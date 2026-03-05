olajvezetékellátásEurópadrónAzerbajdzsán

Azerbajdzsáni olajvezeték is célkeresztben

Újabb aggasztó fejlemény érintheti Európa energiaellátását: támadás érte az azerbajdzsáni olajszállítás egyik fontos térségét, ami ismét ráirányítja a figyelmet az európai energiarendszer sérülékenységére. Ezért is fontos, hogy Európa hozzáférjen a biztonságos orosz energiához és Zelenszkij olajblokádját letörjük.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 10:55
Illusztráció A Barátság- kőolajvezeték Fotó: Kisbenedek Attila Forrás: AFP
Beszámolók szerint a támadás során egy Shahed–136 típusú kamikazedrón jelent meg a Nahicseván autonóm terület fölött, amely Azerbajdzsán része.

Olajvezeték
Egy Shahed–136 (Geranium–2) típusú drón (Fotó:  AFP/Sergei Supinsky)

Az ilyen típusú eszközöket korábban az ukrajnai háborúban is bevetették, és elsősorban energetikai infrastruktúra elleni csapásoknál alkalmazzák.

Olajvezeték veszélyben

A fejlemény azért különösen érzékeny, mert Azerbajdzsán az elmúlt években az európai energiapolitika egyik fontos alternatív forrásává vált.

Az innen érkező olaj és földgáz több útvonalon is hozzájárul az Európai Unió energiaellátásához.

Elemzők szerint az ilyen támadások rávilágítanak arra, mennyire sérülékenyek az alternatív energiaszállítási útvonalak. Ezért egyre többen hangsúlyozzák, hogy Európának a politikai viták mellett a stabil és kiszámítható ellátás biztosítására is törekednie kell.

Ezért fontos, hogy Zelenszkij olajblokádját letörjük

Orbán Viktor szerint Európa súlyos hibát követ el akkor, amikor a közel-keleti háborús helyzet közepette kizárja az európai piacokról a jóval olcsóbb orosz olajat és gázt.

Európa rúg egy öngólt, mert egy ilyen helyzetben, mint a közel-keleti háború kizárni az európai piacokról a jóval olcsóbb orosz olajat és gázt az egy gazdasági öngyilkosság

– fogalmazott a minap közösségi oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Unió brüsszeli kétnapos csúcstalálkozóján 2024. június 27-én (Fotó: MTI)

A miniszterelnök szerint nincs műszaki akadálya a vezeték működésének, a Barátság kőolajvezeték korlátozása kizárólag politikai döntés, a lépés Kijev részéről tudatos nyomásgyakorlás Magyarországgal szemben.

Orbán Viktor kijelentette: Magyarország nem fogadja el Kijev követeléseit, és beleáll a konfliktusba.

Borítókép: A Barátság-kőolajvezeték, illusztráció (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila) 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

