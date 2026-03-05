Több százezer Ukrajnából menekültnek segített Magyarország, ez százmilliárd forintba került

Az orosz–ukrán háború elől menekülőket célzó segítségnyújtás 100 milliárd forintba került a magyar nemzetnek, „mi tesszük a dolgunkat és ez a feladatunk” – jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Beregsurányban csütörtökön.
Soltész Miklós a település egykori segítségpontján tartott sajtótájékoztatóján emlékeztetett: a 2022. február 24-én kitört konfliktus hatalmas feladatot és rengeteg munkát adott a magyar–ukrán határ melletti településeknek, Kárpátaljának és lényegében az egész országnak.
Több mint 1,461 millió ember menekült el Magyarországon keresztül Ukrajnából, ebből 674 ezer embernek segítettünk
– fogalmazott az államtitkár.
Hozzátette: szállást, étkezést és egészségügyi ellátást biztosítottak több százezer menekültnek, a számukra létrehozott ingyenes vasúti utazást 1,1 millióan vették igénybe, a magyarországi iskolákba és óvodákba körülbelül 5500 ukrán gyermek jár, ezenfelül a táboroztatásokban és nyaralásokban az elmúlt években 25 ezer gyermek és felnőtt vehetett részt.
A kormánypárti politikus kifejtette: a karitatív szervezeteken keresztül 5700 tonna segélyt juttattak el Kárpátaljára és Belső-Ukrajnába élelmiszer, gyógyszer és különböző technikai felszerelések formájában.
Mindez a segítségnyújtás, amely nem a magyar gazdaságot érinti abban a tekintetben, hogy mi mindent kellett még a háborúra költenünk ezenfelül, csak a segítségnyújtás 100 milliárd forintba került magyar nemzetnek, Magyarországnak
– fogalmazott Soltész Miklós.
Fegyvert és katonát továbbra sem küldünk, de segítséget adunk
Az államtitkár hangsúlyozta:
ennek ellenére az ukrán politikai vezetés azóta is zsarol minket, támad, fenyeget és beleavatkozik a magyar választásokba.
– Azt kell mondanom, hogy mi tesszük a dolgunkat és ez a feladatunk, fegyvert nem fogunk továbbra sem szállítani, katonát sem fogunk soha adni ebbe a háborúba, de minden segítséget megadunk – jelentette ki.
A sajtótájékoztatón az államtitkár köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki részt vállalt a menekültek ellátásában, Záhony, Barabás, Lónya, Beregsurány, Tiszabecs, Aranyosapáti és a kárpátaljai Asztély polgármestereinek munkáját pedig emléklappal köszönte meg.
