Fideszes aktivistákat fenyegetett egy férfi Győrben, nyomoz a rendőrség

Néhány napja került nyilvánosságra egy felvétel, amin az látható, hogy egy nagydarab, kopasz, feltehetően tiszás szimpatizáns férfi lépett oda két idősebb fideszes aktivista hölgyhöz Győrben, és ordibálni kezdett velük. A két nő éppen a Fidesz helyi kerületi képviselőjének gyűjtött aláírást, amikor felbukkant a fenyegető, agresszív férfi. Az ügyben Budai Gyula a rendőrséghez fordult és feljelentést tett.

A miniszteri biztos csütörtökön a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság elrendelte a nyomozást garázdaság vétségének gyanújával.

A rendőrségnek feltehetően nem lesz nehéz dolga előkeríteni a férfit, hiszen az illető a felvételen jól beazonosítható, miként az is, hogy „az elkövető magatartása, fizikai megjelenése – ugyanis kétszer akkora, mint a sértettek – és agresszivitással telt hangneme a két idősebb hölgy felé olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsított, amely alkalmas volt arra, hogy mind a felnőttekben és akár a közelben lévő kisgyermekekben félelmet és riadalmat keltsen” – írta Budai Gyula.