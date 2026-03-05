A két férfit, akik – Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel érkeztek ismét magyar földre – szeretteik várták a repülőtéren.
Így érkezett meg Magyarországra Szijjártó Péter a kiszabadított hadifoglyokkal + videó
Hazatért a két kárpátaljai magyar hadifogoly Oroszországból. A magyar nemzetiségű és magyar állampolgárságú férfiakat kényszersorozással küldték a frontra az ukránok.
Amint arról beszámoltunk, a hazatérést követően Szijjártó Péter a repülőtéren tartott sajtótájékoztatót. A miniszter hangsúlyozta:
Ukrajnában négy éve egy teljesen értelmetlen háború zajlik, egy olyan háború, aminek kitörnie sem szabadott volna, de a kitörés után két hónappal az isztambuli béketárgyalásokon mindenképpen véget kellett volna, hogy érjen ez az értelmetlen öldöklés.
A tárcavezető kiemelte:
Nekünk magyaroknak minden erőnkkel ki kell állni a béke mellett, és a legfontosabb feladatunk az, hogy Magyarországot soha ne engedjük belerángatni ebbe a szomszédban zajló háborúba.
A külgazdasági és külügyminiszter azt is hangsúlyozta:
Nekünk ebből a háborúból ki kell maradnunk, és minden egyes magyar embert meg kell védenünk ennek a háborúnak a következményeitől és magától a háborútól.
Borítókép: Megérkeztek magyar földre a kárpátaljai hadifoglyok Szijjártó Péterrel (Fotó: Mirkó István)
