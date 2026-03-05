Szergej LavrovNATOháború

Lavrov: A NATO belekeveredik a háborúba

Az orosz külügyminiszter szerint a NATO egyre inkább bevonódik az Irán elleni műveletekbe. Szergej Lavrov úgy véli, hogy a katonai szövetség korábban az ukrajnai konfliktusban is aktív részvételt mutatott, most pedig a Közel-Keleten zajló konfliktusba kezd belefolyni.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 18:32
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Forrás: AFP
Az orosz külügyi tárca vezetője párhuzamot vélt felfedezni az orosz–ukrán háborúval és a közel-keleti konfliktussal kapcsolatban. Szergej Lavrov külügyminiszter szerint a NATO belefolyik az Irán elleni műveletbe – számolt be cikkében a Ria Novosztyi.

Lavrov: A NATO belekeveredik a háborúba
Lavrov: A NATO belekeveredik a háborúba Fotó: AFP

Ez történt Ukrajnában, és most ugyanez történik a Közel-Keleten is. Beszédes, hogy a NATO, amely már hosszú ideje részt vesz az ukrajnai ügyekben, most bekapcsolódik abba a háborúba, amelyet az Egyesült Államok és Izrael indított Irán ellen

 – mondta egy nagykövetségi kerekasztal-beszélgetésen, amelyet az ukrajnai rendezés kérdésének szenteltek.

Csütörtökön Mark Rutte NATO-főtitkár kijelentette, hogy a katonai szövetség akár a kollektív védelem záradékát is alkalmazhatja Irán ellen. Elmondása szerint a NATO nem vesz részt a műveletben, de a szövetségesek általában támogatják az Egyesült Államok lépéseit.

Az iráni konfliktus az orosz gazdaság bevételi oldalára is hatással lehet

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk, a Hormuzi-szoros körül kialakult feszültség és az iráni fenyegetések jelentősen megemelték a világpiaci olajárakat. 

Elemzők szerint a drágulás közvetve Moszkvának kedvezhet, mivel növelheti Oroszország olaj- és gázbevételeit az ukrajnai háború idején

írta az Apostrophe.ua az Institute for the Study of War (ISW) jelentésére hivatkozva. 

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)

