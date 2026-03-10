kigyulladtkomáromBMW XM

Felgyújtottak egy luxusautót Komáromban, teljesen kiégett

Az előzetes becslések szerint a keletkezett kár elérheti a nyolcvanmillió forintot. A hatóságok rongálás bűncselekménye miatt indítottak eljárást.

2026. 03. 10. 20:37
a kép illusztráció
a kép illusztráció Forrás: Pexels
Súlyos károkat okozott egy éjszakai autótűz Komáromban. A lángok egy nagy értékű járművet pusztítottak el, a helyszínre nyomozók is érkeztek. A kigyulladt autó egy BMW volt, amely a tűz után gyakorlatilag teljesen megsemmisült.

Kiégett egy luxusautó Komáromban. Forrás: Facebook/Polícia SR

A kigyulladt autó komoly pusztítást hagyott maga után. A szlovák rendőrség Facebook-bejegyzése szerint az éjszaka folyamán egy BMW XM típusú luxusautó gyulladt ki Komáromban. Az eddigi információk alapján a tüzet egy ismeretlen elkövető szándékosan okozhatta. A helyszínre a Pozsonyi Bűnügyi Nyomozó Intézet szakemberei is kivonultak, az előzetes becslések szerint a keletkezett kár elérheti a nyolcvanmillió forintot. A hatóságok rongálás bűncselekménye miatt indítottak eljárást – írja a Kemma.hu.

 



Belföldi híreink

Külföldi híreink



