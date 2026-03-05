budai gyularendőrségfidesz

Fideszes aktivistákat fenyegetett egy férfi Győrben, nyomoz a rendőrség

Budai Gyula feljelentése alapján nyomozást indított a rendőrség annak a férfinak az ügyében, aki két idősebb fideszes aktivista hölgyet kezdett el fenyegetni. Az ügyben garázdaság gyanúja merült fel.

2026. 03. 05.
Néhány napja került nyilvánosságra egy felvétel, amin az látható, hogy egy nagydarab, kopasz, feltehetően tiszás szimpatizáns férfi lépett oda két idősebb fideszes aktivista hölgyhöz Győrben, és ordibálni kezdett velük. A két nő éppen a Fidesz helyi kerületi képviselőjének gyűjtött aláírást, amikor felbukkant a fenyegető, agresszív férfi. Az ügyben Budai Gyula a rendőrséghez fordult és feljelentést tett.

A miniszteri biztos csütörtökön a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság elrendelte a nyomozást garázdaság vétségének gyanújával.

A rendőrségnek feltehetően nem lesz nehéz dolga előkeríteni a férfit, hiszen az illető a felvételen jól beazonosítható, miként az is, hogy „az elkövető magatartása, fizikai megjelenése – ugyanis kétszer akkora, mint a sértettek – és agresszivitással telt hangneme a két idősebb hölgy felé olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsított, amely alkalmas volt arra, hogy mind a felnőttekben és akár a közelben lévő kisgyermekekben félelmet és riadalmat keltsen” – írta Budai Gyula.

 

               
       
       
       

