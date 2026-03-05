Rendkívüli

Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort + videó

sorkötelezettségNémetországiskolatüntetés

Nem kérnek a háborúból a német fiatalok

Miközben az európai politikai elit egyre hangosabban veri a harci dobokat, a német fiatalság világos üzenetet küldött: nem hajlandók ágyútöltelékké válni mások háborújában. Csütörtökön diákok ezrei hagyták ott az iskolapadot országszerte, hogy tiltakozzanak a Bundeswehr agresszív toborzási kampánya és a sorkötelezettség visszavezetése ellen.

Munkatársunktól
2026. 03. 05. 16:46
Német diákok tüntetnek a sorkötelezettség ellen Bochumban Fotó: Anadolu via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Berlin szívében, a Potsdamer Platzon mintegy háromezer diák gyűlt össze, hogy hangot adjon felháborodásának. A transzparenseken olyan feliratok voltak olvashatók, mint „Nem vagyunk ágyútöltelék!” vagy a sokatmondó követelés: „Küldjétek Friedrich Merzet a frontra!”. A tiltakozási hullám nem állt meg a fővárosnál, Németország-szerte kisebb megmozdulások kísérték a sorkötelezettség elleni országos „iskolasztrájkot” – írja a France24 francia hírportál.

Rostockban is az utcára vonultak a diákok a sorkötelezettség ellen
Rostockban is az utcára vonultak a diákok a sorkötelezettség ellen (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Félelmük nem alaptalan. Friedrich Merz kancellár nyíltan hirdeti azt a célt, hogy a Bundeswehrt Európa legnagyobb hagyományos hadseregévé duzzassza. Bár egyelőre az önkéntes toborzásra helyezik a hangsúlyt, a kormány már lépéseket tett a lakosság militarizálása felé: minden idén a 18. életévét betöltő férfit köteleznek egy kérdőív kitöltésére, amelyben a katonai szolgálatra való alkalmasságukról és hajlandóságukról faggatják őket. A kérdőívet a nők is kitölthetik, de számukra a válaszadás egyelőre nem kötelező a hatályos törvények értelmében.

Nem látom be, miért kellene bárkinek is a frontra mennie a politikusok miatt

– nyilatkozta Alex Krzeszka, egy 15 éves berlini diák. Szavai hűen tükrözik a generációjában uralkodó hangulatot: a fiatalok diplomáciai megoldásokat akarnak, nem fegyverropogást.

A háború soha nem lehet megoldás

– tette hozzá a tinédzser.

A társadalom akaratával szembemenve erőlteti a sorkötelezettséget a német vezetés

A német politikai vezetés tervei azonban grandiózusak és aggasztóak. A cél, hogy 2030-ra a jelenlegi 185 ezer főről 260 ezerre növeljék az aktív állományt, miközben a tartalékosok számát a négyszeresére, 200 ezerre duzzasztanák. Bár a sorkötelezettség 2011-es felfüggesztését egyelőre nem vonták vissza hivatalosan, számos politikus kételkedik abban, hogy ezek az ambiciózus számok elérhetők lennének valamilyen formájú kötelező szolgálat nélkül.

A tüntetők között voltak, akik határozott pacifista álláspontot képviseltek.

Ellenzem a sorkatonaságot és a háborús propagandát

– mondta a 19 éves Tillmann.

Úgy gondolom, embert ölni mindig bűn, még akkor is, ha az állam parancsolja. Nincs fontosabb az emberi életnél

– tette hozzá.

A sorkatonaság visszavezetése nem más, mint újrafegyverkezés

– mutatott rá Leon Reinemann, a koblenzi diáksztrájk egyik szervezője az NTV csatornának nyilatkozva.

A diákok szerint egy nap hiányzás az iskolából még mindig sokkal kisebb áldozat, mint hat hónapot tölteni egy laktanyában, és egy esetleges háborúra készülni.

Bár a nyugat-európai politikusok háborúpárti retorikája jól láthatóan szöges ellentétben áll a választók akaratával, a politikusokat ez nem zavarja. Mint arról korábban beszámoltunk, néhány héttel ezelőtt a francia vezérkari főnök, Fabien Mandon tábornok arról beszélt, hogy az európaiaknak el kell fogadniuk, hogy háborúban fogják elveszíteni a gyermekeiket, Emmanuel Macron francia elnök pedig kiállt Mandon szavai mellett.

Borítókép: Német diákok tüntetnek a sorkötelezettség ellen Bochumban (Fotó: Anadolu via AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bailey Schwab
idezojelekegyesült államok

A Trump-doktrína és az iráni háború

Bailey Schwab avatarja

Az amerikai katonai erő alkalmazása a perzsa állam ellen missziókiterjesztéshez vezethet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.