Az iráni fenyegetések és a Hormuzi-szoros körüli feszültség érezhetően megemelte a világpiaci olajárakat, ami közvetve Oroszország háborús bevételeit is növelheti – írta az apostrophe.ua az Institute for the Study of War (ISW) jelentésére hivatkozva.
Az iráni konfliktus az orosz bevételeket is növelheti
A Hormuzi-szoros körül kialakult feszültség és az iráni fenyegetések jelentősen megemelték a világpiaci olajárakat. Elemzők szerint a drágulás közvetve Moszkvának kedvezhet, mivel növelheti Oroszország olaj- és gázbevételeit az ukrajnai háború idején.
Az elemzés szerint az elmúlt napokban érezhetően megugrott az olaj ára a nemzetközi piacokon.
Hétfőn a Brent típusú kőolaj jegyzése hordónként 82,37 dollárig emelkedett, miközben február 27-én még körülbelül 73 dolláron zárt a kereskedés. A jelentés készítésekor a hordónkénti ár mintegy 78 dollár körül alakult.
A washingtoni székhelyű kutatóintézet szerint a Közel-Keleten kialakuló geopolitikai feszültségek az energiahordozók piacán is azonnali reakciót váltanak ki. A Hormuzi-szoros különösen érzékeny pont, mivel a világ tengeri olajszállításának jelentős része ezen az útvonalon halad át. A tankerforgalmat érintő bármilyen fenyegetés gyorsan megemeli az olajárakat.
Az ISW elemzői arra is felhívták a figyelmet, hogy a tartósan magas olajárak hosszabb távon növelhetik Oroszország energiából származó bevételeit. Ez pedig közvetetten erősítheti Moszkva pénzügyi mozgásterét az Ukrajna elleni háború folytatásában.
A szakértők szerint a közel-keleti fejlemények így nemcsak regionális, hanem globális következményekkel is járhatnak, mivel az energiahordozók piacán bekövetkező változások közvetlen hatással vannak a háború gazdasági hátterére is.
Orbán Viktor szerint Európa súlyos hibát követ el akkor, amikor a közel-keleti háborús helyzet közepette kizárja az európai piacokról a jóval olcsóbb orosz olajat és gázt.
Európa rúg egy öngólt, mert egy ilyen helyzetben mint a közel-keleti háború kizárni az európai piacokról a jóval olcsóbb orosz olajat és gázt az egy gazdasági öngyilkosság
– fogalmazott a közösségi oldalán Orbán Viktor.
Magyarország nem akar öngyilkosságot elkövetni, úgyhogy mi továbbra is használjuk az olcsóbb orosz energiát Magyarországon
– tette hozzá.
