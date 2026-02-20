Itt az ukrán beismerés: beavatkoznak a választásokba, Magyar Pétert várják győztesnek

Orbán Viktort fenyegette meg

Orbán nyíltan ártalmas szereplő, nemcsak Ukrajnának és az európai perspektíváinknak árt, hanem az egész európai egységnek is, a harmadik világháború forró szakaszának küszöbén

– mondta, majd Nesvitalov így folytatta:

Nyilvánvaló, hogy most minden eddiginél fontosabb, hogy Európa egységes legyen, erős legyen, egyhangú legyen. Egész Európa érdeke, hogy Orbán elveszítse ezeket a választásokat és Magyar Péter legyen Magyarország miniszterelnöke. Ez rendkívül fontos!

Az ukrán politológus kijelentéseiben utalt a Barátság kőolajvezetékre is, megkérdőjelezve a magyar–orosz energetikai kapcsolatok létjogosultságát.

Nézzétek, ott a Barátság-kőolajvezeték, de milyen barátságunk lehet Orbánnal? Ez persze nem helyes, ez beavatkozás a magyar választásokba. Mi pedig értjük, hogy számunkra a nemzeti érdek része Orbán veresége ezeken a választásokon

– fogalmazott.

Az ukránok korábban katonai beavatkozással, sőt börtönnel fenyegették a magyar miniszterelnököt

Nesvitalov szavai különösen annak fényében figyelemre méltók, hogy korábban más ukrán szereplők részéről is érkeztek kemény hangú bírálatok, sőt fenyegetések a magyar miniszterelnökkel szemben – katonai és politikai síkon egyaránt.

A magyar kormány álláspontja következetes: Magyarország a béke pártján áll, nem támogatja a háború eszkalációját, és elutasít minden külső beavatkozást a hazai demokratikus folyamatokba. A mostani ukrán nyilatkozat újabb példája annak, hogy Kijev ellenséges retorikája egyre élesebb formát ölt.