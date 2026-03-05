Az iráni konfliktus az orosz bevételeket is növelheti

Orbán Viktor szerint Európa súlyos hibát követ el akkor, amikor a közel-keleti háborús helyzet közepette kizárja az európai piacokról a jóval olcsóbb orosz olajat és gázt.

Európa rúg egy öngólt, mert egy ilyen helyzetben mint a közel-keleti háború kizárni az európai piacokról a jóval olcsóbb orosz olajat és gázt az egy gazdasági öngyilkosság

– fogalmazott a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Magyarország nem akar öngyilkosságot elkövetni, úgyhogy mi továbbra is használjuk az olcsóbb orosz energiát Magyarországon

– tette hozzá.

Borítókép: Az elmúlt napokban érezhetően megugrott az olaj ára a nemzetközi piacokon (Fotó: AFP)