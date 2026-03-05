Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat a Tisza Párt siófoki képviselőjelöltje ellen

Még mindig itt az influenzajárvány, de már kevesebb a beteg

A legtöbb vármegyében csökkent a megbetegedések száma, de van, ahol továbbra is nő.

2026. 03. 05.
Múlt héten 45 300-an fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) heti jelentésében csütörtökön honlapján. Ez az adat a megelőző héten 55 700 volt.

Ill woman sneezing into tissue paper while standing behind a window.
Forrás: Getty Images

Február 23. és március 1. között légúti fertőzés tüneteivel 229 700-an keresték fel orvosukat.

A közlés szerint a kilencedik héten orvoshoz fordult betegek 40,9 százaléka volt gyerek, 30,6 százaléka a 15-34 éves, 21,3 százalékuk a 35-59 évesek, míg 7,2 százalékuk a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Múlt héten tizennyolc közigazgatási területen csökkent és kettőn (Csongrád-Csanád és Pest) emelkedett az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héten regisztrálthoz viszonyítva.

Akut légúti megbetegedések halmozódásáról két jelentés érkezett Hajdú-Bihar és Tolna vármegyéből, a tömeges megbetegedések egy bölcsődét és egy általános iskolát érintettek. Kórházba múlt héten 195 embert vettek fel súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 12-en szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra

 – olvasható a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Getty Images/Peter Dazeley)


