Felgyújtottak egy luxusautót Komáromban, teljesen kiégett

Súlyos károkat okozott egy éjszakai autótűz Komáromban. A lángok egy nagy értékű járművet pusztítottak el, a helyszínre nyomozók is érkeztek. A kigyulladt autó egy BMW volt, amely a tűz után gyakorlatilag teljesen megsemmisült.

Kiégett egy luxusautó Komáromban. Forrás: Facebook/Polícia SR

A kigyulladt autó komoly pusztítást hagyott maga után. A szlovák rendőrség Facebook-bejegyzése szerint az éjszaka folyamán egy BMW XM típusú luxusautó gyulladt ki Komáromban. Az eddigi információk alapján a tüzet egy ismeretlen elkövető szándékosan okozhatta. A helyszínre a Pozsonyi Bűnügyi Nyomozó Intézet szakemberei is kivonultak, az előzetes becslések szerint a keletkezett kár elérheti a nyolcvanmillió forintot. A hatóságok rongálás bűncselekménye miatt indítottak eljárást – írja a Kemma.hu.