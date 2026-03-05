Fokozott ellenőrzés jön Szabolcsban, azt is tudni, melyik nap

Gyüre László r. alezredes, a Tiszavasvári Rendőrkapitányság megbízott vezetője március 9-én hajnal négy órától 2026. március 10-én este tíz óráig a rendőrkapitányság illetékességi területére vonatkozóan fokozott ellenőrzést rendelt el a közrend és a közbiztonság fenntartása, a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében.