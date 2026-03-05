Szép szavakkal nem sikerült, baltával akarta megnyerni a választottjának a szívét a szabolcsi férfi + videó

Vádat emelt a Nyíregyházi Járási Ügyészség azzal a zaklató férfival szemben, aki a vád szerint autót is rongált azért, hogy a kiszemelt nőhöz közelebb kerüljön.
A vádirat szerint a férfi évek óta gyengéd érzelmeket táplált a szomszédságában lakó nő iránt, de ez nem talált viszonzásra, olyannyira nem, hogy a nő még a köszönő viszonyt is megszüntette. A férfi ennek ellenére rendszeresen megpróbálta a nővel a kapcsolatot felvenni, a háza, illetve a közeli munkahelye előtt várt rá. Hetente többször – vásárlási szándék nélkül – bejárt abba az üzletbe, ahol a sértett dolgozott, és őt hosszasan figyelte.
A vádlott ezen magatartása a sértettben félelmet keltett, a napi munkavégzésében zavarta, ezért biztonsági kamerát szereltetett a házára. A férfit azonban ez sem riasztotta el, az éjszakai órákban megjelent a sértett háza előtt, és perceken keresztül csak nézte az udvart és a házat.
Január 15-én hajnalban, amikor a vádlott észrevett egy parkoló autót a sértett nő háza előtt, magához vett egy baltát, és leütötte a személygépkocsi mindkét visszapillantó tükrét.
Az ügyészség zaklatással és rongálással vádolja a férfit, vele szemben végrehajtásában felfüggesztett fogházbüntetés az indítványa azzal, hogy a bíróság rendelje el pártfogó felügyeletét és külön magatartási szabályként írja elő, hogy a sértettől tartsa távol magát.
A biztonsági kamera felvételen az látható, amikor a férfi megrongálja a ház előtt parkoló autót.
