Újabb videófelvétel került napvilágra, ami igazolja, hogy valóban Magyar Péter hatalomra kerülésére várnak az ukránok. Szerhij Heraszimcsuk elemző nyíltan beszél arról, milyen előnyökkel járhat az esetleges kormányváltás Ukrajnára nézve.
Újabb videó bizonyítja: Magyar Péterre várnak az ukránok
Szerhij Heraszimcsuk, az ukrán Prizma elemzőközpont ügyvezető igazgatóhelyettese biztosan állítja, ha Magyar Péter győz a választáson, minden Ukrajnával kapcsolatos kérdésben Brüsszellel együtt fog szavazni. Ezáltal elgördül Kijev elől az akadály az uniós csatlakozás és a pénzügyi támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében.
A riporter kérdése így hangzott: „Áprilisban választások lesznek Magyarországon. Ha Magyarországon miniszterelnök-váltás történik, ez gyökeres változást jelent-e Magyarország Ukrajnával kapcsolatos politikájában, vagyis megszűnik-e az Európai Unió döntéseinek blokkolása, Ukrajna csatlakozásának akadályozása?”
Szerhij Heraszimcsuk, az ukrán Prizma elemzőközpont ügyvezető igazgatóhelyettese a riporternek adott válaszában egyértelművé tette, hogy biztos benne, ha Magyar Péter győz, akkor Magyarország támogatni fogja a szankciókat és Ukrajna EU-csatlakozását.
Ezzel kapcsolatban nincs kétségem. […] Ukrajna európai integrációjának útjában álló akadályok várhatóan megszűnnek
– jelentette ki az elemző.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)
