Ellenőrzés következik az építőiparban - a szabálytalankodók erre számíthatnak

Tavaly január óta az építészeti-műszaki tervezési tevékenységet végző és építőipari kivitelezési tevékenységet folytató vállalkozóknak meghatározott tartalmú felelősségbiztosítással kell rendezniük. Az Insura információi szerint a fedezet ellenőrzését végző kamarák megkezdték a kötelességet elmulasztó vállalkozások szankcionálását: a biztosítással nem rendelkező vállalkozásokat eltiltják a tevékenységüktől. A független biztosításközvetítő hangsúlyozza, hogy a meglévő szerződések felülvizsgálatára is szükség van. A kamara részletesen tájékoztatja az érintetteket a tudnivalókról.

Az építőiparban működő vállalkozóknak felelősségbiztosítást kell kötni/ Fotó: Kallus György

Évente egyszer ellenőriz a kamara, ez most következik

A vonatkozó kormányrendeletek értelmében a vállalkozó kivitelezőknek, valamint az építészeti-műszaki tervezési tevékenységet végző tervezőknek 2025. január 15 óta kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötniük a tevékenység körében okozott károk megtérítésére, és – ez a kötelezettség a fő- és alvállalkozókra egyaránt vonatkozik. A kötelezettség azokra a belföldi szolgáltatókra is kiterjed, akik szolgáltatásaikat külföldön végzik, nem vonatkozik azonban az állami beruházásokban fővállalkozóként végzett tervezői és kivitelezői tevékenységre.

A biztosítási fedezet ellenőrzését tervezési tevékenység esetén a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara, míg kivitelezői tevékenység esetén a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara végzi, évente legalább egy alkalommal.

„A társaságunkhoz beérkező igények és információk alapján a kamara a napokban megkezdte a biztosítási szerződések ellenőrzését, a kötelességüket elmulasztó vállalkozásokat pedig a szerződés megkötéséig, de legfeljebb 6 hónapig eltiltják a tevékenység végzésétől” – összegzett Dr. Kozma Gábor, az Insura vezérigazgatója.

Azok a vállalkozók, akik kamarai értesítést kaptak a hiányosságról,

haladéktalanul kössék meg a biztosítást,

és 8 napon belül jelezzék annak tényét a kamarának,

ennek hiányában ugyanis a hat hónapos határidő leteltét követően törlik a vállalkozást a nyilvántartásból.”

A vállalkozó érdeke is, hogy megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezzen

Bár a tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás csak tavaly vált kötelezővé, szakértők már ezt megelőzően is javasolták a megfelelő limitösszegekkel rendelkező felelősségbiztosítás megkötését az építőipari szolgáltatók számára: „Az építőipar veszélyes üzem, a dologi károk és a személyi sérüléssel összefüggésbe hozható kártérítési összegek több tízmillió forintra is rúghatnak, ami megfelelő biztosítási fedezet nélkül könnyedén ellehetetlenít egy vállalkozást”– hívja fel a figyelmet az Insura szakértője.