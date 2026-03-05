Lavrov: A NATO belekeveredik a háborúba

Csütörtökön Mark Rutte NATO-főtitkár kijelentette, hogy a katonai szövetség akár a kollektív védelem záradékát is alkalmazhatja Irán ellen. Elmondása szerint a NATO nem vesz részt a műveletben, de a szövetségesek általában támogatják az Egyesült Államok lépéseit.

Az iráni konfliktus az orosz gazdaság bevételi oldalára is hatással lehet

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk, a Hormuzi-szoros körül kialakult feszültség és az iráni fenyegetések jelentősen megemelték a világpiaci olajárakat.

Elemzők szerint a drágulás közvetve Moszkvának kedvezhet, mivel növelheti Oroszország olaj- és gázbevételeit az ukrajnai háború idején

– írta az Apostrophe.ua az Institute for the Study of War (ISW) jelentésére hivatkozva.

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)