Ellenőrzés következik az építőiparban - a szabálytalankodók erre számíthatnak

2025 elejétől új szabály lépett életbe az építőiparban: a kivitelezőknek kötelező felelősségbiztosítást kötniük. Az intézkedés célja, hogy ha egy építkezés során hiba történik, és kár keletkezik, legyen biztos pénzügyi háttér a kártérítésre. A szabály minden aktív építőipari kivitelezőre vonatkozik, a kamarai nyilvántartásban is igazolni kell. Aki nem rendelkezik felelősségbiztosítással, akár el is veszítheti a lehetőséget arra, hogy kivitelezési munkát végezzen. Vannak azonban kivételek.

2026. 03. 05.
Tavaly január óta az építészeti-műszaki tervezési tevékenységet végző és építőipari kivitelezési tevékenységet folytató vállalkozóknak meghatározott tartalmú felelősségbiztosítással kell rendezniük. Az Insura információi szerint a fedezet ellenőrzését végző kamarák megkezdték a kötelességet elmulasztó vállalkozások szankcionálását: a biztosítással nem rendelkező vállalkozásokat eltiltják a tevékenységüktől. A független biztosításközvetítő hangsúlyozza, hogy a meglévő szerződések felülvizsgálatára is szükség van. A kamara részletesen tájékoztatja az érintetteket a tudnivalókról. 

felelősségbiztosítás, 20210831 Budapest Építkezés Fotó: Kallus György LUS Világgazdaság VG
Az építőiparban működő vállalkozóknak felelősségbiztosítást kell kötni/ Fotó: Kallus György

Évente egyszer ellenőriz a kamara, ez most következik

A vonatkozó kormányrendeletek értelmében a vállalkozó kivitelezőknek, valamint az építészeti-műszaki tervezési tevékenységet végző tervezőknek 2025. január 15 óta kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötniük a tevékenység körében okozott károk megtérítésére, és – ez a kötelezettség a fő- és alvállalkozókra egyaránt vonatkozik. A kötelezettség azokra a belföldi szolgáltatókra is kiterjed, akik szolgáltatásaikat külföldön végzik, nem vonatkozik azonban az állami beruházásokban fővállalkozóként végzett tervezői és kivitelezői tevékenységre.

A biztosítási fedezet ellenőrzését tervezési tevékenység esetén a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara, míg kivitelezői tevékenység esetén a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara végzi, évente legalább egy alkalommal.

„A társaságunkhoz beérkező igények és információk alapján a kamara a napokban megkezdte a biztosítási szerződések ellenőrzését, a kötelességüket elmulasztó vállalkozásokat pedig a szerződés megkötéséig, de legfeljebb 6 hónapig eltiltják a tevékenység végzésétől” – összegzett Dr. Kozma Gábor, az Insura vezérigazgatója.

Azok a vállalkozók, akik kamarai értesítést kaptak a hiányosságról,

  •  haladéktalanul kössék meg a biztosítást, 
  • és 8 napon belül jelezzék annak tényét a kamarának, 
  • ennek hiányában ugyanis a hat hónapos határidő leteltét követően törlik a vállalkozást a nyilvántartásból.”

A vállalkozó érdeke is, hogy megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezzen

Bár a tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás csak tavaly vált kötelezővé, szakértők már ezt megelőzően is javasolták a megfelelő limitösszegekkel rendelkező felelősségbiztosítás megkötését az építőipari szolgáltatók számára: „Az építőipar veszélyes üzem, a dologi károk és a személyi sérüléssel összefüggésbe hozható kártérítési összegek több tízmillió forintra is rúghatnak, ami megfelelő biztosítási fedezet nélkül könnyedén ellehetetlenít egy vállalkozást”– hívja fel a figyelmet az Insura szakértője.

Fontos a meglévő szerződések aktualizálása is

A tavaly életbe lépett rendelet idén januárban érdemben módosult: fontos változás, hogy a limitösszegek meghatározása immár az éves nettó árbevétel alapján történik. Amennyiben a vállalkozás árbevétele változott, a felelősségbiztosítás évfordulójára módosítani kell a biztosítási összegeken. Mind a szerződés megkötésében, mint annak aktualizálásában célszerű biztosításközvetítő segítségét igénybe venni – az elérhető piaci adatok szerint a vállalkozások többsége nem közvetlenül a biztosítóval, hanem alkuszon keresztül intézi vagyon- és felelősségbiztosításait is.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) honlapján közzétette azokat a kivételeket, amikor nincs adatszolgáltatási kötelezettsége a vállalkozóknak, ilyen eset többek között, amikor a korábban az MKIK felé lejelentett kivitelezői felelősségbiztosítása határozatlan tartamú, nem vált a vállalkozó biztosítót, nem változik jelentősen az árbevétele (sávot nem ugrik, ezáltal megfelelő a fedezet mértéke). A további kivételeket itt találja. 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

