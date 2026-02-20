Orbán Viktor az ukrán elemző szerint nemcsak Ukrajna európai terveit gyengíti, hanem az európai egységet is veszélyezteti.
Itt az ukrán beismerés: beavatkoznak a választásokba, Magyar Pétert várják győztesnek
Makszim Nesvitalov ukrán politológus nyíltan Orbán Viktor választási vereségét sürgette, és kijelentette: Magyarország jelenlegi miniszterelnöke szerinte nemcsak Ukrajnának, hanem egész Európának árt. Az ukránok Magyar Pétert akarják miniszterelnöknek.
Orbán Viktort fenyegette meg
Orbán nyíltan ártalmas szereplő, nemcsak Ukrajnának és az európai perspektíváinknak árt, hanem az egész európai egységnek is, a harmadik világháború forró szakaszának küszöbén
– mondta, majd Nesvitalov így folytatta:
Nyilvánvaló, hogy most minden eddiginél fontosabb, hogy Európa egységes legyen, erős legyen, egyhangú legyen. Egész Európa érdeke, hogy Orbán elveszítse ezeket a választásokat és Magyar Péter legyen Magyarország miniszterelnöke. Ez rendkívül fontos!
Az ukrán politológus kijelentéseiben utalt a Barátság kőolajvezetékre is, megkérdőjelezve a magyar–orosz energetikai kapcsolatok létjogosultságát.
Nézzétek, ott a Barátság-kőolajvezeték, de milyen barátságunk lehet Orbánnal? Ez persze nem helyes, ez beavatkozás a magyar választásokba. Mi pedig értjük, hogy számunkra a nemzeti érdek része Orbán veresége ezeken a választásokon
– fogalmazott.
Az ukránok korábban katonai beavatkozással, sőt börtönnel fenyegették a magyar miniszterelnököt
Nesvitalov szavai különösen annak fényében figyelemre méltók, hogy korábban más ukrán szereplők részéről is érkeztek kemény hangú bírálatok, sőt fenyegetések a magyar miniszterelnökkel szemben – katonai és politikai síkon egyaránt.
A magyar kormány álláspontja következetes: Magyarország a béke pártján áll, nem támogatja a háború eszkalációját, és elutasít minden külső beavatkozást a hazai demokratikus folyamatokba. A mostani ukrán nyilatkozat újabb példája annak, hogy Kijev ellenséges retorikája egyre élesebb formát ölt.
Vérfürdőre készültek: merényletet akadályoztak meg Oroszországban + videó
A férfi egy Oroszországban betiltott ukrán terrorszervezet tagja volt.
Kiszivárgott az ukránok terve: Zelenszkij még évekig háborúzna
Kijev elégtelennek tartja a kilátásba helyezett biztonsági garanciákat.
Kényszersorozás: Zelenszkij emberrablói bármit megtehetnek + videó
Egy TCK-s fényes nappal, az utcán ütlegelt egy fiatalt.
Trump határidőt szabott Iránnak
Washington azt követeli Teherántól, hogy teljes mértékben mondjon le az urándúsításról.
