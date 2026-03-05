Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat a Tisza Párt siófoki képviselőjelöltje ellen

ellenőrzésmárciusrendőrkapitányság

Fokozott ellenőrzés jön Szabolcsban, azt is tudni, melyik nap

Világítás, biztonsági öv, jobb, ha mindenre odafigyel.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 03. 05. 13:48
Side view of Hungarian police car with blue and white markings and “Rendőrség” text. rendőrautó Shutterstock/Jeremy Clein
illusztráció Fotó: Jeremy Clein Forrás: Shutterstock
Fokozott ellenőrzés jön Tiszavasváriban – adta hírül a rendőrségi portál. 

Gyüre László r. alezredes, a Tiszavasvári Rendőrkapitányság megbízott vezetője március 9-én hajnal négy órától 2026. március 10-én  este tíz óráig a rendőrkapitányság illetékességi területére vonatkozóan fokozott ellenőrzést rendelt el a közrend és a közbiztonság fenntartása, a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

