását, valamint Ukrajna finanszírozását és európai uniós tagságát tűzték ki célul” – mondta.

Ezért az ukránok de facto beavatkoznak a választásba, hiszen szeretnék, ha az úgy alakulna, ami nekik jó. És ugye ennek a beavatkozásnak vannak a nyilvánosság előtt kevésbé felfedezhető formái. Ezekben az esetekben mi is a nyilvánosság előtt kevésbé felfedezhető módon védekezünk

– folytatta. „Illetve vannak a nyilvánosság előtt is teljesen egyértelmű megnyilvánulások. Például amikor Davosban Zelenszkij elnök arról beszél, hogy egy Viktor nevű embernek le kell nyomni egy sallert, hogy ne érezze magát olyan jól, vagy amikor halálosan megfenyegeti a magyar miniszterelnököt, vagy amikor mondjuk Magyarországon energiaellátási válságot akarnak előidézni” – tette hozzá. Szijjártó Péter ebben a kontextusban rendkívül furának nevezte azt, hogy Ukrajna több száz millió eurót és dollárt próbált keresztülszállítani Magyarországon.

És amikor felmerül a kérdés, hogy ez a pénz mit keres itt Magyarországon, akkor arra a válasz az, hogy ez két bank közötti tranzakció. De szerintem legutoljára a kőkorszakban volt olyan, hogy 1,1–1,2 milliárd eurót két bank készpénzben rendezett egymás között

– fogalmazott. „Lehet, hogy van rá ok, csak akkor ennyi napnak elégnek kellett volna lenni ahhoz, hogy előálljanak a magyarázattal, ami nem történt meg” – jegyezte meg. Majd kérdéseket tett fel a pénzszállító autók útvonalával kapcsolatban is, rámutatva, hogy közel sem a legrövidebb utat választották, ráadásul választhatták volna a szövetséges Lengyelországot is.