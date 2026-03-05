Nem kérnek a háborúból a német fiatalok

Berlin szívében, a Potsdamer Platzon mintegy háromezer diák gyűlt össze, hogy hangot adjon felháborodásának. A transzparenseken olyan feliratok voltak olvashatók, mint „Nem vagyunk ágyútöltelék!” vagy a sokatmondó követelés: „Küldjétek Friedrich Merzet a frontra!”. A tiltakozási hullám nem állt meg a fővárosnál, Németország-szerte kisebb megmozdulások kísérték a sorkötelezettség elleni országos „iskolasztrájkot” – írja a France24 francia hírportál.

Rostockban is az utcára vonultak a diákok a sorkötelezettség ellen (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Félelmük nem alaptalan. Friedrich Merz kancellár nyíltan hirdeti azt a célt, hogy a Bundeswehrt Európa legnagyobb hagyományos hadseregévé duzzassza. Bár egyelőre az önkéntes toborzásra helyezik a hangsúlyt, a kormány már lépéseket tett a lakosság militarizálása felé: minden idén a 18. életévét betöltő férfit köteleznek egy kérdőív kitöltésére, amelyben a katonai szolgálatra való alkalmasságukról és hajlandóságukról faggatják őket. A kérdőívet a nők is kitölthetik, de számukra a válaszadás egyelőre nem kötelező a hatályos törvények értelmében.

Nem látom be, miért kellene bárkinek is a frontra mennie a politikusok miatt

– nyilatkozta Alex Krzeszka, egy 15 éves berlini diák. Szavai hűen tükrözik a generációjában uralkodó hangulatot: a fiatalok diplomáciai megoldásokat akarnak, nem fegyverropogást.

A háború soha nem lehet megoldás

– tette hozzá a tinédzser.

A társadalom akaratával szembemenve erőlteti a sorkötelezettséget a német vezetés

A német politikai vezetés tervei azonban grandiózusak és aggasztóak. A cél, hogy 2030-ra a jelenlegi 185 ezer főről 260 ezerre növeljék az aktív állományt, miközben a tartalékosok számát a négyszeresére, 200 ezerre duzzasztanák. Bár a sorkötelezettség 2011-es felfüggesztését egyelőre nem vonták vissza hivatalosan, számos politikus kételkedik abban, hogy ezek az ambiciózus számok elérhetők lennének valamilyen formájú kötelező szolgálat nélkül.

A tüntetők között voltak, akik határozott pacifista álláspontot képviseltek.

Ellenzem a sorkatonaságot és a háborús propagandát

– mondta a 19 éves Tillmann.

Úgy gondolom, embert ölni mindig bűn, még akkor is, ha az állam parancsolja. Nincs fontosabb az emberi életnél

– tette hozzá.

A sorkatonaság visszavezetése nem más, mint újrafegyverkezés

– mutatott rá Leon Reinemann, a koblenzi diáksztrájk egyik szervezője az NTV csatornának nyilatkozva.