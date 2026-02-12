Ukrajna fenyegetéséről, a Brüsszel-Kijev koalícióról és a kormány legfrissebb döntéseiről is szó lesz a mai Kormányinfón + videó

A kormány szerdai döntéseit ismerteti Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfón.

A tájékoztatón vélhetően szó esik a Magyarországot ért legújabb ukrán fenyegetésekről, melyekről Szijjártó Péter a kormányülésen azt mondta, „létrejött egy Brüsszel-Kijev koalíció”, amelynek három fő célkitűzése van:

hogy ne szakadjanak meg a fegyverszállítások, hogy ne álljanak le a pénzügyi átutalások Ukrajnába és hogy az országot felvegyék az Európai Unióba.

Lapunk élő szöveges tudósításban számol be az eseményről.

Borítókép: Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: Havran Zoltán(