Így érkezett meg Magyarországra Szijjártó Péter a kiszabadított hadifoglyokkal + videó

Hazatért a két kárpátaljai magyar hadifogoly Oroszországból. A magyar nemzetiségű és magyar állampolgárságú férfiakat kényszersorozással küldték a frontra az ukránok.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 7:46
Megérkeztek magyar földre a kárpátaljai hadifoglyok Fotó: Mirkó István
A két férfit, akik – Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel érkeztek ismét magyar földre – szeretteik várták a repülőtéren. 

Megérkeztek magyar földre a kárpátaljai hadifoglyok Szijjártó Péterrel Fotó: Mirkó István
Megérkeztek magyar földre a kárpátaljai hadifoglyok Szijjártó Péterrel Fotó: Mirkó István

Amint arról beszámoltunk, a hazatérést követően Szijjártó Péter a repülőtéren tartott sajtótájékoztatót. A miniszter hangsúlyozta:

Ukrajnában négy éve egy teljesen értelmetlen háború zajlik, egy olyan háború, aminek kitörnie sem szabadott volna, de a kitörés után két hónappal az isztambuli béketárgyalásokon mindenképpen véget kellett volna, hogy érjen ez az értelmetlen öldöklés.

A tárcavezető kiemelte:

Nekünk magyaroknak minden erőnkkel ki kell állni a béke mellett, és a legfontosabb feladatunk az, hogy Magyarországot soha ne engedjük belerángatni ebbe a szomszédban zajló háborúba. 

A külgazdasági és külügyminiszter azt is hangsúlyozta:

Nekünk ebből a háborúból ki kell maradnunk, és minden egyes magyar embert meg kell védenünk ennek a háborúnak a következményeitől és magától a háborútól.

Borítókép: Megérkeztek magyar földre a kárpátaljai hadifoglyok Szijjártó Péterrel (Fotó: Mirkó István)

