Szép szavakkal nem sikerült, baltával akarta megnyerni a választottjának a szívét a szabolcsi férfi + videó

A vádlott ezen magatartása a sértettben félelmet keltett, a napi munkavégzésében zavarta, ezért biztonsági kamerát szereltetett a házára. A férfit azonban ez sem riasztotta el, az éjszakai órákban megjelent a sértett háza előtt, és perceken keresztül csak nézte az udvart és a házat.

Január 15-én hajnalban, amikor a vádlott észrevett egy parkoló autót a sértett nő háza előtt, magához vett egy baltát, és leütötte a személygépkocsi mindkét visszapillantó tükrét.