Megvonta a bizalmat a hegyvidéki testület a kutyapártos alpolgármestertől

Alkalmatlanság miatt megvonta a XII. kerületi képviselő-testület Kocsik Tekla alpolgármestertől a bizalmat. Kovács Gergely polgármester az óvodabotránnyal elvesztette a többséget a testületben, szövetségesei kihátráltak mögüle. Az óvodák tervezett bezárását kidolgozó alpolgármestert alkalmatlannak nyilvánították feladatai ellátására. Ám az önkormányzat jegyzője aláhúzta: Kovácsnak nem kell végrehajtania a testületi határozatot, így akár Kocsik Tekla maradhat alpolgármester, ha a polgármester úgy dönt.

Nagy Orsolya
2026. 03. 05. 15:23
Kutyapárt
Fotó: Csudai Sándor
– A képviselő-testület minősített többséggel úgy döntött, hogy elég volt Kocsik Tekla alpolgármester alkalmatlanságából. A testület többünk javaslatára felszólította a polgármestert az alpolgármester visszahívására. A jegyző szerint ezt a testületi döntést nem kell végrehajtania a polgármesternek – hangsúlyozta Fonti Krisztina, a Fidesz–KDNP helyi frakcióvezetője. A kormánypárti politikus közösségi oldalán számolt be arról, hogy a testület 2-ről 1-re csökkentette az alpolgármesterek számát. Kocsik Tekla (MKKP) alpolgármester több mint egy év türelmi időt is kapott, hogy beletanuljon a feladatába. Az egy év is eltelt, de az előterjesztései sorra buknak el a szakbizottsági üléseken.

Kocsik Tekla alpolgármester Fotó: Facebook

– Nemhogy az ellenzék, de még a Kutyapárt által delegált tagok szakmai egyetértését sem tudja elnyerni. Ez elsőre blama, aztán kínos.

Kocsik Tekla az óvodabezárasi ügyben végleg leszerepelt, mindenkinek világossá vált, hogy a hozzá nem értése már pusztítóan ártó.

De nem csupán a hozzáértés, sajnos a humánum is hiányzik a humán területekért felelős alpolgármesterből. A képviselő-testület megvonta a bizalmat tőle. Ha mégis a helyén maradhat a károkozó, az egyedül Kovács Gergely felelőssége – hangsúlyozta fonti Krisztina. 

Fonti Krisztina Forrás: Facebook
Fonti Krisztina Forrás: Facebook

A Magyar Nemzet megírta, hogy a múlt heti képviselő-testületi ülést Kovács Gergely polgármester elnapolta. Az ülést szerdán pótolták, amely a botrányos ügyek miatt rekord hosszúságúra nyúlt, mintegy 13 órán keresztül tartott. Fonti szerint 

világosan megmutatkozott az a káosz, amibe mára Kovács Gergely taszította a kerületet. 

Már a napirend megtárgyalása káoszba fulladt, ahogy a költségvetés tárgyalása is.

Mint ismert, a XII. kerületi önkormányzat négy óvoda bezárásáról fogadott el egy szándéknyilatkozatot. A szülők petíciót indítottak, amivel annyit elértek: átmenetileg visszavonták a szándéknyilatkozatot. Ezzel nem ért véget a bizonytalanság, hiszen csak a döntést tolták át az országgyűlési választás utánra. Ami pedig bizonytalanságot kelt a szülőkben:

 májusban vannak az óvodai beiratkozások, így a szülők garanciák nélkül nem tudnak óvodát választani. 

Két opció áll rendelkezésre: vagy túlzsúfolt intézménybe írtatják be gyermekeiket, vagy vállalják a kockázatot, hogy egy év múlva bezárják az intézményt, amit most kiválasztanak.

Borítókép: Kovács Gergely (Fotó: Csudai Sándor)

